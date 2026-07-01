Ein Entwickler hat sich das Kommandozeilen-Werkzeug Claude Code genauer angesehen, den Binärcode auseinandergenommen — und dabei eine Funktion gefunden, die dort nichts zu suchen hat: Die Software prüft im Hintergrund, ob ihr Nutzer in China sitzt, und schreibt das Ergebnis unsichtbar in den Prompt. Aufgedeckt hat es der Reddit-Nutzer LegitMichel777; die technische Analyse deckt sich mit dem, was The Decoder und mehrere Sicherheitsmedien nachgezeichnet haben.

Was im Binary versteckt war

Seit Version 2.1.91 vom 2. April 2026 läuft die Prüfung immer dann an, wenn ein Proxy aktiv ist. Claude Code gleicht die Systemzeitzone mit „Asia/Shanghai“ und „Asia/Urumqi“ ab und hält die Proxy-Adresse gegen eine fest hinterlegte Liste chinesischer Domains und bekannter Hostnamen chinesischer KI-Labore. Je nach Ergebnis tauscht die Software das Apostroph-Zeichen und das Datumsformat im Satz „Today’s date is“ gegen minimal andere Varianten aus — für den Nutzer unsichtbar, für Anthropic aber später auslesbar.

Damit das im Code nicht auffällt, waren die entscheidenden Zeichenketten per XOR mit dem Schlüssel 91 verschleiert — ausgerechnet die 91, die auch in der Versionsnummer steckt. In den Release Notes tauchte die Funktion nie auf. Wer die neue Version einspielte, bekam die Änderung also nicht mit; sie ließ sich nur durch das Zerlegen des Binärcodes finden.

Anthropics Begründung macht das Problem nicht kleiner

Nachdem die Sache auf X die Runde machte, bestätigte ein Anthropic-Mitarbeiter die Funktion und ordnete sie als Experiment ein, das seit März laufe: Es solle Kontenmissbrauch durch unautorisierte Wiederverkäufer verhindern und vor Destillation schützen — also davor, dass Wettbewerber die Ausgaben von Claude abgreifen, um damit eigene Modelle zu trainieren. Mit dem nächsten Release werde die Markierung vollständig zurückgenommen.

Dass Anthropic ausgerechnet Destillation als Grund nennt, passt ins Bild — erst vor Kurzem hatte Meta seinen Entwicklern Claude Code untersagt, aus Sorge, fremde Modell-Ausgaben könnten in die eigenen Trainingsdaten sickern. Das Motiv ist also nachvollziehbar. Nur ändert das nichts am Kern: Hier wurde verschleierter Code ausgeliefert, der Nutzer nach ihrem mutmaßlichen Aufenthaltsort einsortiert, das Ergebnis heimlich in ihre eigenen Anfragen schreibt und in den Release Notes mit keiner Silbe erwähnt wird. Ein legitimes Ziel rechtfertigt kein verstecktes Wasserzeichen im Nutzer-Prompt — das ist genau die Art Trick, die man sonst Schadsoftware vorwirft.

Was das für alle heißt, die solche Werkzeuge einsetzen

KI-Agenten und CLIs wie dieses laufen inzwischen mitten in Entwicklungs- und Firmenumgebungen — bei mir auf eigenen Maschinen ebenso wie auf denen, für die ich geradestehe. Der ganze Sinn eines solchen Tools steht und fällt damit, dass man ihm vertrauen und im Zweifel nachvollziehen kann, was es tut. XOR-verschlüsselte Logik, die sich vor den eigenen Release Notes versteckt, ist das glatte Gegenteil. Selbst wenn die Absicht harmlos war: Wer einmal absichtlich verborgenen Code in einem Werkzeug findet, schaut sich jedes weitere Update mit anderem Blick an.

Anthropic zieht die Funktion nun zurück, und der Schaden bleibt vorerst ein Vertrauensschaden — ausgelesen und gegen jemanden verwendet wurde die Markierung nach bisherigem Stand nicht. Trotzdem bleibt die unbequeme Frage im Raum, was sonst noch still in solchen Binaries steckt, das bislang niemand auseinandergenommen hat.