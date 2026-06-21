Zwei Jahre Übergangsfrist, jetzt der Schnitt: Mit Chrome 150 entfernt Google am 30. Juni das letzte Schlupfloch, über das sich uBlock Origin und andere klassische Werbeblocker im Browser am Leben halten ließen. Wer den Blocker bisher per Schalter oder Firmen-Richtlinie erzwungen hat, bekommt demnächst nur noch den Hinweis, dass die Erweiterung nicht mehr unterstützt wird.

Was am 30. Juni passiert

Chrome 150 erreicht am 30. Juni den stabilen Kanal und streicht das Flag ExtensionManifestV2Disabled — die letzte Einstellung, mit der sich Erweiterungen nach dem alten Manifest V2 noch aktivieren ließen. Rund vier Wochen später räumt Chrome 151 die drei verbliebenen Schalter ab: ExtensionManifestV2Unsupported , ExtensionManifestV2Availability und AllowLegacyMV2Extensions . Danach gibt es keinen Workaround mehr, keine Enterprise-Richtlinie, kein verstecktes Flag. Die betroffenen Erweiterungen werden still abgeschaltet, der Nutzer sieht nur noch eine Notiz, dass sie ausgedient haben.

Überrascht ist hier niemand. Google hat den Umstieg von Manifest V2 auf das restriktivere Manifest V3 vor rund zwei Jahren angekündigt und seitdem in Etappen vollzogen — der 30. Juni ist nur das Ende einer langen Ansage. Manifest V3 beschneidet vor allem, wie tief eine Erweiterung in den Netzwerkverkehr eingreifen darf, und genau daran hängt die Wirksamkeit eines Werbeblockers.

uBlock Origin, die Lite-Variante — und der Haken

Betroffen sind nach Schätzungen rund 40 Millionen Chrome-Nutzer, die uBlock Origin installiert haben. Einen Nachfolger gibt es: uBlock Origin Lite läuft unter Manifest V3 — aber mit gestutzten Flügeln. Das dynamische Nachjustieren pro Seite, die granularen Filterregeln, mit denen Fortgeschrittene arbeiten, fällt weg oder wird gedeckelt. Für den Alltag reicht Lite den meisten. Wer den Blocker ernsthaft konfiguriert, merkt den Unterschied sofort.

Bei mir läuft im Heimnetz ohnehin ein Pi-hole, das Werbung und Tracker schon auf DNS-Ebene aussiebt — nur ersetzt das keinen Filter im Browser, der ein einzelnes nerviges Layout-Element gezielt ausblendet. Genau dafür nutze ich uBlock Origin seit Jahren, und genau das kann die Lite-Version eben nur noch eingeschränkt. Wer die volle Kontrolle behalten will, wechselt den Browser: Firefox behält Manifest V2 und baut zusätzlich einen eigenen Blocker ein, Brave filtert direkt im Chromium-Unterbau. Edge und Opera sitzen wie Chrome auf Chromium und folgen Googles Manifest-V3-Fahrplan; theoretisch könnten sie das alte Format länger stützen — verlassen würde ich mich darauf nicht.

Sicherheit — oder Geschäftsmodell?

Google begründet den Schnitt mit Komplexität, technischen Altlasten und Sicherheitsrisiken; man habe zuletzt einige Manifest-V2-spezifische Fehler gefunden. Ein Teil davon stimmt sogar: Erweiterungen mit weitreichenden Rechten sind eine echte Angriffsfläche, und ein Browser mit Milliarden Installationen muss diese Tür irgendwann zumachen. Nur lässt sich schwer übersehen, dass ausgerechnet der Konzern, der den Großteil seines Geldes mit Werbung verdient, die Technik drosselt, die Werbung am wirksamsten ausblendet — Sicherheitsargument hin oder her.

In Panik muss trotzdem niemand den Browser wechseln. uBlock Origin Lite fängt den Alltag ab, und für alles darüber stehen mit Firefox und Brave zwei ausgereifte Alternativen bereit. Ärgerlich bleibt der Vorgang dennoch: Eine bewährte, frei konfigurierbare Schutzschicht verschwindet nicht, weil die Technik am Ende wäre, sondern weil sie in einem Ökosystem lebt, dessen Betreiber an ihrem genauen Gegenteil verdient.