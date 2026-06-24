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COSMIC 1.1: System76 wirft GNOMEs System-Monitor raus — und stellt auf schnellere Updates um

System76 hat COSMIC 1.1 veröffentlicht, ein gutes halbes Jahr nach Version 1.0. Die Rust-Desktopumgebung bekommt einen eigenen System-Monitor, einen stabileren Wayland-Compositor — und vor allem einen neuen Release-Takt.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 24. Juni 2026 · in Betriebssysteme
COSMIC-Desktop von System76 in mehreren Theme-Varianten
Bild: System76

Ein halbes Jahr nach dem 1.0-Meilenstein legt System76 nach: COSMIC 1.1, die komplett in Rust geschriebene Desktopumgebung, ist da. Der Sprung von .0 auf .1 klingt klein, markiert aber zwei Dinge — den ersten eigenen System-Monitor und einen neuen Release-Rhythmus.

Was in COSMIC 1.1 steckt

Der sichtbarste Neuzugang ist COSMIC Monitor, ein eigener System-Monitor für CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung. In Pop!_OS ersetzt er den bisher mitgeschleppten GNOME-Monitor und macht die Desktopumgebung ein Stück unabhängiger vom GNOME-Unterbau. Insgesamt hat das Team zwölf Komponenten angefasst.

Der Rest sind die kleinen Dinge, die im Alltag zählen. Der Dateimanager springt jetzt per Bild-auf und Bild-ab durch lange Listen. Leere Dateien ohne Endung öffnen sich endlich korrekt, weil COSMIC Edit und COSMIC Files die MIME-Typen sauberer behandeln. Der Hintergrundbild-Dienst durchsucht Ordner rekursiv — wer seine Wallpaper in Unterordnern sortiert, muss sie nicht mehr alle ins Hauptverzeichnis kopieren. Und der Wayland-Compositor cosmic-comp lernt benennbare, angepinnte Arbeitsflächen sowie Ausnahmen vom automatischen Kacheln, dazu kommen etliche Absturz-Fixes und eine sauberere Darstellung bei gebrochenen Skalierungsfaktoren.

Der eigentliche Kurswechsel: schnellere Updates

Wichtiger als jede einzelne Funktion ist die Ansage dahinter. System76 verabschiedet sich von den großen Monolith-Releases und will COSMIC künftig in regelmäßigen, kleineren Schritten aktualisieren. Version 1.1 kommt rund sechs Monate nach 1.0 vom Dezember 2025 — die Taktung soll enger werden.

Ich habe meine erste Linux-Distribution noch von einem Stapel SuSE-CDs installiert und seither genug Desktop-Umgebungen kommen und gehen sehen, um bei „dem neuen Linux-Desktop“ erst mal abzuwarten. Genau deshalb ist der Rhythmus die interessantere Nachricht: Ein Projekt, das nach dem 1.0 nicht in den Winterschlaf fällt, sondern in Halbjahres- oder kürzeren Abständen nachbessert, gewinnt das Vertrauen, das eine Desktopumgebung für den täglichen Einsatz erst verdienen muss.

Für wen sich das lohnt

COSMIC bleibt vorrangig die Heimat von Pop!_OS, lässt sich aber auch auf anderen Distributionen einrichten. Wer GNOME oder KDE zufrieden nutzt, hat keinen Grund zu wechseln — interessant wird COSMIC für alle, die eine schlanke, von Grund auf neu gebaute Alternative ohne den GNOME-Ballast suchen. Mit 1.1 ist die Umgebung an dem Punkt, an dem man sie im Alltag tatsächlich laufen lassen kann, statt nur zuzuschauen.

COSMIC Linux Pop!_OS Rust System76

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.