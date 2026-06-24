Anfang Juni stand die Lücke noch als theoretisches Risiko im Raum: ein öffentlicher Proof-of-Concept, aber keine beobachteten Angriffe. Das hat sich geändert. Sicherheitsforscher sehen seit dem Wochenende erste aktive Angriffsversuche auf CVE-2026-20230 in Cisco Unified Communications Manager — genau die Schwachstelle, über die wir Anfang Juni berichtet hatten, als nur der Exploit-Code öffentlich war.

Eine SSRF-Lücke mit dem Ziel Root

Technisch ist CVE-2026-20230 ein Server-Side Request Forgery (SSRF) in Cisco Unified CM und der Session Management Edition. Ein nicht authentifizierter Angreifer schickt eine präparierte HTTP-Anfrage, die den Server dazu bringt, beliebige Dateien ins Betriebssystem zu schreiben — über file:// -Pfade. Diese Dateien sind dann der Hebel, um sich bis auf Root-Rechte hochzuarbeiten. Der CVSS-Wert von 8,6 bildet nur den Datei-Schreibzugriff ab; Cisco selbst stuft die Lücke als „kritisch“ ein, weil am Ende die vollständige Übernahme des Systems steht. Gemeldet wurde sie von einem unabhängigen Forscher über SSD Secure Disclosure, die Sicherheitsupdates liegen seit dem 3. Juni vor.

Vom Proof-of-Concept zum scharfen Schuss

Den Stimmungsumschwung meldet die Bedrohungsanalyse-Firma Defused, aufgegriffen unter anderem von BleepingComputer: Über das Wochenende registrierten die Forscher Angriffsversuche von einer einzelnen IP-Adresse, die sauber konstruierte file:// -Payloads verschickte. Der beobachtete Code legt eine Testdatei namens /tmp/cve-2026-20230-test.txt an — das ist noch keine Übernahme, sondern das systematische Abklopfen, welche Server überhaupt verwundbar sind. Genau so beginnt eine Welle: erst kartieren die Angreifer das Feld, dann kommt der eigentliche Zugriff. Wer bis dahin nicht gepatcht hat, steht auf der Liste.

Der Haken: WebDialer — und ein Patch, der bis September wartet

Ein Detail nimmt etwas Druck raus: Angreifbar ist nur ein System, auf dem der WebDialer-Dienst läuft, und der ist standardmäßig deaktiviert. In den Unified-CM-Umgebungen, die mir über die Jahre untergekommen sind, war WebDialer eher die Ausnahme als die Regel — viele Anlagen brauchen das Click-to-Dial aus dem Browser schlicht nicht. Trotzdem: Wer es aktiviert hat, sollte jetzt unter Tools > Service Activation nachsehen und im Zweifel abschalten. Cisco beschreibt den Prüfweg über die Serviceability-Konsole.

Beim Patchen wird es dann ärgerlich. Für den 14er-Zweig gibt es mit 14SU6 einen Fix, für den 15er-Zweig kommt das vollständige Service-Update 15SU5 aber erst im September 2026 — bis dahin bleibt nur ein vorgezogener COP-Patch oder eben das Abschalten von WebDialer. Dass ein Hersteller den regulären Sammel-Patch für einen produktiven Zweig drei Monate in der Zukunft parkt, während die Lücke bereits abgeklopft wird, ist für mich der eigentliche Schwachpunkt dieser Geschichte. Ein COP-Patch ist ein Pflaster, kein Ersatz für das reguläre Update — und genau dieses Pflaster muss in vielen Telefonanlagen jetzt monatelang halten.