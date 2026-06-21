Rechenzentren im Orbit sind binnen weniger Wochen zum Wettlauf zweier Systeme geworden. Kurz nachdem SpaceX seinen AI1-Satelliten fürs Rechnen im All vorgestellt hatte, wird sichtbar, wie ernst China dieselbe Idee verfolgt — und zwar nicht mit einer einzelnen Firma, sondern mit einer staatlich orchestrierten Allianz aus Chip- und Satellitenherstellern, die Peking laut einem Bericht von Tom’s Hardware schon vor Musks Enthüllung in Stellung gebracht hatte. Das Versprechen ist auf beiden Seiten dasselbe: Strom und Kühlung gibt es im All quasi geschenkt.

8,4 Milliarden Dollar für den Anfang

Im Zentrum steht die Pekinger Beijing Orbital Twilight Technology, gehandelt auch unter dem Namen „Orbital Chenguang“. Zwölf Finanzinstitute — darunter die Bank of China, die Agricultural Bank of China und die CITIC Bank — haben dem Startup laut SpaceNews Kreditlinien über 57,7 Milliarden Yuan zugesagt, umgerechnet rund 8,4 Milliarden Dollar. Hinter der Firma steht das Beijing Astro-Future Institute of Space Technology, getragen von Pekings Wissenschafts- und Technologiekommission; Direktor und Chefwissenschaftler ist Zhang Shancong.

Die Pläne sind groß angelegt: eine Konstellation im Dämmerungs-Orbit in 700 bis 800 Kilometern Höhe, in der Endausbaustufe mehr als ein Gigawatt Rechenleistung, große Weltraum-Rechenzentren bis 2035. Ein Experimentalsatellit namens Chenguang-1 soll den Anfang machen. Bis 2027 geht es zunächst um die Grundlagentechnik, zwischen 2028 und 2030 sollen erd- und weltraumgestützte Rechenleistung zusammenwachsen. Das ist, nüchtern betrachtet, ein Fahrplan über mehr als ein Jahrzehnt — und damit weit weg von fertiger Infrastruktur.

China rechnet längst im All

Neu ist die Idee in China nicht. Der Satellitenbauer ADA Space arbeitet zusammen mit dem Zhejiang Laboratory an der „Three-Body Computing Constellation“, finanziert mit fünf Milliarden Yuan — etwa 730 Millionen Dollar — von der Bank of China, zugesagt im Oktober 2025. Die erste Staffel startete bereits im Mai 2025; Stand Februar 2026 kreisen davon zwölf Satelliten im Orbit, genehmigt sind 2.800. Vernetzt werden sie über Laserstrecken mit 100 Gigabit pro Sekunde, und ein gutes Dutzend KI-Modelle läuft schon an Bord. Was bei SpaceX ein einzelner Konzern stemmt, verteilt China auf einen ganzen Schwarm staatsnaher Akteure.

Warum überhaupt der Orbit — und wo es hakt

Der Reiz liegt auf der Hand. Ein Rechenzentrum im All zapft rund um die Uhr Sonnenlicht an, ohne Stromnetz, ohne Flächenverbrauch, ohne Wasser für die Kühlung. Auf der Erde sind genau das die Engpässe, an denen neue KI-Rechenzentren gerade scheitern.

Nur ist „Kühlung gratis aus dem All“ eine hübsche Verkürzung. Im Vakuum gibt es keine Luft, die Wärme abtransportiert — gekühlt wird ausschließlich über Abstrahlung, und je mehr Watt man nach oben schießt, desto größer müssen die Radiatorflächen werden. Wer schon einmal ein dicht gepacktes Rack in einem zu warmen Technikraum stehen hatte, ahnt, dass das thermische Management hier die eigentliche Disziplin ist, nicht das Rechnen. Dazu kommt die Wartung: Eine Grafikkarte, die im Rechenzentrum nach drei Jahren stirbt, tausche ich vor Ort in zehn Minuten. In 700 Kilometern Höhe tauscht niemand mehr etwas aus.

Bis auf Weiteres bleibt der Gigawatt-im-Orbit-Plan deshalb eine Absichtserklärung. Zwölf von 2.800 genehmigten Satelliten sind kein Rechenzentrum, sondern ein Anfang. Bemerkenswert ist trotzdem die Richtung: Während im Westen ein einzelner Milliardär das Thema vorantreibt, macht China daraus ein nationales Industrieprogramm mit Bankenlinie — dieselbe Mechanik, mit der Peking bei Solarzellen und Elektroautos schon ganze Märkte gedreht hat. Bis tatsächlich Server über unseren Köpfen rechnen, vergeht noch ein gutes Stück des Jahrzehnts. Wer in der Zwischenzeit das Tempo der Ankündigungen mit fertiger Technik verwechselt, ist bei diesem Thema schon einmal zu früh aufgestanden.