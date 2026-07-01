Drei Wochen nach der überraschenden Sperre rudert die US-Regierung zurück: Das Handelsministerium zieht die Exportkontrollen für Anthropics Modelle Claude Fable und Mythos wieder ein. Ab Mittwoch, dem 1. Juli, stellt Anthropic den Zugang schrittweise wieder her — weltweit, auf allen Plattformen. Für alle außerhalb der USA — und als deutscher Dienstleister falle ich unter genau die Klausel, die den Zugang gekappt hat — ist damit das kurioseste KI-Kapitel dieses Sommers vorerst beendet.

Was Washington zurücknimmt

Am 12. Juni hatte das US-Handelsministerium Fable und Mythos auf die Liste exportbeschränkter Technologien gesetzt — drei Tage, nachdem die Modelle am 9. Juni live gegangen waren. Weil sich die damit verbundene Lizenzpflicht im laufenden Betrieb nicht umsetzen ließ, kappte Anthropic den Zugriff für alle Nicht-US-Bürger, weltweit und auf einen Schlag. Über die Hintergründe — ein Red-Team-Test, bei dem Mythos angeblich in Stunden klassifizierte NSA-Systeme geknackt haben soll — hatten wir damals berichtet. Jetzt hat dieselbe Behörde, das Bureau of Industry and Security, die Kontrollen zurückgezogen; verkündet hat es Handelsminister Howard Lutnick.

Zur Erinnerung, was da wieder freigeschaltet wird: Mythos war seit April nur ausgewählten Organisationen zugänglich und ist darauf ausgelegt, Software-Schwachstellen aufzuspüren. Claude Fable kam im Juni als breiter verfügbare Variante mit zusätzlichen Schutzmechanismen. Ausgerechnet diese Fähigkeit, Lücken zu finden, war der Grund für die Nervosität in Washington.

Die Begründung — und was daran hakt

Offiziell fällt die Sperre, weil Anthropic zugesagt hat, Sicherheitsrisiken der Modelle proaktiv zu erkennen und zu adressieren, mit der US-Regierung an Protokollen und Standards zu arbeiten und Missbrauch zu melden. Über zwei Wochen hätten Behördenvertreter Fable analysiert und schließlich freigegeben.

Der Haken daran: Genau diese Zusagen hatte Anthropic laut TechCrunch schon Monate zuvor öffentlich gemacht. Wenn eine Sperre fällt, weil ein Hersteller etwas verspricht, das längst auf dem Tisch lag, war sie wohl weniger ein Sicherheits- als ein Verhandlungsinstrument. (Ein Muster, das man wiedererkennt, sobald Handelspolitik in Sicherheits-Vokabular spricht.)

Dazu passt der Zeitpunkt. Parallel schieben asiatische Anbieter Modelle nach, die an die Fähigkeiten von Mythos heranreichen. Eine Kontrolle, die vor allem amerikanische Firmen ausbremst, während anderswo weitergebaut wird, nützt der eigenen Position wenig — und genau mit dem Argument, Amerikas KI-Führung zu sichern, wurde die Rücknahme am Ende auch begründet.

Was das praktisch bedeutet

Für Nutzer außerhalb der USA ist die Rückkehr die eigentliche Nachricht — die Sperre hatte pauschal jeden getroffen, der keinen US-Pass hat. Österreichs Digitalstaatssekretär hatte in der Zwischenzeit sogar vorgeschlagen, Anthropic gleich nach Europa zu holen; von solchen Reflexen dürfte jetzt erst einmal Ruhe einkehren.

Bleibt der unangenehme Teil für alle, die solche Modelle ernsthaft einsetzen wollen: Innerhalb von drei Wochen ging ein Werkzeug per Verwaltungsakt aus und wieder an. Wer ein Produkt oder einen Arbeitsablauf darauf aufbaut, plant auf einem Fundament, das eine einzelne Behörde über Nacht verschieben kann. Technisch ist Claude Fable zurück — die Lehre aus dem Vorgang ist, dass „verfügbar“ bei KI aus den USA gerade auch eine politische Kategorie ist, keine rein technische.