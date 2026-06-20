Erst die Warnung, jetzt die Konsequenz. Mitte Juni hatte Nothing-Chef Carl Pei noch vorgerechnet, wie der Arbeitsspeicher Smartphones in die Höhe treibt — keine zwei Wochen später zieht seine Firma den Stecker. Das CMF Phone 3 Pro, der erwartete Nachfolger des günstigen CMF Phone 2 Pro, kommt nicht. Und es bleibt nicht bei diesem einen Modell.

Kein Nachfolger — und 2026 gar kein CMF-Handy

Mitgründer Akis Evangelidis bestätigte die Absage öffentlich: Man habe an einem Nachfolger gearbeitet, könne bei den aktuellen Speicherpreisen aber kein Gerät bauen, das sich für den Preis wie ein echter Fortschritt anfühlt. Lieber ehrlich sein, so Evangelidis, als etwas ausliefern, „auf das wir nicht stolz sind“. Bemerkenswert ist die Reichweite der Entscheidung: Die Budget-Marke CMF, die zuletzt zwei bis drei Modelle pro Jahr brachte, stellt 2026 gar kein neues Smartphone vor. Die Muttermarke Nothing will sich stattdessen Produktkategorien jenseits des klassischen Telefons ansehen.

Wenn der Speicher die Hälfte der Hardware-Kosten frisst

Pei hatte die Lage zuletzt drastisch beschrieben: Bei vielen Geräten mache der Speicher inzwischen über 50 Prozent der gesamten Hardware-Kosten aus. Was das fürs Budget-Segment bedeutet, zeigt der Vorgänger. Das CMF Phone 2 Pro kam im April 2025 für 249 Euro (8/128 GB) beziehungsweise 279 Euro in der 256-GB-Variante — mit Dimensity 7300 Pro, 50-Megapixel-Kamera, 5.000-mAh-Akku und AMOLED ein erstaunlich vollständiges Gerät für das Geld. Ein baugleiches Modell würde heute den Berichten zufolge grob die Hälfte mehr kosten. Damit fällt es aus genau dem Preisraster, für das CMF überhaupt existiert.

Wer dieser Tage Arbeitsspeicher oder SSDs fürs eigene Rack und das NAS einkauft, kennt die Kurve — die Angebote vom Distributor lesen sich seit Monaten wie ein schlechter Scherz, und bei jedem Nachschlag wird es teurer statt billiger. Der Unterschied: Im Server lässt sich der Aufpreis weiterreichen, beim 250-Euro-Handy nicht.

Was das für Käufer heißt

Nothing ist die erste Marke, die ein konkretes Produkt offen wegen der Speicherpreise begräbt. Die Großen gehen leiser vor: Samsung, OnePlus und andere reichen denselben Druck über höhere Preise oder weniger Basisspeicher weiter, auch Sonys PS5-SSDs und Apples Aufpreise pro Speicherstufe hängen an derselben Knappheit. Und ein schnelles Ende ist nicht in Sicht — der Arbeitsspeicher dürfte sich laut AMD frühestens 2028 wieder normalisieren, weil die KI-Rechenzentren die weltweite Produktion binden.

Ehrlich gesagt finde ich Peis offene Absage sympathischer als die stille Salami-Taktik der großen Hersteller. Nur ändert das nichts am Ergebnis: Das gute, günstige Android-Handy wird gerade zur Restgröße — und der Engpass heißt diesmal Speicher.