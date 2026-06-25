Natrium-Ionen-Akkus geistern seit Jahren als „die billige Alternative zu Lithium“ durch die Ankündigungen — meist im Labor, selten im Feld. CATL hat dieser Woche in München ein stationäres Speichersystem namens TENER Sodium vorgestellt und nennt es das erste feldvalidierte Natrium-Ionen-System der Welt. Im Klartext: Aus der Technologie-Demo wird ein Produkt mit Liefertermin. Der Haken steckt, wie so oft, in der Geografie.

Was TENER Sodium können soll

Die Eckdaten klingen nach Schwerlast: Eine Einheit kommt nach Unternehmensangaben auf über 30 Megawattstunden, für eine 1-Gigawattstunden-Anlage stellt CATL 34 davon nebeneinander. Die Speicherdauer lässt sich von einer bis acht Stunden konfigurieren, der Hilfsenergieverbrauch soll bei einem statt der branchenüblichen zwei Prozent liegen, und mit 65 Dezibel ist das System rund 10 Dezibel leiser als der Standard. In den Containern stecken CATLs Natrium-Zellen der Naxtra-Reihe: bis zu 175 Wattstunden pro Kilogramm — Spitze unter den Natrium-Akkus und ungefähr auf dem Niveau von Lithium-Eisenphosphat — und über 10.000 Ladezyklen. Alle Werte stammen von CATL; unabhängige Feldmessungen außerhalb der Pilotprojekte stehen aus.

Warum Natrium gerade im Netzspeicher Sinn ergibt

Der große Nachteil der Natrium-Technik — die geringere Energiedichte — wiegt im stationären Einsatz kaum. Ein Netzspeicher steht in einem Container auf einer Betonplatte; ob er pro Kilowattstunde ein paar Kilo mehr wiegt, interessiert niemanden. Aus meiner Sicht ist das für stationäre Speicher die vernünftigere Wette als jeder Dichte-Rekord: Hier zählt der Preis pro Kilowattstunde und die Frage, ob das Material in zehn Jahren noch bezahlbar ist. Natrium ist praktisch überall verfügbar, die Zellen kommen ohne Lithium und Kobalt aus, und sie vertragen Kälte besser. Während andere Akku-Neuheiten wie der erste Feststoffakku-Flug auf maximale Energiedichte für mobile Anwendungen zielen, geht CATL beim Netzspeicher bewusst den anderen Weg — robust und günstig statt rekordverdächtig leicht.

Der Haken: China zuerst, der Rest 2027

Dass CATL es ernst meint, zeigt ein parallel gemeldeter Liefervertrag über 60 Gigawattstunden Naxtra-Zellen mit dem Speicherintegrator HyperStrong — der bislang größte Auftrag für Natrium-Akkus überhaupt. Nur: Die ersten TENER-Sodium-Systeme gehen ab September 2026 an Kunden in China, international soll die Auslieferung erst im Juni 2027 anlaufen. Bis Jahresende peilt CATL eine kumulierte Liefermenge von einer Gigawattstunde an — gemessen am 60-Gigawattstunden-Vertrag ein erster Tropfen. Wer in Europa auf günstige, lithiumfreie Großspeicher hofft, schaut also zunächst zu, wie China die Technik im eigenen Netz einfährt.

Wichtiger als die Energiedichte ist an dieser Meldung das Wort „feldvalidiert“. Natrium-Ionen hat den Sprung aus dem Datenblatt in einen Liefervertrag geschafft, und das ausgerechnet dort, wo die Technik ihre Schwächen am wenigsten spürt. Ob „serienreif“ auch außerhalb chinesischer Pilotprojekte und zu den versprochenen Kosten hält, entscheidet sich erst 2027, wenn die ersten Container hierzulande ankommen. Bis dahin gilt das Übliche: Der zweite Rollout ist meist der, an dem man die Technik wirklich beurteilen kann.