Ein Akku stirbt selten, weil seine Chemie wirklich verbraucht ist. Er stirbt, weil sich über die Jahre eine isolierende Kruste auf den Elektroden bildet und die Kapazität langsam abwürgt. Ein Forschungsteam der Cornell University will diese Kruste jetzt einfach wegwaschen — und holt ausgediente Lithium-Ionen-Zellen im Labor auf bis zu 95 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität zurück. Akku-Regeneration statt Rohstoff-Rückgewinnung: Das ist ein anderer Umgang mit Altbatterien, als ihn die Recyclingbranche heute kennt.

Ein Bad löst die Deckschicht, die Elektrode bleibt heil

Das Verfahren heißt Direct Electrode-to-Electrode Regeneration, kurz DEER. Statt die Zelle zu schreddern und einzuschmelzen, lösen die Forscher die Elektroden heraus und legen sie in ein Bad mit dem Lösungsmittel 1,3-Dimethyl-2-Imidazolidinon. Das greift gezielt die Solid Electrolyte Interphase an — jene mit jedem Ladezyklus wachsende Deckschicht, die Kathode und Anode mit der Zeit zusetzt. Die Elektrodenstruktur selbst bleibt intakt. Nebenbei entsteht eine dünne Schutzschicht aus Lithiumfluorid, die neue Ablagerungen ausbremsen soll.

Das Ergebnis laut Cornell: bis zu 95 Prozent der ursprünglichen Kapazität, nach einer zweiten Behandlung noch rund 90 Prozent — und in den Tests eine stabilere Zyklenfestigkeit als zuvor. Wichtig dabei: Die behandelten Zellen waren keine Totalschäden, sondern Akkus mit noch 70 bis 80 Prozent Restgesundheit.

56 Prozent billiger als Schreddern und Schmelzen

Der eigentliche Reiz steckt in der Wirtschaftlichkeit. Klassisches Batterie-Recycling zerlegt die Zelle, um an Lithium, Kobalt und Nickel zu kommen — entweder im Schmelzofen (pyrometallurgisch) oder im Säurebad (hydrometallurgisch). Beides ist energiehungrig, wasserintensiv und teuer. DEER überspringt diesen Schritt: Die Elektrode wird nicht in ihre Rohstoffe zerlegt, sondern weiterverwendet. Laut der Studie sinken die Herstellungskosten regenerierter Zellen dadurch um 56 Prozent gegenüber den herkömmlichen Verfahren, bei geringerem Wasserverbrauch und weniger Luftschadstoffen.

Das trifft einen Nerv. Während die Akku-Branche bei den großen Zellchemien gerade die Massenfertigung auf 2030 vertröstet, kümmert sich um die Altlast bisher kaum jemand — um die Millionen Packs, die in den nächsten Jahren aus E-Autos, Werkzeugen und Geräten anfallen. Ein Verfahren, das aus einem müden Pack wieder einen brauchbaren macht, statt ihn einzuschmelzen, ändert diese Rechnung grundlegend.

Im Labor stark, im Recyclinghof noch nicht

Hier kommt der Haken. DEER ist bislang Laborforschung, veröffentlicht in einem Fachjournal der Royal Society of Chemistry. Die Testzellen hatten 70 bis 80 Prozent Restkapazität — alles andere als tot. Ob das Bad auch eine tiefentladene, zehn Jahre alte Antriebsbatterie zurückholt, ist offen; die Forscher schreiben selbst, das Konzept müsse erst auf stark degradierte Industriezellen übertragen werden.

Ich habe in zwanzig Jahren genug Notebooks und Telefone aussortiert, bei denen außer dem Akku nichts kaputt war — das Gerät lief, nur die Laufzeit war auf eine halbe Stunde geschrumpft, und dann wandert das ganze Stück in die Tonne. Genau diese Logik würde ein billiges Auffrisch-Verfahren umdrehen.

95 Prozent im Labor klingt nach Durchbruch. Solche Zahlen habe ich nur schon zu oft gelesen — der Weg vom Glaskolben in die Serienfertigung ist lang, und unterwegs verdampfen die schönen Werte gern.

DEER verkauft keine Wunder-Reichweite und keine neue Super-Chemie, nur ein Lösungsmittel, das eine teure Recyclingstufe einspart. Gerade solche unspektakulären Verfahren setzen sich am Ende oft eher durch als die nächste Feststoff-Sensation, wenn sie den Sprung aus dem Labor schaffen. Den hat DEER noch vor sich.