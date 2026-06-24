Als das US-Handelsministerium Anthropic am 12. Juni zwang, Claude Fable 5 und Mythos 5 weltweit abzuschalten, blieb die Begründung auffällig dünn — die Rede war von einem behaupteten Jailbreak und Anthropics eigener Risiko-Kommunikation. Eine Woche später bekam der Verdacht mit SK Telecom einen Namen. Jetzt liegt eine zweite, deutlich lautere Erklärung auf dem Tisch: In einem Red-Team-Test soll sich Mythos binnen Stunden den Weg in fast alle klassifizierten Systeme der NSA gebahnt haben.

Was Senator Warner gesagt hat

Die Schilderung stammt von Mark Warner, dem demokratischen Vizevorsitzenden des Geheimdienstausschusses im US-Senat. In einer Anhörung am 11. Juni gab er wieder, was ihm General Joshua Rudd — Chef von NSA und US Cyber Command in Personalunion — persönlich gesagt habe: Das Modell sei in nahezu alle klassifizierten Systeme eingedrungen, „nicht in Wochen, sondern in Stunden“. Mitte Juni griffen mehrere Medien das Zitat auf, darunter Tom’s Hardware.

Bevor man das für bare Münze nimmt, lohnt der Blick auf die Faktenbasis. Bestätigt hat den Vorgang keine Behörde, ein offizielles NSA-Statement gibt es nicht — es ist ein Senator, der wiedergibt, was ein General ihm erzählt hat. Und „in Stunden eingedrungen“ ist nicht dasselbe wie „in Stunden ausgenutzt“: Schwachstellen zu finden ist das eine, sie unter realen Bedingungen zu einem funktionierenden Angriff zu verketten das andere.

Project Glasswing: das Modell, das nie in den Laden kam

Mythos hat Anthropic nie öffentlich freigegeben. Stattdessen bekam ein geschlossener Kreis von rund 200 Organisationen Zugang — unter dem Namen Project Glasswing, mit Beteiligten wie Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, JPMorgan und der Linux Foundation. Der NSA-Test lief in genau diesem Rahmen: ein autorisiertes Red Team auf Regierungsnetzen, kein Einbruch von außen. Das Modell durfte angreifen, weil man wissen wollte, was es kann.

Ich habe in über zwanzig Jahren genug Penetrationstests beauftragt und begleitet, um die Mechanik zu kennen — und ihre Grenze. Ein gutes Team findet die offene Tür oft in Stunden; bis daraus ein belastbarer Exploit auf einem gehärteten System wird, vergehen meist Tage. Bemerkenswert an der Mythos-Geschichte ist deshalb das Tempo beim Finden, nicht beim Ausnutzen. Genau dieser Teil ist es, der Sicherheitsleuten den Schlaf raubt.

Warum das den Bann erklärt — und was offenbleibt

Setzt man die Teile zusammen, ergibt die Anordnung vom 12. Juni plötzlich Sinn. Wenn ein nicht-öffentliches Modell in einem internen Test Regierungssysteme derart schnell aufschließt, ist die Sorge nachvollziehbar, dieselbe Fähigkeit könnte in falsche Hände geraten — das Weiße Haus zog die Reißleine und beschränkte den Zugang auf US-Bürger. Weil sich Nationalität nicht datenschutzkonform im großen Stil prüfen lässt, schaltete Anthropic die Modelle mit 90 Minuten Vorlauf gleich ganz ab. Die China-Spur um SK Telecom und diese Fähigkeits-Demonstration schließen sich nicht aus; sie sind zwei Seiten derselben Nervosität.

Mich überzeugt die alarmistische Lesart trotzdem nur halb. Ein Senatszitat aus zweiter Hand ersetzt keinen Prüfbericht, und „gefunden“ bleibt nicht „erobert“. Was hängenbleibt, ist das Tempo: Ein Modell, das nie in den Verkauf kam, legt in einem kontrollierten Test binnen Stunden Lücken in Hochsicherheitsnetzen offen — und der Staat reagiert mit einer Sperre über Nacht. Für jeden, der KI-Dienste fest in seine Abläufe verdrahtet, ist das die nüchterne Lehre: Verfügbarkeit hängt hier längst an politischen Entscheidungen, nicht allein an Technik und Vertrag.