Wenn ein Hersteller von Überwachungstechnik erklärt, er liefere nicht mehr an einen Staat, klingt das nach einer klaren Grenze. Beim israelischen Forensik-Anbieter Cellebrite war diese Grenze offenbar durchlässig. Eine Recherche von TechCrunch dokumentiert, dass russische Behörden noch Monate nach dem angekündigten Lieferstopp Daten von einem iPhone extrahierten – mit Cellebrites eigenem Werkzeug.

Drei Monate nach dem Stopp – ein ausgelesenes iPhone 12

Im März 2021 kündigte Cellebrite an, den Verkauf nach Russland mit sofortiger Wirkung einzustellen. Im Juni 2021 – drei Monate später – las das „Criminalist Expert Center“ der russischen Behörden das iPhone 12 des Oppositionspolitikers Andrei Piwowarow aus, mit Cellebrites Extraktions-Software UFED. Gewonnen wurden unter anderem WhatsApp- und Telegram-Inhalte.

Belegt ist das nicht durch eine vage Vermutung, sondern durch ein Gerichtsdokument, in dem die russische Stelle die Nutzung von UFED selbst protokollierte. Forensische Spuren auf dem Gerät bestätigten die Forscher der Citizen Lab an der Universität Toronto. Piwowarow, Direktor der Bewegung Open Russia, wurde 2022 zu vier Jahren Haft verurteilt und 2024 freigelassen – die ausgelesenen Chats gehörten zu den Beweismitteln.

Warum ein Verkaufsstopp die Geräte im Feld nicht abschaltet

Cellebrite betont, jede Lizenz sei aufgelöst worden; jede Nutzung nach März 2021 sei „völlig unbefugt“, so Marketingchef David Gee. Genau hier liegt der wunde Punkt. Ein UFED-System ist ein Werkzeug, das offline beim Käufer steht – eine Verkaufsankündigung greift nicht hinein und schaltet es ab.

In meinem Tagesgeschäft hantiere ich oft genug mit Software-Lizenzen, um den Unterschied zu kennen: „Wir verkaufen das nicht mehr“ beendet neue Lizenzen, Updates und Support – nicht die Kisten, die längst beim Kunden im Schrank stehen. Eine Anwendung, die ohne Online-Anbindung läuft, lässt sich aus der Ferne kaum stilllegen; ein nachträglicher Kill-Switch ist die Ausnahme, nicht die Regel. „Lizenz aufgelöst“ heißt damit auf dem Papier etwas anderes als „Gerät funktioniert nicht mehr“. Wer ein bereits geliefertes Forensik-System hat, extrahiert weiter, ob der Hersteller das nun gutheißt oder nicht.

Selbstverpflichtung als Pressemitteilung

Die Überwachungsbranche reguliert sich gern selbst – per Ankündigung. Mal heißt es, man liefere nicht mehr an autoritäre Staaten, mal werde ein Kunde gesperrt. Kritiker wie der israelische Menschenrechtsanwalt Eitay Mack halten solche Erklärungen für Reputationspflege, die sich kaum überprüfen lässt. Der Fall Piwowarow liefert ausnahmsweise einen harten Beleg, weil die russische Behörde ihre Werkzeuge selbst dokumentierte und unabhängige Forscher gegenprüfen konnten.

Bleibt die unbequeme Bilanz: Ein Anbieter erklärt, ein Regime gekappt zu haben, während sein Werkzeug Monate später die Chats eines Aktivisten ausliest, der dafür ins Gefängnis geht. Das sagt weniger über die Absicht der Firma als über den Wert solcher Ankündigungen – sie ordnen den Markt nicht, sie verwalten den Ruf. Solange ausgelieferte Technik den Pressetext überlebt, ist „mit sofortiger Wirkung eingestellt“ vor allem eine Schlagzeile.