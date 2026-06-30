Vor wenigen Tagen ging es an dieser Stelle darum, wie Deutschland im Brüsseler Hinterzimmer das Gegenteil seiner öffentlichen Absage verhandelt — Berlin sagte Nein, und stimmte gleichzeitig für einen möglichst breiten Anwendungsbereich. Jetzt steht das Ergebnis des entscheidenden fünften Trilogs fest. Es ist ein Etappensieg für die Gegner der Chatkontrolle — einer mit deutlichem Beigeschmack.

Kein Beschluss, keine Massenüberwachung — vorerst

Der fünfte Trilog am 29. Juni unter zyprischer Ratspräsidentschaft brachte nach rund einem halben Jahr intensiver Gespräche keine Einigung. Das EU-Parlament verteidigte seine rote Linie gegen eine flächendeckende, verdachtsunabhängige Kontrolle privater Chats. Damit ist die CSA-Verordnung in ihrer schärfsten Form vorerst vom Tisch — beschlossen ist nichts.

Einig wurde man sich nach Angaben aus den Verhandlungen in fast allen anderen Punkten, etwa bei den Alterskontrollen. Der harte Kern blieb strittig: das Scannen verschlüsselter Nachrichten nach Missbrauchsmaterial. Hier stehen sich zwei Lager gegenüber — der Rat will solche Maßnahmen nur freiwillig zulassen, das Parlament akzeptiert allenfalls gezielte Aufdeckungsanordnungen bei begründetem Verdacht, per richterlicher Anordnung und als letztes Mittel. Diese Debatte begleitet mich beruflich seit Jahren, und das Muster wiederholt sich: Wer Verschlüsselung schwächen will, verpackt es jedes Mal als Kinderschutz, und jedes Mal scheitert die technische Quadratur des Kreises an derselben Stelle.

Der Umweg: ein formal neues Gesetz im Eilverfahren

Der Beigeschmack steckt in dem, was Ministerrat und EVP als Nächstes planen. Statt die bereits ausgelaufene „Chatkontrolle 1.0″ — die Übergangsregelung, die freiwilliges Scannen erlaubte — regulär zu verlängern, soll ein inhaltlich identischer, aber formal neuer Gesetzesvorschlag aufgesetzt und im Eilverfahren durchgebracht werden. Der Trick: Ein frischer Vorschlag lässt sich an unbequemen demokratischen Kontrollinstanzen vorbeischleusen, eine Stellungnahme der Datenschutzbeauftragten etwa würde dabei entfallen.

Zu den treibenden Kräften hinter diesem Manöver zählt laut Verhandlungskreisen ausgerechnet Deutschland — passend zu dem Doppelspiel, das die geleakten Ratsprotokolle schon vor dem Trilog gezeigt hatten. Brisant macht das Ganze der Kalender: Das Parlament tritt nächste Woche zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Genau dieses Zeitfenster lädt zu einem Überrumpelungsversuch ein, bei dem ein Eilverfahren die inhaltliche Debatte ersetzt. Ein Etappensieg, der schon in der Folgewoche kassiert werden kann, ist eben nur ein halber.

Für alle, die in Europa auf verschlüsselte Kommunikation angewiesen sind — vom Messenger auf dem Privathandy bis zur abgesicherten Mandantenkommunikation —, heißt das: aufmerksam bleiben. Eine anlasslose Durchleuchtung wurde nicht abgeräumt, sie wurde aufgeschoben. Und ein Gesetzesvorschlag, der seinen Namen wechselt, um der Kontrolle zu entgehen, ist kein Kompromiss, sondern dasselbe Vorhaben mit neuem Etikett.