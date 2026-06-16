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Cisco SD-WAN Manager: Kritische Lücke CVE-2026-20262 aktiv ausgenutzt — Patch verfügbar

CVE-2026-20262 im Cisco Catalyst SD-WAN Manager erlaubt Angreifern mit niedrigen Zugriffsrechten, beliebige Dateien zu schreiben und sich zu Root hochzuarbeiten. Cisco bestätigt aktive Ausnutzung und liefert Patches für alle betroffenen Zweige.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 16. Juni 2026 · in Cloud & Sicherheit
Netzwerkkabel in einem Server-Rack — symbolisch für Cisco SD-WAN Sicherheitslücke CVE-2026-20262

Ein weiterer kritischer Fehler in Cisco Catalyst SD-WAN Manager wird aktiv ausgenutzt. CVE-2026-20262 erlaubt Angreifern mit niedrigen Zugriffsrechten, beliebige Dateien auf dem System zu schreiben — und darüber Root-Zugriff zu erlangen. Wie BleepingComputer berichtet, hat Cisco am 15. Juni korrigierte Versionen veröffentlicht und empfiehlt sofortiges Patchen.

Wie die Lücke funktioniert

Das Problem sitzt in der Web-UI des SD-WAN Managers, dem zentralen Verwaltungs-Interface für Cisco Catalyst SD-WAN-Umgebungen. Angreifer schicken präparierte HTTP-Anfragen an einen betroffenen API-Endpunkt — Standard-Zugriffsrechte reichen, keine administrativen Credentials nötig. Der Effekt: Beliebige Dateien lassen sich erstellen oder überschreiben. Konkrete Angriffspfade führen über das Einschleusen von index.jsp oder .war-Dateien, die anschließend zur Rechte-Eskalation auf Root-Level genutzt werden.

Das Cisco PSIRT erfuhr nach eigenen Angaben „Anfang des Monats“ von aktiver Ausnutzung — also schon geraume Zeit vor dem Public Advisory (was für diese Art von Meldung leider keine Seltenheit ist: bis der Hersteller informiert wird, hat der Angreifer oft Wochen Vorsprung, manchmal mehr). Indikatoren für eine Kompromittierung liefert Cisco gleich mit: In den Logs vmanage-server, vmanage-appserver und serviceproxy-access nach Upload-Versuchen für index.jsp oder .war-Dateien suchen. Wer dort fündig wird, hat mehr zu klären als nur einen Patch einzuspielen.

Betroffene Versionen und Patches

Betroffen sind mehrere Versionszweige des Cisco Catalyst SD-WAN Managers: Zweige 20.9, 20.12, 20.15, 20.18 und 26.1 jeweils bis zu spezifischen Patch-Ständen. Cisco hat für alle betroffenen Zweige korrigierte Versionen bereitgestellt. Die Versionsnummern und Migrationspfade finden sich im Cisco Security Advisory direkt.

Wer SD-WAN Manager-Instanzen betreibt, die direkt aus dem Internet erreichbar sind: doppelte Dringlichkeit. Die Lücke setzt zwar Low-Privilege-Zugang voraus, aber in Szenarien mit gestohlenen Credentials oder internem Netzwerkzugang ist die Hürde niedrig.

Teil einer Serie

CVE-2026-20262 ist nicht der erste aktivt ausgenutzte Fehler in diesem Produkt — nicht einmal der erste in diesem Monat. Bereits Anfang Juni hatten wir über CVE-2026-20245 berichtet, eine Command-Injection-Lücke im selben SD-WAN Manager, die damals noch keinen Patch hatte. Cisco Talos dokumentiert seit Februar 2026 eine anhaltende Angriffswelle: Mindestens elf verschiedene Bedrohungscluster nutzen ältere SD-WAN-CVEs parallel aus — mit Webshells, Cryptominern und Credential-Stealern im Gepäck.

In Netzwerken mit Cisco SD-WAN, wo der Patch-Rhythmus hinter dem Angriffs-Interesse zurückbleibt, ist die Frage nicht mehr ob, sondern wann jemand hineinschaut. Das Interesse an dieser Produktklasse ist seit Monaten dokumentiert und unvermindert aktiv.

Cisco Exploit Patch SD-WAN Sicherheitslücke

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.