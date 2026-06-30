Anthropic hat am 30. Juni Claude Sonnet 5 veröffentlicht — und das mittlere Modell der Reihe rückt damit überraschend nah an den teuren Spitzenreiter Opus 4.8 heran. In mehreren Tests trennt die beiden nur ein kleiner Abstand, bei der Wissensarbeit liegt Sonnet 5 sogar knapp vorn. Der eigentliche Hebel steckt aber nicht in den Punktzahlen, sondern im Preis pro Token und in der klaren Ausrichtung auf Agenten, die selbstständig über viele Schritte arbeiten.

Wie nah Sonnet 5 an Opus 4.8 herankommt

Die Zahlen stammen aus Anthropics eigenen Messungen, eine unabhängige Prüfung steht noch aus. Im Coding-Benchmark SWE-bench Pro kommt Sonnet 5 auf 63,2 Prozent — der Vorgänger Sonnet 4.6 lag bei 58,1 Prozent, Opus 4.8 erreicht 69,2 Prozent. Bei Terminal-Bench 2.1, das den Umgang mit der Kommandozeile prüft, springt der Wert von 67,0 auf 80,4 Prozent. Beim Steuern eines Rechners über die Oberfläche (OSWorld-Verified) sind es 81,2 Prozent. Und im Wissensarbeits-Test GDPval zieht Sonnet 5 mit 1.618 Punkten knapp am teureren Opus 4.8 vorbei (1.615).

Dazu kommen ein Kontextfenster von einer Million Token und Trainingsdaten bis Januar 2026. Wer schon ein paar Modellgenerationen mitgenommen hat, kennt das Muster: Was vor wenigen Monaten nur das Spitzenmodell konnte, wandert eine Stufe nach unten. Genau das ist hier passiert.

Bild: Anthropic

Der Preis ist die eigentliche Nachricht

Bis zum 31. August kostet Sonnet 5 zur Einführung 2 US-Dollar je Million Eingabe-Token und 10 Dollar je Million Ausgabe-Token. Danach steigt der Tarif auf die regulären 3 beziehungsweise 15 Dollar. Damit liegt das Modell unter Opus 4.8, unter OpenAIs GPT-5.5 und unter Gemini 3.1 Pro — teurer als Googles abgespecktes Gemini 3.5 Flash ist es trotzdem. Ab sofort ist Sonnet 5 das Standardmodell in den kostenlosen und den Pro-Konten.

Anthropic nennt es das „agentischste“ Sonnet bisher. Konkret heißt das: Das Modell plant selbst, bedient Werkzeuge wie Browser und Terminal und prüft seine eigenen Ergebnisse, ohne dass man es ausdrücklich auffordert. TechCrunch fasst die Stoßrichtung als „günstigere Art, Agenten laufen zu lassen“ zusammen — und das trifft den Punkt. Wenn ich einen Agenten über zwanzig, dreißig Schritte arbeiten lasse, entscheidet am Ende der Preis pro Token darüber, welches Modell tatsächlich in den Dauerbetrieb geht, nicht der letzte Prozentpunkt im Benchmark. Es ist derselbe Preisdruck, der zuletzt Firmen zu günstigeren Anbietern wie DeepSeek treibt.

Bild: Anthropic

Weniger Halluzinationen — sagt Anthropic

Beim Thema Sicherheit bleibt vieles Herstellerwort. Laut Anthropic zeigt Sonnet 5 seltener unerwünschtes Verhalten als der Vorgänger, verweigert bösartige Anfragen zuverlässiger und ist robuster gegen Prompt-Injection — also gegen untergeschobene Anweisungen aus manipulierten Inhalten. Belastbare Zahlen Dritter dazu gibt es noch nicht, und gerade bei einem Modell, das eigenständig Browser und Terminal bedient, ist diese Widerstandsfähigkeit kein Randdetail, sondern der Knackpunkt. Am selben Tag stellte Anthropic mit Claude Science zudem eine eigene KI-Arbeitsumgebung für Forscher vor — ein Hinweis darauf, wohin der Anbieter sein Modellangebot ausrichtet.

Interessant ist weniger, dass ein neues Modell ein paar Punkte zulegt — das tut jede Generation. Bemerkenswert ist, dass die mittlere Reihe inzwischen das Niveau des Flaggschiffs streift und es zu einem Bruchteil der Kosten anbietet. Für Entwickler, die Agenten in Serie betreiben, verschiebt sich damit die Rechnung spürbar. Die teure Spitze lohnt sich nur noch dort, wo die letzten Prozentpunkte wirklich zählen.