Verpixelte Ampeln anklicken, Fahrräder suchen, den Haken setzen — und nebenbei das ungute Gefühl, dass die Bots diese Rätsel längst zuverlässiger lösen als der Mensch davor. Genau diese Logik will Cloudflare jetzt umdrehen. In dieser Woche hat das Unternehmen PACT vorgestellt, kurz für Private Access Control Tokens. Statt jeden Besucher mit einem CAPTCHA oder einem Login zu nerven, sollen Browser künftig einen anonymen Nachweis mitliefern, dass hinter dem Aufruf ein echter Mensch steckt — oder ein ausdrücklich erlaubter Bot. Mit an Bord sind Google, Microsoft, Mozilla und Shopify. Ein großer Name fehlt.

Wie PACT funktioniert — und was an den Tokens privacy-freundlich ist

Das Prinzip ist schnell erklärt. Eine Seite, die ihre Nutzer gut kennt — etwa weil die sich dort eingeloggt oder anderweitig als Mensch ausgewiesen haben — stellt einen kryptografischen Token aus. Der Browser nimmt diesen Nachweis mit und reicht ihn bei anderen Seiten ein, die wissen wollen, ob da ein Mensch klickt. Der Clou liegt in der Trennung: Die ausstellende Stelle und die prüfende Seite erfahren nichts voneinander. Der Token belegt nur „echter Besucher“, nicht „dieser Besucher“ — wiedererkennen lässt sich damit niemand.

Neu ist die Idee nicht. Sie baut auf Privacy Pass auf, dem Verfahren hinter den Private Access Tokens, das seit 2022 in Apples Betriebssystemen steckt und dort CAPTCHAs unsichtbar wegräumt. Unterschrieben werden die Tokens mit blinden Signaturen — der Server sieht eine gültige Unterschrift, aber keine Identität. PACT erweitert dieses Fundament und will daraus einen offenen Standard machen; die Gruppe kündigt an, das Protokoll zur Standardisierung einzureichen. Ein konkretes Standardisierungsgremium oder einen Zeitplan nennt sie bislang nicht — Stand heute ist das eine Absichtserklärung, kein ausgerolltes Verfahren.

Der eigentliche Treiber heißt nicht Bot, sondern Agent

Warum kommt der Vorstoß gerade jetzt? Weil sich das Web verschiebt. Mehr als die Hälfte aller Anfragen an Webinhalte stammt laut Cloudflare inzwischen von automatisierten Systemen, nicht von Menschen — rund 58 Prozent. Cloudflare-Chef Matthew Prince sah diesen Kipppunkt schon Anfang Juni früher erreicht, als ihm lieb war. Die alten Abwehrmittel — CAPTCHA, IP-Sperre, pauschaler Bot-Block — treffen dabei längst die Falschen.

In den Logs meiner eigenen Server bei netcup und Hetzner sehe ich genau dieses Muster: Ein wachsender Teil des Traffics ist Crawler und Skript, und mit jeder KI-Welle wird es mehr. Das eigentliche Ziel von PACT ist deshalb nicht, alle Bots auszusperren, sondern die erwünschten von den schädlichen zu trennen. Ein KI-Agent, der im Auftrag eines Nutzers einkauft oder recherchiert, soll seinen Token vorzeigen und durchgelassen werden — während der aggressive Scraper draußen bleibt. Das ist die ehrlichere Lesart der Ankündigung: weniger Abschied vom CAPTCHA, mehr Türsteher fürs Agenten-Web.

Wer mitmacht — und warum ausgerechnet Apple fehlt

Die Liste der Beteiligten liest sich stark: Cloudflare als Infrastruktur, mit Chrome, Edge und Firefox die drei großen Browser-Engines, dazu Shopify aus dem E-Commerce. Genau hier wird die Leerstelle interessant. Safari fehlt — und damit Apple, immerhin der zweitgrößte Browser und auf jedem iPhone gesetzt.

Das ist mehr als eine Randnotiz. Die Private Access Tokens, auf denen PACT aufsetzt, hat Apple 2022 zusammen mit Cloudflare, Fastly und Google überhaupt erst mit aus der Taufe gehoben und als Erstes in iOS und macOS ausgeliefert. Dass der Pionier der Technik beim Nachfolge-Standard nicht auf der Gästeliste steht, ist eine bemerkenswerte Lücke — und eine praktische dazu. Ein Verfahren, das den Menschen über den Browser beweisen will, taugt nur so weit, wie es überall greift. Solange Safari und die ganze iPhone-Flotte außen vor sind, bleibt PACT ein Standard mit Loch.

Mich überzeugt die Richtung trotzdem: Anonyme Tokens statt Dauer-CAPTCHA und Tracking sind ein vernünftiger Tausch, und dass die Browser-Hersteller das gemeinsam angehen, ist selten genug. Nur ist ein Protokoll auf Folie noch kein eingereichter Standard, geschweige denn ein ausgerollter. Bis aus der gemeinsamen Erklärung ein von allen großen Browsern getragenes Verfahren wird, vergeht erfahrungsgemäß mehr Zeit, als eine solche Ankündigung vermuten lässt. Und ohne Apple bleibt selbst der beste Token ein halbes Versprechen.