Cloudflare schaltet am 15. September 2026 einen neuen Standard scharf: Auf werbefinanzierten Seiten sollen KI-Crawler, die Trainingsdaten sammeln oder als Agent unterwegs sind, künftig per Voreinstellung nicht mehr durchkommen. Die Suche bleibt offen. Wer eine Website betreibt, deren Einnahmen an Seitenaufrufen hängen, bekommt damit erstmals einen Schalter, der ohne Server-Bastelei greift — und Cloudflare sitzt an einer Stelle im Netz, an der so ein Schalter tatsächlich wehtut.

Auf einen Blick

Ab 15. September 2026 blockiert Cloudflare für neu aufgenommene Domains KI-Crawler der Kategorien „Training“ und „Agent“ auf werbefinanzierten Seiten automatisch; die Kategorie „Suche“ bleibt erlaubt.

Aus dem Bezahlmodell „Pay Per Crawl“ wird „Pay Per Use“ — vergütet werden soll nicht mehr der bloße Abruf, sondern der Wert, den ein Inhalt stiftet. Partner sind die Suchplattform Ceramic.ai und die Agenten-Suche You.com.

Bestehende Cloudflare-Kunden bekommen den neuen Schutz nicht automatisch — sie müssen die Optionen selbst einschalten.

Was sich am 15. September ändert

Der Kern ist eine geänderte Voreinstellung. Für alle Domains, die neu zu Cloudflare kommen, werden die Crawler-Kategorien „Training“ und „Agent“ auf Seiten mit Werbung standardmäßig geblockt; „Suche“ bleibt durchgelassen. Dazu kommen zwei Werkzeuge für alle Tarife, auch die kostenlosen: eine von Cloudflare gepflegte robots.txt , die Einträge wie Google-Extended und Applebot-Extended automatisch setzt und beim Auftauchen neuer Bots nachzieht, sowie eine Option, KI-Bots gezielt nur auf den bezahlten Teilen einer Seite auszusperren. Cloudflare erkennt dafür Werbecode im HTML und lässt die Bots weiter in die Dokumentation, aber nicht in den Artikel daneben.

Ein Detail, das in der Ankündigung leicht untergeht: Der neue Default greift nur für neue Domains, neue Kunden und Gratis-Tarife mit unveränderten Einstellungen. Wer seine Seite längst bei Cloudflare liegen hat, muss selbst aktiv werden — von allein passiert nichts. Bei der Reichweite, die dieser eine Anbieter im Netz hat, entscheidet die Wahl der Voreinstellung trotzdem über einen erheblichen Teil des Webs.

Vom Abruf zur Vergütung — „Pay Per Use“

Parallel benennt Cloudflare sein Bezahlangebot um. Aus dem „Pay Per Crawl“-Tollhäuschen, das Geld pro Seitenabruf verlangte, wird „Pay Per Use“: Publisher sollen dann kassieren, wenn ihr Inhalt Wert schafft — wenn er in einem Suchergebnis auftaucht oder ein Agent ihn abfragt —, nicht schon beim reinen Einsammeln. Umgesetzt wird das über zwei Partner: die Suchplattform Ceramic.ai zahlt, wenn Inhalte in Ergebnissen erscheinen, You.com bei Nachfrage durch Agenten.

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Die eigentliche Sprengkraft steckt in einer Kennzahl, die Cloudflare mitliefert: dem Verhältnis von Crawl zu Rückverweis. Google schickt für rund 14 abgegriffene Seiten einen Besucher zurück. Bei OpenAI liegt dieses Verhältnis bei 1.700 zu 1, bei Anthropic bei 73.000 zu 1. Der alte Deal des offenen Webs — du darfst crawlen, dafür schickst du mir Leser — funktioniert bei KI-Antworten schlicht nicht mehr, weil der Nutzer die Antwort bekommt und die Quelle nie sieht.

Ich schaue ab und zu in die Zugriffslogs meiner eigenen Seiten, und der Trend ist dort seit Monaten eindeutig: GPTBot, ClaudeBot und Konsorten holen sich Seite um Seite, der Rückkanal bleibt homöopathisch. Insofern trifft Cloudflare einen realen Nerv — die Frage ist nur, ob aus dem Nerv ein Geschäftsmodell wird.

Der Torwächter und seine Kollateralschäden

Denn so sinnvoll die Stoßrichtung ist, sie macht Cloudflare noch ein Stück mehr zum Torwächter des Webs. Wenn ein einzelnes Unternehmen die Voreinstellung setzt, entscheidet es faktisch mit, wer Trainingsdaten bekommt und wer zahlen muss. Cloudflare hat in den vergangenen Monaten mehrfach an dieser Rolle gearbeitet — zuletzt mit PACT, dem Token-Verfahren als CAPTCHA-Ersatz, das KI-Agenten kontrolliert durchlassen soll.

Der Haken sitzt bei den Suchmaschinen. Googlebot, Applebot und Bingbot sind Mehrzweck-Crawler: Sie sammeln zugleich für die Suche und fürs Training. Wer über Cloudflare das Training blockiert, blockt sie damit komplett — inklusive der Suche, auf die jede Seite angewiesen ist. Cloudflare hofft, dass die Betreiber ihre Crawler deshalb in getrennte Zwecke aufspalten. Ob Google sich diesen Aufwand macht, um Verlagen das Aussperren zu erleichtern, steht auf einem anderen Blatt.

Mich überzeugt der Ansatz mehr als das übliche „KI ist böse“-Geraune, weil er mit Werbeerkennung und Bezahlschiene wenigstens einen konkreten Mechanismus liefert. Aber solange der scharfe Default nur für neue Domains gilt und die Vergütung an zwei jungen Partnern hängt, ist das eher ein Signal an die Branche als eine fertige Lösung. Ob daraus ein tragfähiges Bezahlmodell wird, hängt an den großen KI-Firmen — und die haben bislang wenig Lust gezeigt, für das zu zahlen, was sie sich jahrelang gratis genommen haben.