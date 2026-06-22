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CEO-Bench: 500 Tage Firma führen — und ein KI-Modell ist nach 40 Tagen pleite

Können KI-Agenten ein Unternehmen über Monate führen? Der Princeton-Benchmark CEO-Bench schickt aktuelle Modelle durch 500 simulierte Tage einer Firma — die meisten scheitern am langen Atem, eines ist nach unter 40 Tagen pleite.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 22. Juni 2026 · in Künstliche Intelligenz
Abstrakte Visualisierung künstlicher Intelligenz

Eine Million Dollar Startkapital, kein einziger Kunde, 500 Tage Zeit: Unter diesen Bedingungen sollen aktuelle KI-Modelle eine komplette Firma führen. Forscher der Princeton University haben dafür den Benchmark CEO-Bench gebaut — und das Ergebnis ist ernüchternd. Die meisten Modelle bringen die simulierte Firma nicht über die Zeit; eines fährt sie in weniger als 40 Tagen an die Wand.

500 Tage, 34 Hebel, ein Markt mit Tücken

Die fiktive Firma heißt NovaMind und verkauft Abo-Software. Pro simulierter Woche darf der KI-Agent handeln, so oft er will, und greift dabei auf 34 Werkzeuge zu, die die Abteilungen eines echten Unternehmens abbilden: Preisgestaltung und Tarifdesign, Wachstum und Markterschließung, Produktqualität und Forschung, Zuverlässigkeit und Support, Informationsbeschaffung, Öffentlichkeitsarbeit und Enterprise-Vertrieb.

Der Clou ist der Markt selbst. Er ist nur teilweise einsehbar, verrauscht und verändert sich laufend, Entscheidungen wirken verzögert und hängen voneinander ab. Eine Preissenkung heute schlägt erst Wochen später durch — und vielleicht ganz anders als gedacht. Genau diese Mischung aus Unsicherheit und Spätfolgen trennt einen Glückstreffer von echter Strategie.

Wo die Modelle scheitern

Getestet wurden unter anderem Claude Fable 5, Claude Opus 4.8, GPT-5.5 und Grok 4.20. Nur eine Handvoll schaffte es überhaupt, das Startkapital zu vermehren — und das oft nur im jeweils besten Durchlauf. Am beständigsten über der Millionengrenze blieben Claude Opus 4.8 und GPT-5.5, ohne dabei verlässlich Gewinn zu erwirtschaften. Grok 4.20 schnitt am schlechtesten ab und ruinierte die Firma in unter 40 Tagen. Zur Einordnung: Die Forscher beziffern die theoretisch erreichbare Obergrenze auf rund 2,2 Milliarden Dollar — selbst die besten Läufe liegen weit darunter. Der Benchmark ist also längst nicht ausgereizt.

Was die Studie zeigt, deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung. Ich führe selbst eine kleine IT-Firma, und das Geschäft besteht zu 90 Prozent nicht aus genialen Einzelentscheidungen, sondern aus vielen kleinen, die über Monate zueinander passen müssen — Preise, Personal, Investitionen, alles greift ineinander und zahlt sich erst spät aus. Genau dieser lange Atem fehlt den Modellen. Im Einzelschritt bedienen sie ihre Werkzeuge souverän, über die Distanz verlieren sie den roten Faden.

Diese Lücke zwischen lokaler Werkzeug-Kompetenz und durchgehaltener Strategie ist der eigentliche Befund. Ein Modell, das jede einzelne Aufgabe löst, aber nach hundert Wochen nicht mehr weiß, worauf es eigentlich hinarbeitet, taugt vielleicht als Assistent — als Geschäftsführer nicht. Bevor jemand seine Firma einem Agenten überlässt, hilft ein Blick auf NovaMind: 500 Tage sind eine lange Zeit, und der Markt verzeiht keine Gedächtnislücken. Mir ist um meinen Job als der Mensch, der die langweiligen Entscheidungen über Monate zusammenhält, jedenfalls nicht bange — noch nicht.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.