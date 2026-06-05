DaVinci Resolve 21: Die Photo Page macht aus dem Schnittprogramm eine ernst zu nehmende Bildbearbeitung

Blackmagic Design hat DaVinci Resolve 21 veröffentlicht — und die eigentliche Überraschung steckt nicht im Schnitt-Workspace. Die neue Photo Page bringt eine vollständige RAW-Entwicklungsumgebung direkt ins Programm, das bisher vor allem Videofilmern und Coloristen gehörte. Für rund 295 Dollar Einmalkauf (Studio-Variante) ist das ein anderes Angebot als der übliche Abo-Markt.

Die Photo Page: endlich ein Heim für Rohdaten

Wer bisher mit DaVinci Resolve schneidet und daneben fotografiert, kennt das Problem: RAW-Dateien wandern in ein separates Programm zur Entwicklung, dann exportiert, dann wieder importiert — ein Workflow mit zu vielen Zwischenstationen. Die neue Photo Page löst das zumindest für Nutzer, die beide Welten in einem Tool zusammenführen wollen. Sie bietet Ordner-Management, RAW-Entwicklung, grundlegende Retusche und direkte Timeline-Integration — Fotos lassen sich ohne Umweg als Standbild-Clips verwenden.

Die Benutzeroberfläche folgt dem bekannten DaVinci-Schema: Library-Panel links, Viewer in der Mitte, Adjustments rechts. Lightroom-Nutzer werden sich schnell orientieren, auch wenn die Funktionstiefe bei V21 noch hinter einem dedizierten RAW-Konverter liegt. Ob das Modul langfristig zur ernsthaften Konkurrenz für Capture One oder Lightroom heranwächst, hängt davon ab, wie konsequent Blackmagic die Entwicklung fortsetzt.

KI-Werkzeuge: vier neue, eine Portion Skepsis

Resolve 21 bringt mehrere KI-gestützte Funktionen mit:

IntelliSearch durchsucht die Mediathek per Freitexteingabe — „Szene mit Sonnenuntergang“ statt manueller Schlagwort-Vergabe.

durchsucht die Mediathek per Freitexteingabe — „Szene mit Sonnenuntergang“ statt manueller Schlagwort-Vergabe. CineFocus setzt automatisch Rack-Fokus-Übergänge zwischen Clip-Segmenten.

setzt automatisch Rack-Fokus-Übergänge zwischen Clip-Segmenten. Speech Generator erzeugt aus Texteingaben synthetische Sprachspuren.

erzeugt aus Texteingaben synthetische Sprachspuren. Face Reshaper ermöglicht Gesichtsformkorrekturen in der Farbkorrektur-Pipeline.

IntelliSearch klingt nach dem praktischsten Werkzeug für lange Drehtage mit hunderten Clips. Laut Blackmagic „versteht“ die Suche natürliche Sprache — unabhängige Tests, wie präzise das in der Praxis funktioniert, stehen noch aus. CineFocus dürfte bei glattem Rohmaterial solide arbeiten; bei verwackelten Handheld-Aufnahmen wird die KI-Analyse merklich schwieriger.

Preis bleibt das stärkste Argument

DaVinci Resolve 21 ist als Gratisversion verfügbar; die Studio-Variante mit vollem Funktionsumfang kostet 295 Dollar — einmalig, keine Abo-Pflicht. Adobe Premiere Pro liegt bei rund 660 Dollar im Jahr, Final Cut Pro bei 299 Dollar einmalig, aber ausschließlich für macOS. Wer unter Windows oder Linux professionell schneidet, hat faktisch nur Resolve als ernsthaften Einmalikauf auf dem Tisch.

Die Photo Page ist eine logische Erweiterung dieser Strategie: Blackmagic macht Resolve zur Allround-Produktionslösung, die Fotografen und Filmer gleichermaßen ansprechen soll. Ob die Bildbearbeitung gut genug ist, um einen echten Workflow-Wechsel zu rechtfertigen, muss jeder selbst testen — als Ergänzung zum bestehenden Schnitt-Workflow kostet das Ausprobieren zumindest nichts.