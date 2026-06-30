Anthropic will Wissenschaftlern nicht das nächste, noch größere Sprachmodell verkaufen, sondern den Schreibtisch drumherum. Mit Claude Science hat die Firma am 30. Juni 2026 eine KI-Werkbank in die Beta geschickt, die Dutzende Forschungsdatenbanken, über 60 Fach-Skills und einen eigenen Prüf-Agenten unter einer Oberfläche bündelt. Das eigentlich Bemerkenswerte ist, was fehlt: ein neues Modell.

Eine Werkbank statt eines Chatfensters

Im Zentrum steht ein koordinierender Assistent, der wie ein Projektmanager arbeitet: Er greift auf mehr als 60 wissenschaftliche Datenbanken zu, delegiert an Unter-Assistenten und an über 60 vorkonfigurierte Skills für Genomik, Einzelzell-Analyse, Proteomik, Strukturbiologie und Chemieinformatik. Proteine, Strukturen und Moleküle zeigt die Software direkt an. Jedes Ergebnis lässt sich laut Anthropic bis zum zugrunde liegenden Code zurückverfolgen, ein Prüf-Agent kontrolliert Zitate und Berechnungen selbstständig. Rechnen kann das Ganze lokal auf macOS und Linux oder per SSH auf HPC-Clustern, von der einzelnen GPU bis zu mehreren Hundert. Für die Biologie bindet Anthropic Nvidias BioNeMo-Toolkit mit Modellen wie Evo 2, Boltz-2 und OpenFold3 ein.

Die mitgelieferten Beispiele klingen nach echter Zeitersparnis. Am Allen Institute baute der Neurowissenschaftler Jérôme Lecoq eine Multi-Agenten-Pipeline mit rund 20 eigenen Skills für Literatur-Reviews; was vorher zwei Jahre dauerte, läuft jetzt in Wochen. Eine Gruppe am UCSF Brain Tumor Center um Stephen Francis verkürzte umfangreiche Keimbahn-Analysen nach eigenen Angaben auf etwa ein Zehntel der Zeit. Das Biotech-Unternehmen Manifold Bio nutzte die Plattform, um Zielstrukturen für gewebespezifische Wirkstoffe zu bewerten und zu ranken.

Bild: Anthropic

Die Wette: Workflow statt Rechenleistung

Unter der Haube läuft das vorhandene Opus 4.8 — Anthropics jüngste Modellgeneration kam ohnehin erst vor Wochen. Der Hebel liegt also bewusst nicht beim Modell, sondern bei der Integration. Laut einer Einordnung von TechCrunch versucht Anthropic, mehr als ein Modell-Lieferant zu sein und sich als Betriebsschicht für ganze Branchen festzusetzen. Das ist ein interessanter strategischer Schwenk: Statt im Benchmark-Wettrennen das letzte Prozent Modellleistung zu jagen, baut man den Arbeitsplatz, an dem das Modell schon eingerichtet ist.

Mich überzeugt diese Richtung mehr als der nächste Parameter-Rekord. In meinem Berufsalltag lasse ich mir längst Code und Texte von KI vorbauen — der Gewinn entsteht nicht durch das schlauste Modell, sondern dadurch, dass die Werkzeuge drumherum sitzen und nicht jedes Mal neu zusammengesteckt werden müssen. Genau diese Wette gehen auch die Konkurrenten ein, nur anders: OpenAI brachte im April 2026 mit GPT-Rosalind ein Spezialmodell, das hinter einem Enterprise-Freigabeprozess für Konzerne wie Amgen, Moderna und Thermo Fisher steckt; Google DeepMind setzt in Gemini for Science auf eigene Fundamentmodelle wie AlphaFold und AlphaGenome. Anthropics Gegenentwurf ist die breite Tür: Zugang über das normale Abo.

Bild: Anthropic

Wer rankommt — und wo der Haken sitzt

„Breit“ ist relativ: Claude Science steckt in der Beta und ist Abonnenten der Stufen Pro, Max, Team und Enterprise vorbehalten, gratis ist hier nichts. Zusätzlich fördert Anthropic über ein „AI for Science“-Programm bis zu 50 Projekte mit je bis zu 30.000 Dollar an Guthaben; Bewerbungen laufen bis zum 15. Juli 2026, die geförderten Projekte zwischen dem 1. September und 1. Dezember 2026.

Eine Frage drängt sich auf: Eine KI, die die Zitate und Rechnungen einer KI prüft — kann das gutgehen? Anthropics Antwort ist die Rückverfolgbarkeit. Solange jedes Ergebnis an den ausführbaren Code geknüpft ist und sich nachrechnen lässt, ist das mehr als ein zweites Sprachmodell, das nickt. Ob das in der Praxis trägt, wird sich erst zeigen, wenn nicht die ausgewählten Vorzeige-Labore, sondern der ganz normale Forschungsalltag damit arbeitet. Der Wettbewerb 2026 läuft ohnehin nicht mehr nur um das stärkste Modell, sondern um den Arbeitsplatz, an dem geforscht wird — und genau dort macht Anthropic gerade ernst.