Cursor hat gleich drei Dinge auf einmal angekündigt: ein komplett selbst trainiertes KI-Großmodell, die Git-Plattform Origin und eine Mobile-App. Der rote Faden ist unübersehbar — die KI-Coding-Firma, seit Juni eine SpaceX-Tochter, will den kompletten Entwickler-Stack selbst kontrollieren und sich aus der Abhängigkeit von GitHub und fremden Modellen lösen.

Ein Modell von Grund auf — in der Größenordnung von Opus und GPT

Bisher liefen Cursors hauseigene Modelle auf einer Open-Source-Basis. Das neue, gemeinsam mit SpaceX entwickelte Modell wird laut Mitbegründer Michael Truell „von Grund auf“ trainiert — ohne fremdes Fundament, in der Größenordnung von Anthropics Opus und OpenAIs GPT, mit dem 10- bis 20-Fachen der Rechenlast früherer Cursor-Modelle. Es soll über das reine Programmieren hinaus taugen und „in den kommenden Wochen“ erscheinen.

Das ist eine Ansage. Die meisten Coding-Werkzeuge — von GitHub Copilot bis Windsurf — sitzen auf den Modellen von Anthropic oder OpenAI auf und reichen deren Rechnung weiter. Ein eigenes Frontier-Modell zu trainieren kostet dreistellige Millionenbeträge und ist genau die Wette, die SpaceX mit der 60-Milliarden-Übernahme finanziert. Benchmarks gibt es bisher keine — angekündigt ist erst einmal nur das Vorhaben.

Origin: eine Git-Plattform für tausende Agenten gleichzeitig

Der eigentlich interessante Teil heißt Origin. Die neue Plattform — vorgestellt von Tomas aus dem Cursor-Team — setzt auf eine eigene Git-Architektur, die direkt auf den großen Cloud-Anbietern aufbaut. Sie ist für Menschen und KI-Agenten zugleich gedacht: Im internen Test sollen tausende Agenten gleichzeitig in dasselbe Repository gelesen und geschrieben haben, inklusive automatischer Auflösung von Merge-Konflikten, CI-Reparaturen und Kommentar-Verwaltung.

Genau hier wird es spannend — und riskant. Wer schon einmal einen Merge-Konflikt von Hand auseinandergefriemelt hat, weiß, dass „tausende Agenten schreiben gleichzeitig ins selbe Repo“ entweder der Traum oder der Albtraum jeder Versionsverwaltung ist. Positioniert ist Origin gegen GitHub, Perforce und Git-LFS — also gegen genau die Infrastruktur, die unter der KI-Commit-Last zuletzt ächzte. Breit verfügbar sein soll Origin im Herbst 2026; aktuell läuft es bei Cursor selbst und ausgewählten Partnern.

Alles aus einer Hand — bezahlt mit SpaceX-Geld

Dazu kommt Cursor Mobile, vorerst eine iOS-Beta, mit der sich Agenten von unterwegs anstoßen, überwachen und per Screenshot kontrollieren lassen — auch die lokal auf dem eigenen Rechner laufenden. Drei Bausteine, ein Muster: eigenes Modell, eigene Versionsverwaltung, eigene App. Cursor will nicht länger eine Schicht auf fremder Infrastruktur sein, sondern die ganze Werkbank stellen.

Mich erinnert das an jeden Anbieter, der irgendwann vom Werkzeug zur Plattform werden wollte. Bevor ich ein Repository — also den Quellcode, an dem ein ganzes Projekt hängt — einer brandneuen Git-Backend-Architektur anvertraue, will ich wissen, wie ich da wieder herauskomme. Ein eigenes Git, das nur in Cursors Cloud läuft, ist bequem, solange alles glattgeht; es ist zugleich ein Abhängigkeitsverhältnis, das man erst beim Wechsel spürt.

Angekündigt ist viel, ausgeliefert wenig: Das Modell kommt „in Wochen“, Origin im Herbst, die App ist Beta. Der Ehrgeiz ist klar — Cursor will den Entwickler-Workflow von der ersten Zeile bis zum Merge besetzen. Ob Entwickler ihre Repositories einem zwei Jahre alten Unternehmen mit frischem Git-Unterbau überlassen, ist die zweite, schwierigere Frage.