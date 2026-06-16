Die Zahlen stehen seit Montag schwarz auf weiß: Ende Mai 2026 hielt ChatGPT laut Sensor Towers „State of AI Report 2026“ noch 46,4 Prozent Marktanteil im KI-Assistenten-Segment — das erste Mal, dass OpenAIs Flaggschiff die 50-Prozent-Marke unterschritten hat. Die Plattform selbst wächst weiterhin: 1,1 Milliarden monatliche Nutzer, ein neuer Rekord. Aber der Gesamtmarkt ist schneller gewachsen als jedes einzelne Produkt darin.

Gemini und Claude — zwei sehr unterschiedliche Aufstiegsgeschichten

Google Gemini steht mit 27,7 Prozent und 662 Millionen monatlichen Nutzern auf Platz zwei. Die Wachstumslogik ist weniger technischer Natur: Wer Google Workspace nutzt — Gmail, Docs, Sheets — bekommt Gemini als Standardassistenten mitgeliefert, ohne zusätzliche Anmeldung, ohne Auswahlentscheidung. Microsoft hat dasselbe Prinzip mit Copilot in Office 365 durchexerziert. Ökosystem-Einbettung schlägt Feature-Liste, das gilt im Business-Umfeld fast immer.

Anthropic Claude folgt mit 10,3 Prozent und 245 Millionen Nutzern — und einem Wachstum von 640 Prozent gegenüber dem Vorjahr laut Sensor Tower. Der Weg dorthin lief nicht über Ökosystem-Integration, sondern über Reputation. Claude hat sich in der Wahrnehmung vieler Nutzer als verlässlichere Wahl für lange Texte, Code-Reviews und strukturierte Analysen positioniert, was sich in Retention-Zahlen niederschlägt. Das Unternehmen steht dabei weiter unter Druck: OpenAI hatte erst Anfang Juni angedeutet, seine Token-Preise erheblich zu senken, nachdem Anthropic beim Jahresumsatz in Führung gegangen sein soll.

Der Rest des Feldes — Grok, Perplexity, DeepSeek, Meta AI — kommt zusammen auf weniger als fünf Prozent Marktanteil, trotz zum Teil beeindruckenden Nutzerwachstum. Meta AI legte laut Sensor Tower sogar 973 Prozent im Jahresvergleich zu, bleibt aber ein Randspieler, solange Facebook/Instagram als Vertriebskanal keine Nutzerbindung im Sinne von aktivem KI-Gebrauch aufbaut.

Wachstumsmarkt im Zeitraffer — warum 46 Prozent trotzdem ein Rekord sein können

ChatGPT verliert Marktanteil und bricht gleichzeitig Nutzerrekorde. Das ist kein Widerspruch. Der KI-App-Markt wächst in einem Tempo, das selbst 1,1 Milliarden Nutzer nicht abbilden können: Sensor Tower prognostiziert für H1 2026 rund 2,3 Milliarden Downloads im Segment und 4,2 Milliarden Dollar Umsatz — in H1 2025 waren es 1,83 Milliarden Dollar. Die Ausgaben haben sich also mehr als verdoppelt. Wer in diesem Umfeld „nur“ proportional zum alten Marktanteil wächst, verliert automatisch Anteil.

Im Tagesgeschäft merke ich, dass die Frage nicht mehr lautet „ChatGPT oder nicht“, sondern welches Werkzeug für welchen Zweck. Claude für längere Struktur-Aufgaben, ChatGPT wenn Schnelligkeit zählt, Gemini wenn der Kontext tief in Google-Workflows liegt. Ob das repräsentativ ist, lässt sich schwer sagen — die Sensor-Tower-Zahlen legen aber nahe, dass mehr Nutzer ähnlich vorgehen.

DoD-Deal und Uninstall-Spikes: KI-Tools sind nicht mehr wertneutral

Einen Datenpunkt aus dem Sensor-Tower-Report sollte man nicht übersehen: OpenAIs Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium, die im Februar 2026 bekannt wurde, löste messbare Uninstall-Spikes aus — eine Nutzerreaktion, wie sie bei Software-Tools dieser Art bislang kaum dokumentiert war. Buchhaltungssoftware oder Textverarbeitungen werden selten deinstalliert, weil der Anbieter eine Regierungskooperation eingeht. Bei KI-Assistenten scheint das anders zu liegen.

Das ist eine neue Risikoebene für KI-Anbieter. Wer seinen Assistenten täglich für Textentwürfe, Recherchen oder Code nutzt, baut eine andere Art von Nutzungsnähe auf als bei klassischen Produktivitätswerkzeugen. Dass Nutzer auf die öffentliche Partnerwahl des Herstellers reagieren, macht KI-Anbieter anfälliger für Reputationsrisiken — und gibt Anbietern wie Anthropic oder Perplexity ein Differenzierungsargument, das mit Features wenig zu tun hat.

Dass ChatGPT jetzt erstmals unter 50 Prozent liegt, ist kein Niedergangs-Signal, sondern ein Reifungs-Marker. Der Vorteil des ersten Movers hat drei Jahre gehalten — länger, als 2022 die meisten erwartet hätten. Wie lange Geminis Ökosystem-Vorteil trägt, wenn sich die Qualitätsunterschiede weiter angleichen, wird den zweiten Akt dieser Geschichte schreiben.