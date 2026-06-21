Es ist ein Bild, das schwer zusammengeht: Der Mann, der eines der größten Spielehäuser der Welt mitaufgebaut hat, sitzt am Steuer einer zweimotorigen Cessna und verunglückt an der westfranzösischen Küste — in derselben Ecke des Landes, in der die Familie 1986 angefangen hatte. Claude Guillemot, Mitgründer von Ubisoft, ist am Abend des 19. Juni bei einem Flugzeugabsturz nahe dem Flugplatz von La Baule ums Leben gekommen. Er wurde 69 Jahre alt; sein Fluglehrer starb mit ihm.

Der leiseste der fünf Brüder

Ubisoft ist bis heute ein Familienunternehmen. 1986 gründeten die fünf Brüder Guillemot — Claude, Michel, Yves, Gérard und Christian — die Firma im bretonischen Carentoir, einem Ort mit ein paar Tausend Einwohnern. Aus dem Vertrieb von Software wurde über die Jahre ein Konzern mit Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman und den Rabbids. Das öffentliche Gesicht war dabei immer Yves, der das Unternehmen bis heute als Vorstandschef führt.

Claude war der leisere Part. Er stand an der Spitze der Guillemot Corporation — jener börsennotierten Schwesterfirma, die mit Thrustmaster und Hercules Gaming-Peripherie und DJ-Equipment baut. Wer in den späten Neunzigern Flugsimulatoren gespielt hat, hatte mit einiger Wahrscheinlichkeit einen Thrustmaster-Joystick auf dem Schreibtisch; ich habe selbst jahrelang an so einem HOTAS herumgeschraubt, bevor mich das Tagesgeschäft eingeholt hat. Dass ausgerechnet der Mann hinter dieser Marke am Steuer eines echten Flugzeugs verunglückt, hat eine bittere Note. Die Leitung des operativen Geschäfts bei Guillemot Corp hatte Claude im Juli 2025 an seinen Sohn Valentin übergeben; den Vorsitz behielt er.

Ein Verlust in der unruhigsten Phase des Konzerns

Der Todesfall trifft Ubisoft in einer Lage, die schon vorher angespannt war. Erst Anfang Juni hat der Konzern die Studios in Winnipeg und Belgrad geschlossen und bis zu 380 Stellen gestrichen — der dritte größere Abbau binnen weniger Monate. Die Pipeline der großen AAA-Titel ist ausgedünnt, mehrere Projekte wurden verschoben oder eingestampft, und die Familie verteidigt seit Monaten ihre Kontrolle über das Unternehmen gegen Investoren, die einen Kurswechsel oder gleich einen Verkauf fordern.

Genau an diesem Punkt wird Claudes Tod über die persönliche Tragödie hinaus relevant. Die Macht der Guillemots ruht auf einem Geflecht aus Familien-Holdings und Stimmrechten, in dem jeder der Brüder ein eigenes Gewicht hatte — und das ist nun um eine Stimme ärmer. Ein einzelner Todesfall kippt keine Konzernstruktur. Aber er macht ein ohnehin fragiles Gleichgewicht nicht stabiler, und er fällt in einen Moment, in dem sich an genau dieser Familienkontrolle entscheidet, ob Ubisoft eigenständig bleibt.

Die Unfallursache ist offen, eine Untersuchung der französischen Behörden steht aus. Was bleibt, ist das Bild eines Unternehmers, der lieber Steuerknüppel baute und kleine Maschinen flog, als sich auf Bühnen zu stellen — und einer Familie, die ihr Lebenswerk ausgerechnet in der Phase zusammenhalten muss, in der es am stärksten wackelt.