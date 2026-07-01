382 Sicherheitslücken in einem einzigen Update — das klingt nach einem Browser, der aus dem Leim geht. Ist er nicht. Mit Chrome 150 liefert Google eine Zahl, die vor einem Jahr noch undenkbar war: Damals schloss das vergleichbare Update ganze drei Lücken. Nicht die 382 sind die eigentliche Nachricht, sondern der Grund, warum sie so schnell wachsen.

Was in Chrome 150 steckt

Google hat den Browser auf 150.0.7871.47 (Windows) beziehungsweise 150.0.7871.46 (macOS und Linux) gehoben, Android liegt bei 150.0.7871.63. 15 der gestopften Lücken gelten als kritisch — also als potenziell aus der Ferne ausnutzbar, ohne dass der Nutzer viel dazutun muss. Einen aktiv ausgenutzten Zero-Day nennt Google diesmal nicht, das nimmt etwas Druck heraus. Wer Chrome nutzt, bekommt das Update automatisch; nötig ist nur der Neustart, den viele tagelang wegklicken.

Und es bleibt nicht bei Chrome. Edge, Brave, Opera, Vivaldi — sie alle sitzen auf demselben Chromium-Unterbau und müssen dieselben Patches nachreichen. Ein Chrome-Update ist damit faktisch ein Update für den halben Browser-Markt. Wer im Wettlauf zwischen Patch und Angriff hinterherhinkt, tut das gleich für mehrere Programme auf einmal.

Von drei auf 382 — die KI räumt auf

Der Sprung hat einen Namen: automatisiertes Fuzzing, zunehmend mit KI-Unterstützung. Werkzeuge wie Googles „Big Sleep“ durchsuchen den Code inzwischen selbstständig nach Fehlern und finden in Wochen, wofür Menschen früher Jahre brauchten. Erst im Vormonat hatte Chrome mit 429 Fixes einen Rekord aufgestellt; die 382 sind der zweithöchste Wert überhaupt. Der überwiegende Teil dieser Lücken wird nicht von externen Hackern gemeldet, sondern von Googles eigenen Prüf-Maschinen gefunden, bevor sie jemand ausnutzt.

Das ist erst einmal eine gute Nachricht — und trotzdem überzeugt mich das Bild nur zur Hälfte. Dieselben Modelle, die Google beim Aufräumen helfen, stehen auch der Gegenseite offen. Wer eine Schwachstelle vor dem Hersteller findet, hat sie exklusiv. Die Werkzeuge sind symmetrisch, die Absichten nicht. Dass ausgerechnet die Fundzahlen explodieren, heißt nicht automatisch, dass der Browser sicherer wird — es heißt zunächst nur, dass mehr gesucht wird.

Was das im Alltag bedeutet

Für den Heimanwender ist die Sache unspektakulär: Chrome zumachen, neu öffnen, fertig. Interessant wird es dort, wo Browser zentral verwaltet werden. Ich habe die Update-Zyklen von Browsern noch aus Zeiten mitgenommen, in denen ein Sicherheits-Patch eine seltene, angekündigte Sache war, die man von Hand einspielte. Heute ist es eine Tretmühle: Wer ganze Rechner-Parks aktuell hält, prüft im Zweifel jede Woche eine neue Build gegen die eigene Software — und die dreistelligen Fundmeldungen werden nicht seltener.

Die 382 Lücken sind kein Grund zur Panik, aber ein guter Anlass, die eigene Update-Disziplin zu prüfen — beim Browser wie bei allem, was auf Chromium läuft. Schwerer wiegt die andere Hälfte der Gleichung: Wenn Maschinen Schwachstellen künftig schneller finden, als Menschen sie einordnen können, entscheidet nicht mehr die Zahl der Funde über die Sicherheit, sondern wer zuerst am Schalter steht.