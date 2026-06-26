Feststoffakkus gelten als der große Durchbruch, der das Elektroauto endgültig alltagstauglich macht: mehr Reichweite, kürzere Ladezeiten, weniger Brandgefahr. Ausgerechnet der weltgrößte Batteriehersteller CATL tritt jetzt auf die Bremse. CATL-Chef Robin Zeng räumt ein, dass die eigene Entwicklung längst nicht so weit ist, wie die Schlagzeilen vermuten lassen — und nennt 2030 als realistischen Zeitpunkt für eine echte Massenfertigung.

Reifegrad 4 von 9 — was das heißt

Zeng ordnet die firmeneigene Feststoff-Entwicklung auf einer Skala von 1 bis 9 bei Stufe 4 ein. Bis 2027 will CATL die Stufen 7 bis 8 erreichen — erst dann wäre eine Fertigung in kleinen Stückzahlen möglich. Von dort bis zur Massenproduktion im Millionen-Maßstab ist es noch einmal ein weiter Sprung, den der Konzern vor 2030 für sehr unwahrscheinlich hält.

Dass es so lange dauert, liegt nicht an einer einzelnen Hürde. Drei Dinge müssen laut Zeng gleichzeitig zusammenkommen: die Technik, ein serientaugliches Produkt und ein tragfähiger Geschäftsfall — also der Punkt, an dem sich die teure Zelle auch rechnet. Solange eine dieser drei Stellschrauben klemmt, bleibt der Feststoffakku ein Labor- und Nischenthema.

500 Wh/kg im Labor — der Haken ist der Preis

Technisch ist CATL durchaus weit: Erste Pilotzellen erreichen rund 500 Wh/kg, etwa das Doppelte heutiger Lithium-Ionen-Zellen. Zum Vergleich: Ein Startup wie Helios Horizon hat mit Feststoffzellen bereits 410 Wh/kg im echten Flugbetrieb gezeigt. Die Energiedichte ist also nicht das Problem.

Der Haken ist die Wirtschaftlichkeit. CATL rechnet damit, die ersten Feststoffakkus zunächst nur in hochpreisigen Fahrzeugklassen zu verbauen, wo der Aufpreis verkraftbar ist. Bis die Technik in einem bezahlbaren Kompaktwagen landet, vergehen noch Jahre. Ich kaufe bei neuer Technik ohnehin selten die erste Generation — beim Auto schon gar nicht, da soll die Technik abgehangen sein, bevor ich mein Geld dafür hergebe. Genau in diese Logik passt CATLs Zeitplan.

Warum die Ansage trotzdem nützlich ist

Eine Absage ist das nicht — eher ein Realitätscheck aus berufenem Mund. Wenn der Hersteller, der einen Großteil der Antriebsbatterien weltweit baut, selbst zur Vorsicht mahnt, hat das mehr Gewicht als die x-te Pressemitteilung eines Startups, das den Durchbruch „in zwei Jahren“ verspricht.

Den Feststoffakku als kurz bevorstehende Revolution zu verkaufen, gehört seit gut einem Jahrzehnt zum festen Repertoire der Branche — ich habe das schon gehört, als das erste Mal „2020“ als Zieljahr im Raum stand. Dass nun ausgerechnet der Marktführer die Erwartung auf 2030 zurückdreht, ist die ehrlichste Nachricht zum Thema seit Langem. Wer auf den großen Sprung wartet, sollte die nächsten Jahre weiter mit Lithium-Ionen planen.