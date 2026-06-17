Commodore ist zurück — und verkauft ausgerechnet das Gegenteil von dem, was die Marke einst groß gemacht hat. Statt eines Heimcomputers kommt ein Klapphandy: das Callback 8020. Es führt Android-Apps aus, sperrt aber soziale Netzwerke, Browser und E-Mail auf Systemebene aus. Vorbestellungen starten am 30. Juni 2026, ab 499 Dollar. Eine Marke aus dem Jahr 1982, die 2026 digitalen Entzug verkauft — das muss man erst einmal sacken lassen.

Wie aus dem C64-Namen ein Klapphandy wurde

Hinter der Wiederbelebung steht der YouTuber Christian Simpson, der die verbliebenen Markenrechte an Commodore aufgekauft hat. Das Callback 8020 ist das erste Produkt unter neuer Regie — und es bedient die Nostalgie mit voller Absicht: Das Regenbogen-Logo ist zurück, als Klingeltöne dienen Klänge des legendären SID-Soundchips, und vorinstalliert sind ein paar C64-Spiele samt Snake.

Die Hardware bleibt bewusst schlicht. Ein 3,25-Zoll-Display ohne Touch, Texteingabe per T9, dazu eine 48-Megapixel-Kamera, 4 GB RAM und 64 GB Speicher, geladen wird über USB. Ein Klapphandy, wie es vor zwanzig Jahren ausgesehen hätte — nur mit den inneren Werten von heute. (Den Versuch, die Marke als Smartphone wiederzubeleben, gab es übrigens schon: 2015 verkaufte ein Lizenznehmer ein Android-Gerät namens Commodore PET. Erinnert sich kaum jemand.)

Bild: Commodore

Ein „schlaues Dummphone“ — mit Türsteher

Technisch ist das Callback alles andere als dumm. Es läuft mit Sailfish OS, dem Linux-System der finnischen Firma Jolla, und kann nach Herstellerangaben rund 99 Prozent aller Android-Apps in einer abgeschotteten Kompatibilitätsschicht ausführen. Der Clou steckt nicht in dem, was geht, sondern in dem, was bewusst nicht geht: Instagram, Chrome, Mail-Programme, Slack und Teams sind auf Systemebene blockiert. Erlaubt ist eine kuratierte Auswahl — Spotify, Karten, Fahrdienste, Kalender, Signal, WhatsApp.

Die Disziplin ist also fest verdrahtet, nicht dem eigenen Durchhaltevermögen überlassen. Genau da liegt für mich der Reiz. Ich habe den digitalen Entzug schon mit Bordmitteln versucht — Fokus-Modus an, die üblichen Zeitfresser deinstalliert — und nach drei Tagen war die erste App wieder drauf. Ein Gerät, das die Tür von vornherein zumacht, nimmt einem diese Entscheidung ab. Ob man dafür ein eigenes Telefon braucht, ist die andere Frage.

499 Dollar Disziplin — und wer das bezahlt

Billig ist der Entzug nicht. Das Standardmodell (Weiß, Silber, Beige) kostet 499 Dollar, die transparente Starlight Edition 549,99 Dollar, die vergoldete Founders Edition 640 Dollar — grob 430 bis 550 Euro. Ausgeliefert werden soll ab Winter 2026. Zum Vergleich: Das Light Phone III, der Platzhirsch unter den Absicht-Dummphones, liegt bei rund 599 Dollar, das schweizerische Punkt MP02 bei etwa 379 Euro. Ein simples Tastentelefon wie das Nokia 2780 Flip bekommt man für unter 100 Euro — nur sperrt das keine Apps aus, es kann sie schlicht nicht.

Da liegt der eigentliche Knackpunkt. Wer 500 Euro zahlt, damit ein Betriebssystem die Selbstkontrolle übernimmt, die im Alltag nicht klappt, kauft kein Telefon, sondern eine ausgelagerte Willensentscheidung. Für manche ist das clever investiertes Geld. Ich tippe diesen Text auf einem fast 7 Zoll großen Galaxy-Brett mit allem Drum und Dran und ahne: Das Problem sitzt selten im Gerät. Charmant ist die Idee trotzdem, ausgerechnet dem alten Commodore-Logo beim Abschalten zu begegnen.