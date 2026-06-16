Ein weiterer kritischer Fehler in Cisco Catalyst SD-WAN Manager wird aktiv ausgenutzt. CVE-2026-20262 erlaubt Angreifern mit niedrigen Zugriffsrechten, beliebige Dateien auf dem System zu schreiben — und darüber Root-Zugriff zu erlangen. Wie BleepingComputer berichtet, hat Cisco am 15. Juni korrigierte Versionen veröffentlicht und empfiehlt sofortiges Patchen.

Wie die Lücke funktioniert

Das Problem sitzt in der Web-UI des SD-WAN Managers, dem zentralen Verwaltungs-Interface für Cisco Catalyst SD-WAN-Umgebungen. Angreifer schicken präparierte HTTP-Anfragen an einen betroffenen API-Endpunkt — Standard-Zugriffsrechte reichen, keine administrativen Credentials nötig. Der Effekt: Beliebige Dateien lassen sich erstellen oder überschreiben. Konkrete Angriffspfade führen über das Einschleusen von index.jsp oder .war-Dateien, die anschließend zur Rechte-Eskalation auf Root-Level genutzt werden.

Das Cisco PSIRT erfuhr nach eigenen Angaben „Anfang des Monats“ von aktiver Ausnutzung — also schon geraume Zeit vor dem Public Advisory (was für diese Art von Meldung leider keine Seltenheit ist: bis der Hersteller informiert wird, hat der Angreifer oft Wochen Vorsprung, manchmal mehr). Indikatoren für eine Kompromittierung liefert Cisco gleich mit: In den Logs vmanage-server , vmanage-appserver und serviceproxy-access nach Upload-Versuchen für index.jsp oder .war-Dateien suchen. Wer dort fündig wird, hat mehr zu klären als nur einen Patch einzuspielen.

Betroffene Versionen und Patches

Betroffen sind mehrere Versionszweige des Cisco Catalyst SD-WAN Managers: Zweige 20.9, 20.12, 20.15, 20.18 und 26.1 jeweils bis zu spezifischen Patch-Ständen. Cisco hat für alle betroffenen Zweige korrigierte Versionen bereitgestellt. Die Versionsnummern und Migrationspfade finden sich im Cisco Security Advisory direkt.

Wer SD-WAN Manager-Instanzen betreibt, die direkt aus dem Internet erreichbar sind: doppelte Dringlichkeit. Die Lücke setzt zwar Low-Privilege-Zugang voraus, aber in Szenarien mit gestohlenen Credentials oder internem Netzwerkzugang ist die Hürde niedrig.

Teil einer Serie

CVE-2026-20262 ist nicht der erste aktivt ausgenutzte Fehler in diesem Produkt — nicht einmal der erste in diesem Monat. Bereits Anfang Juni hatten wir über CVE-2026-20245 berichtet, eine Command-Injection-Lücke im selben SD-WAN Manager, die damals noch keinen Patch hatte. Cisco Talos dokumentiert seit Februar 2026 eine anhaltende Angriffswelle: Mindestens elf verschiedene Bedrohungscluster nutzen ältere SD-WAN-CVEs parallel aus — mit Webshells, Cryptominern und Credential-Stealern im Gepäck.

In Netzwerken mit Cisco SD-WAN, wo der Patch-Rhythmus hinter dem Angriffs-Interesse zurückbleibt, ist die Frage nicht mehr ob, sondern wann jemand hineinschaut. Das Interesse an dieser Produktklasse ist seit Monaten dokumentiert und unvermindert aktiv.