Wer in Europa privat mit der ChargePoint-App oder der zugehörigen RFID-Ladekarte sein Elektroauto lädt, sollte sich den 30. Juni 2026 notieren. An diesem Tag schließt ChargePoint die Konten aller Privatnutzer, die ihren Zugang nicht über Arbeitgeber, Fuhrpark oder Leasinggeber bekommen haben. App und Karte sind danach tot — laden lässt sich an denselben Stationen weiterhin, nur eben über andere Wege.

Was am 30. Juni abgeschaltet wird

Betroffene Fahrer verlieren drei Funktionen auf einen Schlag: Ladestationen in der App finden, einen Ladevorgang starten und darüber bezahlen. Die zugehörige RFID-Karte startet nach der Umstellung keine Sitzung mehr. Wer noch Restguthaben im ChargePoint-Wallet hat, kann es sich auf die hinterlegte Zahlungsmethode zurückerstatten lassen — laut ChargePoint kann die Bearbeitung bis zu 90 Tage dauern. Drei Monate auf die Rückzahlung des eigenen Geldes zu warten, ist schon eine Ansage.

Wer drinbleibt — und wie man trotzdem weiterlädt

Nicht betroffen sind Konten, die über einen Arbeitgeber, ein Flottenmanagement oder einen Leasinganbieter laufen. Diese Nutzer behalten App, Karte und persönliches Guthaben. In den Firmen, die ich betreue, hängen Lade- und Tankkarten ohnehin am Fuhrpark oder am Leasingvertrag — dort wird die Umstellung schlicht niemandem auffallen. Den Ärger trägt der private Gelegenheitslader.

An der Ladeinfrastruktur selbst ändert sich nichts. Stationen, die ChargePoint betreibt oder über seine Plattform verwaltet, bleiben nutzbar. Bezahlt wird dann per kontaktloser Bank- oder Kreditkarte am Terminal, über einen Roaming-Anbieter oder über eine der gängigen Lade-Apps, die solche Säulen ohnehin mitlisten. Wer schon einen Ladedienst oder Roaming-Tarif nutzt, federt den Wegfall damit weitgehend ab — eine zweite Karte im Handschuhfach hat im öffentlichen Laden noch nie geschadet.

Warum ChargePoint die Privatkunden abräumt

Der Schritt passt ins Bild. ChargePoint schreibt seit Jahren tiefrote Zahlen — für das Geschäftsjahr 2026 (zum 31. Januar) stehen rund 220 Millionen Dollar Nettoverlust in den Büchern, der aufgelaufene Fehlbetrag liegt jenseits von zwei Milliarden. Das Unternehmen baut sich konsequent zum Plattform- und Software-Anbieter um: wiederkehrende Abo-Umsätze mit Betreibern, Flotten und Arbeitgebern statt der kleinteiligen Verwaltung einzelner Privatkonten. Eine App, die Endkunden beim Spontanladen betreut, kostet Support und Entwicklung und bringt pro Kopf wenig.

Betriebswirtschaftlich ist das Kappen dieses Segments nachvollziehbar — für die betroffenen Fahrer ist es trotzdem ein Rückschritt. Es ist ein weiteres Stück Konsolidierung in einem europäischen Lademarkt, der mit seinem Wildwuchs aus Apps, Karten und Tarifen ohnehin unübersichtlich genug ist.

Den Zugang zur Ladesäule verliert am Ende niemand. Aber wieder einmal wandert ein Stück Bequemlichkeit weg vom Privatnutzer hin zum Geschäftskunden. Wer ChargePoint privat genutzt hat, sollte jetzt sein Wallet leerräumen und sich eine Lade-App suchen, die bleibt. Das eigentliche Ärgernis ist das Muster dahinter: Erst gewöhnt man die Leute an ein geschlossenes Ökosystem, dann zieht man hinter den Unrentablen die Tür zu.