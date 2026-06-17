Microsoft hat Copilot Cowork, den KI-Agenten für mehrschrittige Office-Aufgaben in Microsoft 365, weltweit freigegeben — und dabei das Preismodell grundlegend umgebaut. Statt Flatrate soll künftig nach Verbrauch abgerechnet werden. Parallel prüft der Konzern, ob DeepSeek V4 als günstigere Modell-Alternative unter Azure-Kontrolle eingesetzt werden kann. Für Unternehmen, die KI-Agenten gerade in Produktivprozesse einbauen, sind das zwei Signale auf einmal: Das Versprechen „ein Preis für alles“ war nicht haltbar — und die Modellwahl ist noch nicht abgeschlossen.

Flatrate für KI-Agenten war ein Fehler — zumindest nach Microsoft-Rechnung

Copilot Cowork ist Microsofts Antwort auf die Nachfrage nach KI-Agenten, die in Office-Umgebungen eigenständig agieren: E-Mails beantworten, Dokumente zusammenfassen, Informationen aus SharePoint und Teams verknüpfen. Charles Lamanna, Executive Vice President für Copilot bei Microsoft, hat das Preisproblem beim Namen genannt: Intensive Nutzer, die wöchentlich hunderte Aufgaben durch den Agenten schleusen, machen ein Pauschalmodell schlicht unrentabel. Das ist keine neue Einsicht — Microsoft hatte denselben Schritt bereits beim GitHub Copilot vollzogen, das lief in ein ähnliches Kosten-Dilemma und wurde früher auf verbrauchsbasierte Abrechnung umgestellt. Copilot Cowork folgt jetzt nach.

Satya Nadella begleitete den Wechsel mit einem Blogpost, in dem er KI als „Verbrauchsgeschäft“ beschreibt und Unternehmen auffordert, Effizienz durch den richtigen Modell-Mix zu erreichen. Konkrete Preise für das neue Abrechnungsmodell stehen noch aus.

DeepSeek auf Azure — optional, aber interessant

Parallel zur Preis-Umstellung untersucht Microsoft, ob DeepSeek V4 als günstigere Alternative zu den bisher genutzten OpenAI- und Anthropic-Modellen taugt. Entscheidend für den Unternehmenseinsatz: Das Modell würde vollständig auf Microsofts Azure-Infrastruktur laufen — Kundendaten blieben damit unter den Datenschutz- und Compliance-Regeln des Konzerns, nicht auf chinesischen Servern. Microsoft betont, das Modell für den Enterprise-Einsatz angepasst zu haben, inklusive Maßnahmen gegen politische Verzerrungen. Die Entscheidung darüber soll in den „kommenden Wochen“ fallen.

Im Tagesgeschäft — gerade in Firmen, die Cowork für mehrere Abteilungen ausrollen — dürfte die Modellwahl weniger eine Qualitäts- als eine Kostenfrage sein. Wer wirklich Anthropic-Niveau für das Zusammenfassen von Meeting-Protokollen braucht, muss das selbst rechtfertigen.

Pay-per-Use klingt nach Kostenkontrolle, kann bei mittlerem Nutzungsvolumen aber teurer werden als eine Pauschale — das kennt man aus der Cloud-Welt zur Genüge. Mich interessiert vor allem, wie Microsoft die Schwelle zwischen „normalem“ und „intensivem“ Nutzer definieren wird: Genau dort liegt das kommerzielle Risiko für Betriebe, die gerade anfangen, Cowork tatsächlich zu nutzen. Nadella hatte erst kürzlich darauf hingewiesen, dass zu starke Abhängigkeit von einzelnen KI-Modellen strukturell problematisch ist — der DeepSeek-Test ist insofern die konsequente Weiterführung dieser Überlegung, egal ob am Ende DeepSeek V4 oder ein anderes Open-Source-Modell dabei steht.