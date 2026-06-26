An diesem Montag könnte in Brüssel fallen, woran sich die EU seit über drei Jahren abarbeitet: eine Verordnung, die Messenger-Dienste verpflichten könnte, private Nachrichten nach Missbrauchsmaterial zu durchsuchen. Der fünfte Trilog gilt als möglicherweise letzter. Und ausgerechnet die deutsche Position, öffentlich als Bremse verkauft, schiebt nach geleakten Ratsprotokollen kräftig mit an.

Vorne Nein, hinten „möglichst breit“

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat es mehrfach gesagt: anlasslose Chatkontrolle wird es mit ihr nicht geben. Klare Ansage, gut für die Schlagzeile. Nur deckt sie sich nicht mit dem, was Deutschland am Verhandlungstisch tut. Ein Ratsprotokoll vom 17. Juni, das öffentlich wurde, zeigt die Bundesregierung auf der Seite eines „möglichst breiten Anwendungsbereichs“ — im Schulterschluss mit Frankreich, besonders bei der freiwilligen Durchsuchung. Geführt werden diese Verhandlungen nicht vom Justiz-, sondern vom Innenministerium unter Alexander Dobrindt (CSU). Zwei Häuser, zwei Linien, eine Regierung.

Der Widerspruch ist kein Versehen. Während die SPD-geführte Justiz öffentlich bremst, drückt das unionsgeführte Innenressort in Brüssel aufs Gas — der Bürgerrechtsverein Digitale Gesellschaft nennt das einen Skandal. Pikant dabei: Es war CDU-Mann Jens Spahn, der das verpflichtende Mitlesen einst mit dem Öffnen sämtlicher Briefe verglich. Heute verhandelt sein Lager die breite Variante.

„Freiwillig“ klingt harmloser, als es ist

Die drei EU-Institutionen liegen genau an diesem Punkt weit auseinander. Die Kommission will alle Inhalte aller Nutzer scannen lassen, das Parlament nur die von Verdächtigen, und der Rat der Mitgliedstaaten setzt auf freiwilliges Scannen ohne Pflicht. Auf dem Papier hört sich „freiwillig“ nach dem mildesten Weg an. In der Praxis heißt es: Der Plattformbetreiber liest mit, bevor verschlüsselt wird — nur eben aus eigenem Antrieb statt per Gesetz.

Wer wie ich kleine Firmen bei ihrer Kommunikation berät — eine Steuerkanzlei mit Mandantendaten, einen Handwerksbetrieb mit offenen Angeboten —, erklärt seit Jahren, warum Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kein Luxus ist, sondern die Grundlage. Ein Mitlesen vor der Verschlüsselung hebelt genau das aus, egal ob freiwillig oder verpflichtend. Es ist die eingebaute Hintertür, vor der zuletzt auch Signal-Chefin Meredith Whittaker gewarnt hat. Immerhin haben sich die Institutionen vorläufig darauf geeinigt, verschlüsselte Inhalte auszunehmen — das würde Client-Side-Scanning ausschließen. „Vorläufig“ ist hier das entscheidende Wort.

Die Zahl, die gegen ein neues Gesetz spricht

Was in der Debatte gern untergeht: Die Anbieter melden längst. Über 10.000 Hinweise auf möglichen Missbrauch gehen Monat für Monat allein beim Bundeskriminalamt ein — freiwillig, ohne Pflicht zur Totalüberwachung. Der Juristische Dienst der EU hält anlasslose Chatkontrolle privater Kommunikation für rechtswidrig; das freiwillige Scannen rein öffentlicher Inhalte sei dagegen unproblematisch. Auch Österreich, Polen und Italien zeigen sich skeptisch.

Mich überzeugt die ganze Inszenierung nicht. Die offizielle Streitfrage lautet „freiwillig oder verpflichtend“, doch das ist die Nebelkerze. Der eigentliche Bruch ist das Durchleuchten von Nachrichten, bevor sie geschützt sind — und der bleibt ein Bruch, ob ihn ein Gesetz erzwingt oder eine Plattform „freiwillig“ anbietet. Wenn am Montag eine Einigung steht, lohnt der Blick weniger auf die Überschrift als auf das Kleingedruckte zur Verschlüsselung. Dort entscheidet sich, ob Ende-zu-Ende noch hält, was es verspricht.