Ein halbes Jahr nach dem 1.0-Meilenstein legt System76 nach: COSMIC 1.1, die komplett in Rust geschriebene Desktopumgebung, ist da. Der Sprung von .0 auf .1 klingt klein, markiert aber zwei Dinge — den ersten eigenen System-Monitor und einen neuen Release-Rhythmus.

Was in COSMIC 1.1 steckt

Der sichtbarste Neuzugang ist COSMIC Monitor, ein eigener System-Monitor für CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung. In Pop!_OS ersetzt er den bisher mitgeschleppten GNOME-Monitor und macht die Desktopumgebung ein Stück unabhängiger vom GNOME-Unterbau. Insgesamt hat das Team zwölf Komponenten angefasst.

Der Rest sind die kleinen Dinge, die im Alltag zählen. Der Dateimanager springt jetzt per Bild-auf und Bild-ab durch lange Listen. Leere Dateien ohne Endung öffnen sich endlich korrekt, weil COSMIC Edit und COSMIC Files die MIME-Typen sauberer behandeln. Der Hintergrundbild-Dienst durchsucht Ordner rekursiv — wer seine Wallpaper in Unterordnern sortiert, muss sie nicht mehr alle ins Hauptverzeichnis kopieren. Und der Wayland-Compositor cosmic-comp lernt benennbare, angepinnte Arbeitsflächen sowie Ausnahmen vom automatischen Kacheln, dazu kommen etliche Absturz-Fixes und eine sauberere Darstellung bei gebrochenen Skalierungsfaktoren.

Der eigentliche Kurswechsel: schnellere Updates

Wichtiger als jede einzelne Funktion ist die Ansage dahinter. System76 verabschiedet sich von den großen Monolith-Releases und will COSMIC künftig in regelmäßigen, kleineren Schritten aktualisieren. Version 1.1 kommt rund sechs Monate nach 1.0 vom Dezember 2025 — die Taktung soll enger werden.

Ich habe meine erste Linux-Distribution noch von einem Stapel SuSE-CDs installiert und seither genug Desktop-Umgebungen kommen und gehen sehen, um bei „dem neuen Linux-Desktop“ erst mal abzuwarten. Genau deshalb ist der Rhythmus die interessantere Nachricht: Ein Projekt, das nach dem 1.0 nicht in den Winterschlaf fällt, sondern in Halbjahres- oder kürzeren Abständen nachbessert, gewinnt das Vertrauen, das eine Desktopumgebung für den täglichen Einsatz erst verdienen muss.

Für wen sich das lohnt

COSMIC bleibt vorrangig die Heimat von Pop!_OS, lässt sich aber auch auf anderen Distributionen einrichten. Wer GNOME oder KDE zufrieden nutzt, hat keinen Grund zu wechseln — interessant wird COSMIC für alle, die eine schlanke, von Grund auf neu gebaute Alternative ohne den GNOME-Ballast suchen. Mit 1.1 ist die Umgebung an dem Punkt, an dem man sie im Alltag tatsächlich laufen lassen kann, statt nur zuzuschauen.