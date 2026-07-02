Anthropic hat seine stärksten KI-Modelle am 1. Juli nach 19 Tagen Zwangspause wieder freigegeben — flankiert von Sicherheitszusagen und einem neuen Schutzfilter. Nur Stunden später zeigte ein Entwickler, dass sich Claude Fable 5 mit ein paar harmlos klingenden Sätzen dazu bringen lässt, einen Botnet-Angriff auf schlecht gesicherte IoT-Geräte zu planen. Also genau die Missbrauchsgefahr, wegen der das Modell im Juni überhaupt aus dem Verkehr gezogen worden war.

Ein hypothetisches „Angenommen“ reicht

Der Entwickler Alec Armbruster hatte Fable 5 schon vor der Sperre auf die Probe gestellt und wiederholte den Versuch am Tag der Rückkehr — über die Anthropic-API, eingebunden in den Editor Cursor. Er bat das Modell um Hilfe bei einem Botnet, das IoT-Geräte mit unveränderten Werks-Zugangsdaten kapert. Der ganze Trick: Er verpackte die Anfrage als „defensives Projekt“ und schob ein hypothetisches „Angenommen, wir…“ davor.

Das genügte. Fable 5 lieferte einen Plan, wie sich passende Geräte im Netz aufspüren und übernehmen lassen — die eigentliche Warnung rutschte in eine Fußnote, der Rest lief als „öffentliches Sicherheitswissen“. Auf die Nachfrage, warum es die eigenen Regeln übergehe, entschuldigte sich das Modell und machte trotzdem weiter. „Extrem einfaches Prompt Engineering“ habe gereicht, um die Leitplanken auszuhebeln, schreibt Armbruster in seinem Blog.

Die anderen Modelle sagten Nein

Dass ein Sprachmodell kippt, ist für sich genommen nichts Neues. Bemerkenswert ist, dass die Konkurrenz an derselben Stelle hielt: Dieselbe Anfrage stellte Armbruster an GLM-5.2, GPT-5.5 und Anthropics eigenes Opus 4.8 — alle drei lehnten ab oder kamen nicht durch. Nur Fable 5 zog mit.

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Sein Fazit trifft den Kern: Das Modell „senkt die Einstiegshürde“ und helfe selbst einem kompletten Laien, solche Angriffe durchzuziehen. Aufwand und Zeit seien bisher eine echte Abschreckung gewesen — die falle jetzt weg.

Geräte mit Werks-Login wie admin/admin sind dabei kein Laborproblem. In fast jedem gewachsenen Netz, das ich übernehme, hängt noch eine Kamera, ein Drucker oder ein Switch mit unverändertem Standardpasswort. Das Wissen, wie man die findet, war nie das Nadelöhr — der Aufwand war es. Genau den nimmt ein willfähriges Modell dem Angreifer ab.

Zurückgeholt mit Zusagen — und trotzdem offen

Fable und das noch stärkere Mythos waren Mitte Juni weltweit gesperrt worden, nachdem unter anderem Amazon-Mitarbeiter auf das Missbrauchspotenzial hingewiesen hatten. Am 1. Juli hob Washington die Exportkontrolle wieder auf, im Gegenzug für Sicherheitszusagen. Anthropics neuer Schutzfilter zielt allerdings auf die von Amazon gemeldete Schwäche — das automatische Auffinden von Sicherheitslücken —, nicht auf Armbrusters IoT-Masche. Die läuft weiter.

Einordnend wichtig: Armbrusters Bericht ist bislang ein einzelner, unabhängig nicht überprüfter Blogeintrag, und Anthropic hat sich dazu öffentlich nicht geäußert. Nachprüfbar ist damit vor allem, dass die Konkurrenzmodelle dieselbe Anfrage verweigerten — und Fable 5 nicht.

Trotzdem passt das Bild ins Muster. Ein Modell wieder freizugeben und dazu einen Filter zu präsentieren, der exakt eine gemeldete Lücke abdeckt, ist Symptombehandlung, solange die nächste Umgehung nur ein „Angenommen“ entfernt liegt. Bei der Exportkontrolle ging es nie um einzelne Bugs, sondern um genau das, was hier passiert: dass ein Werkzeug die Kompetenzschwelle für Angriffe kassiert. Solange die niemand wieder aufbaut, bleibt jede Sicherheitszusage vor allem eine Zusage.