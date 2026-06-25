Es braucht keinen Zero-Day und keinen Insider. Ein kostenloses GitHub-Konto und ein präparierter Pull Request reichen, um die Baupipeline großer Open-Source-Projekte zu übernehmen. Die Sicherheitsfirma Novee Security hat dieses Muster auf den Namen „Cordyceps“ getauft und in rund 30.000 wichtigen Repositories gesucht – über 300 davon waren vollständig ausnutzbar, darunter Projekte von Microsoft, Google, Apache und Cloudflare.

Wie aus einem Pull Request eine Übernahme wird

Der Kern ist keine einzelne Lücke in einem Programm, sondern eine Fehlkonfiguration im Zusammenspiel: Ein Workflow, der bei eingehenden Pull Requests anspringt, läuft mit zu vielen Rechten – und verarbeitet dabei Daten, die ein Fremder frei bestimmt. „Der Workflow tut, was man ihm gesagt hat. Die Schwachstelle entsteht erst in der Komposition – wenn nicht vertrauenswürdige Daten eine Vertrauensgrenze überschreiten“, fasst Novee es zusammen. Auf Deutsch: Der Branch-Name, der PR-Kommentar oder der eingereichte Code wird zur Waffe, weil die Pipeline ihn ausführt, statt ihn als das zu behandeln, was er ist – Input von außen.

Die Beispiele sind unangenehm konkret. Bei Microsofts Azure Sentinel genügte laut Novee ein Kommentar an einem Pull Request, um anonymen Angreifer-Code auf Microsofts CI laufen zu lassen und einen nicht ablaufenden GitHub-App-Schlüssel zu stehlen. Bei Googles AI Agent Development Kit reichte ein passend gebauter Branch-Name, um Code auf Googles CI auszuführen und die volle Kontrolle über ein Google-Cloud-Repository zu erlangen. Apache Doris ließ sich per Zero-Click über PR-Kommentare angreifen, der Code-Formatierer Black der Python Software Foundation gab Tokens preis. Niemand musste dafür Mitglied der Organisation sein.

300 von 30.000 – und warum es mehr werden

Neu ist das Grundproblem nicht. „Pwn Requests“, also über manipulierte Pull Requests gekaperte Workflows, sind seit Jahren bekannt; der gefährliche Trigger pull_request_target ist genau die Falle, in die man tappt, wenn man Build-Logik bequem statt sicher verdrahtet. Bei diesem Blog läuft der Deploy ebenfalls über GitHub Actions, und ich habe mir die Rechte der Workflows nach solchen Meldungen mehr als einmal angesehen – es ist erstaunlich leicht, einem Job versehentlich Schreibzugriff oder ein Secret zu geben, das er nie brauchen sollte. Ähnlich gelagert war zuletzt die Lücke in der Claude Code GitHub Action, bei der ein präparierter Issue genügte, um ein Token mit Schreibrechten abzugreifen.

Was die Sache verschärft, ist die Art, wie CI-Konfigurationen heute entstehen. Novee weist darauf hin, dass KI-gestütztes Programmieren genau diese unsicheren Muster im Akkord reproduziert: Das Modell schreibt eine Pipeline, die „funktioniert“, und kopiert die Fehlkonfiguration gleich mit. Wo früher ein erfahrener Entwickler die Workflow-Datei wenigstens einmal gelesen hat, generiert ein Assistent sie in Sekunden – inklusive der offenen Flanke.

Die betroffenen Projekte haben nach verantwortungsvoller Offenlegung reagiert – Cloudflare, Python und Apache haben gepatcht, Microsoft und Google die Betroffenheit bestätigt. Nur lässt sich Cordyceps nicht mit einem einzigen Update schließen, denn es ist kein Bug, sondern eine Gewohnheit. Wer Pipelines betreibt, kommt um die langweilige Arbeit nicht herum: Trigger prüfen, Rechte auf das Nötigste kürzen, Fremd-Input nie ungefiltert in privilegierte Jobs lassen. Solange das als Kür statt als Pflicht gilt, bleiben die nächsten 300 Repositories nur eine Frage der Zeit.