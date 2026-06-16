Daniel Stenberg, seit fast drei Jahrzehnten Hauptentwickler von curl, kündigt in diesem Sommer etwas an, das für ein so kritisches Stück Infrastruktur fast ungewöhnlich wirkt: fünf Wochen Ruhe. Keine Sicherheits-Tickets auf HackerOne, keine Triage, keine CVE-Bewertungen. Hinter der Entscheidung steckt mehr als Erholung.

Was genau pausiert — und was nicht

Vom 1. Juli 2026, 00:00 Uhr MESZ, bis zum 3. August 2026, 09:00 Uhr MESZ, bearbeitet das curl-Team keine neuen Meldungen über HackerOne. Auch die Security-E-Mail bleibt in diesem Zeitraum unbearbeitet. „The bad guys won’t rest. But we will“, schreibt Stenberg zur Begründung — was nach Trotz klingt, ist in diesem Fall schlicht geplante Auszeit.

Was weiterläuft: GitHub Issues und Pull Requests bleiben offen, der normale Entwicklungsbetrieb geht weiter. Wer einen bezahlten Support-Vertrag hat, bekommt weiterhin volle Leistung. Als direkte Folge verschiebt sich Release 8.22.0 auf den 2. September 2026.

curl steckt buchstäblich in jeder modernen Infrastruktur — von Mobilgeräten über Server bis zu Embedded-Systemen. Sicherheitsmeldungen sind hier keine Randnotiz, sondern Kernarbeit. Und davon kommt inzwischen erheblich mehr.

Wenn KI die Sicherheitsforschung beschleunigt, trägt Open Source die Last

„Fast jeder Sicherheitsreport nutzt inzwischen KI in irgendeiner Form“, schreibt Stenberg im April in einem Rückblick auf das Meldungsgeschehen. Das Meldungsaufkommen hat sich gegenüber 2025 verdoppelt — und 2025 war bereits doppelt so hoch wie die Jahre davor. Für 2026 zeichnen sich rund 50 CVEs ab. Ein bekanntes Muster — ich betreue selbst Systeme, in denen curl-Versionen regelmäßig gepatcht werden müssen, und die Liste wird dabei nicht kürzer.

Entscheidend dabei: Das ist kein KI-Spam. Als HackerOne noch einen Bug-Bounty ausschüttete, kamen tatsächlich viele automatisch generierte Meldungen ohne Substanz an — Stenberg nennt das „KI-Slop“. Nach der Abkehr vom Bounty-Modell im März 2026 ist das Problem verschwunden. Was bleibt, sind KI-gestützte Berichte echter Sicherheitsforscher, die gründlicher arbeiten und mehr finden als früher. Die Trefferquote echter Schwachstellen liegt stabil bei rund 15–16 Prozent aller Meldungen.

curl ist damit nicht allein. Stenberg berichtet, dass 28 weitere Open-Source-Projekte ähnliche Trends beobachten: mehr Meldungen, bessere Qualität, aber dieselben wenigen Verantwortlichen.

Die Sommerpause ist ein vernünftiger Schritt — und ein transparenter. Dass Infrastruktur, die auf Milliarden Geräten läuft, auf einem kleinen Team aus Hobby-Stunden aufbaut, ist aber kein neues Problem, nur ein lauter werdendes. KI skaliert jetzt auch die Sicherheitsforschung — und macht damit sichtbar, was längst fehlt: eine nachhaltige Finanzierung für die Triage dieser kritischen Projekte.