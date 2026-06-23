Im Streit um die KI-Aufrüstung schauen alle auf Nvidias GPUs und ASMLs Belichtungsmaschinen. Dabei sitzt ein viel unscheinbarerer Hebel in Pekings Hand: Indium, ein Halbmetall, das niemand auf dem Schirm hat — bis es fehlt. China hat die Ausfuhrkontrollen dafür zuletzt verschärft, leise und ohne formelles Verbot. Genau diese Unschärfe ist das Problem.

Vom Abfallprodukt der Zinkhütte zum strategischen Material

Indium wird nicht abgebaut, sondern fällt als Nebenprodukt bei der Zinkverhüttung an. Die Fördermenge lässt sich also nicht einfach hochfahren, wenn die Nachfrage steigt. Rund 70 Prozent der weltweiten Produktion stammen aus China. Strategisch wird das Metall durch eine Verbindung: Indiumphosphid, kurz InP. Daraus entstehen die Laser, Modulatoren und Photodioden in optischen Transceivern — also den Bauteilen, die elektrische Signale in Licht verwandeln und über Glasfaser zwischen Servern, Switches und GPU-Clustern transportieren.

InP-Laser schaffen 100 bis 200 Gbit/s pro Kanal; mehrere Kanäle gebündelt ergeben die 800-Gbit/s- und 1,6-Tbit/s-Verbindungen, auf die große KI-Rechenzentren angewiesen sind. Ohne diese optische Verkabelung wird aus einem GPU-Cluster ein Haufen teurer Einzelteile, die nicht schnell genug miteinander reden.

Kein Verbot — und gerade deshalb unberechenbar

Was China gemacht hat, ist kein klarer Schnitt. Laut einer Reuters-Analyse, über die auch igor’sLAB berichtet, klagen Einkäufer in Europa und Nordamerika über verschärfte Zollprüfungen bei Indium-Metall: Ein europäischer Abnehmer musste erstmals Endkunden und Standorte offenlegen, ein großer nordamerikanischer Käufer wartete plötzlich Tage statt einen Tag auf die Freigabe. Ein generelles Ausfuhrverbot für das reine Metall gibt es bislang nicht — die im Februar 2025 eingeführten Kontrollen betrafen zunächst nur InP-haltige Produkte.

Aus der Beschaffung kenne ich das Muster: Ein klares Embargo lässt sich einplanen, man weicht aus oder bevorratet. Schwankende, mal so und mal anders gehandhabte Freigaben sind schlimmer, weil sich darauf nichts disponieren lässt. Die Preise zeigen die Wirkung längst — ein 6-Zoll-InP-Wafer ist seit Beginn der Kontrollen um rund 250 Prozent auf etwa 5.000 Dollar geklettert. Hersteller wie Coherent, Lumentum und AXT hängen direkt an diesem Substrat.

Wochen Verzögerung treffen Milliardenprojekte

Das eigentliche Risiko ist nicht der akute Mangel, sondern das Zusammenspiel dreier Faktoren: die steil steigende KI-Nachfrage, lange Qualifizierungszyklen — schon kleine Materialschwankungen kosten Ausbeute und Performance — und eine Lieferkette, die vom Rohmetall über hochreine Verbindungen bis zum fertigen Transceiver fast vollständig durch chinesische Hände läuft. In so einer Kette reichen ein paar Wochen Verzug, um ein Rechenzentrumsprojekt im Milliardenbereich ins Stocken zu bringen.

Washington hat das Risiko erkannt: Die Defense Logistics Agency will laut Ausschreibung über drei Jahre bis zu 403 Tonnen Indium bevorraten. Während die USA der Gegenseite eine nach China geschmuggelte EUV-Anlage unterstellen und die Belege schuldig bleiben, dreht Peking ganz ohne große Worte am Materialhahn — die spiegelbildliche Eskalation desselben Konflikts.

Der Flaschenhals sitzt selten dort, wo alle hinschauen. Über GPU-Stückzahlen und Belichtungsmaschinen wird seit Jahren geredet; dass ausgerechnet ein Nebenprodukt der Zinkverhüttung die KI-Pläne ausbremsen könnte, hatte kaum jemand auf der Rechnung. Solange 70 Prozent eines kritischen Materials aus einem einzigen Land kommen, ist jede Lieferkette nur so stabil wie die Tagesform der dortigen Zollbehörde — und das ist keine Basis, auf der man Hunderte Milliarden verbaut.