Vor gut einer Woche kündigte Commodore sein Retro-Klapphandy Callback 8020 für 499 Dollar an — und verteidigte den Preis noch lautstark: Niemand sonst baue ein vergleichbares Gerät günstiger. Wenige Tage später kostet es 399 Dollar, mit Vorbestellrabatt bis zum 30. Juni sogar 349. Der Weg dorthin ist ungewöhnlich genug, um ihn sich genauer anzusehen.

Denn billiger wird das Sailfish-Telefon, das soziale Medien aussperrt, nicht durch eine schlankere Ausstattung allein. Die günstigste Variante bekommt recycelten Arbeitsspeicher — Chips, die aus den Platinen alter Geräte ausgebaut wurden.

Gebrauchter Speicher im Neugerät

Commodore nennt die Bauteile „post-consumer“-Speicher: ausgemustert, ausgelötet, wieder verlötet. Laut Hersteller werden sie vor dem Einbau einzeln stressgetestet und tragen dieselbe einjährige Garantie wie reguläre Chips. Die zweite Sparmaßnahme ist banaler — die kabellosen Ohrhörer liegen nicht mehr bei, sondern kosten extra.

Gebrauchte RAM-Riegel sind in meinem Server-Rack und im Homelab seit Jahren Alltag; im Maschinenraum kauft kaum jemand jeden Riegel fabrikfrisch. Ungewohnt ist das im versiegelten Neugerät, das man sich ans Ohr hält — da erwartet der Käufer normalerweise Bauteile von der Stange, keine Zweitverwertung. Genau das macht den Schritt interessant.

Warum die RAM-Krise sogar ein 350-Dollar-Handy trifft

Speicher ist eine der teuersten Komponenten in jedem Mobilgerät, und die Preise stehen auf Rekordniveau. Weil die Chipfabriken ihre Kapazität auf margenstarke Enterprise- und KI-Hardware umschichten, ist fabrikfrischer Mobilspeicher knapp und teuer geworden — ein Effekt, der gerade quer durch die Branche läuft, von Apples Vorstoß bei chinesischem DRAM bis zu AMDs neu aufgelegtem DDR4-Prozessor. Dass es nun ein Klapphandy mit MediaTek Helio G81, 3,25-Zoll-Display und 64 GB Speicher erwischt, zeigt, wie weit unten in der Preisklasse die Krise inzwischen angekommen ist.

Aus der Not eine Tugend zu machen, ist clever — recycelter Speicher spart Geld und ist nebenbei das nachhaltigere Argument. Trotzdem bleibt ein Beigeschmack: Eine Firma, die ihren Preis erst mit Eigenentwicklung und „kann keiner billiger“ begründet und ihn dann binnen Tagen zweimal senkt, wirkt weniger souverän als getrieben. Die recycelten Chips sind die elegante Erklärung für eine Korrektur, die vor allem eines war — eine Antwort auf Vorbestellzahlen und Gegenwind.

Ob das Gerät die 399 Dollar wert ist, entscheidet am Ende die Software, nicht die Herkunft des Speichers. Wer ein bewusst reduziertes Telefon sucht, sollte vor der Vorbestellung am 30. Juni trotzdem wissen, dass im günstigsten Modell Bauteile mit Vorleben stecken — beworben als Feature, geboren aus einer Lieferkrise.