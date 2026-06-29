Der Konzern hinter The Witcher und Cyberpunk legt sich einen neuen alten Namen zu: Aus CD Projekt wird CD Projekt Red. Was nach einer kosmetischen Schilderänderung klingt, macht eine Trennung rückgängig, die das Unternehmen vor über einem Jahrzehnt bewusst eingezogen hatte — und es ist die logische Folge eines Verkaufs, der Ende 2025 für Aufsehen sorgte.

Was die Hauptversammlung beschlossen hat

Am 23. Juni stimmte die Hauptversammlung der Umbenennung des börsennotierten Mutterkonzerns in CD Projekt Red Spółka Akcyjna zu. Rechtskräftig wird der Schritt erst mit der Eintragung durch das zuständige Registergericht in Polen. An der Substanz ändert sich nichts: Das Börsenkürzel CDR bleibt, die Konzernstruktur ebenfalls. Es geht ausschließlich um den Namen — und um die Marke, die er trägt.

Warum jetzt: GOG ist weg

Der Vorstand begründet den Schritt damit, dass sich die Arbeit des Studios Red und das Kerngeschäft des Mutterkonzerns inzwischen weitgehend decken. Das ist nüchtern formuliert, trifft aber den Kern: Mit dem Verkauf der Spieleplattform GOG Ende 2025 ist das zweite Standbein weggefallen. Übrig bleibt die Spieleentwicklung — und damit ein Konzern, der praktisch nur noch aus seinem Studio besteht.

Mich trifft dieser Verkauf bis heute an einer konkreten Stelle. Ich kaufe Spiele, wo es geht, DRM-frei — und das hieß jahrelang: bei GOG, dem Laden, den CD Projekt selbst großgezogen hatte, samt der für eine Spielefirma ungewöhnlichen Haltung, Käufern keine Kopierschutz-Fessel anzulegen. Dass ausgerechnet dieser Teil verkauft wurde und der Konzern sich nun ganz hinter den Studio-Namen stellt, sagt mehr über die neue Ausrichtung als jede Pressemitteilung: Es geht nur noch um die großen Eigenproduktionen.

Eine alte Trennung, rückgängig gemacht

Den Namen CD Projekt RED S.A. gab es schon einmal, von 2011 bis 2012. Danach benannte sich der Konzern zurück und behielt „Red“ dem Entwicklerstudio vor — eine saubere Trennung zwischen Dachgesellschaft und kreativer Werkstatt. Genau diese Grenze wird jetzt wieder eingerissen. Dass ein Unternehmen seinen bekanntesten Namen jahrelang dem Studio vorbehält und ihn nun über den ganzen Konzern zieht, ist weniger kühne Markenstrategie als schlichte Anerkennung der Realität: Ohne das Studio Red war die Dachmarke ohnehin nur eine Hülle.

Ob der neue alte Name mehr ist als ein frisch lackiertes Türschild, hängt an dem, was unter ihm entsteht — The Witcher 4 und ein neuer Cyberpunk-Teil. Beide sind angekündigt, beide noch ohne Termin. Bis dahin hat sich vor allem geändert, was vorne am Gebäude steht.