Wer im Berufsverkehr mit dem Rad an einer Kreuzung steht und neben sich einen abbiegenden Transporter sieht, kennt das mulmige Sekundengefühl: Hat der Fahrer mich überhaupt registriert? Genau diese Unsicherheit will Canyon technisch beantworten. Der Koblenzer Hersteller zeigt auf der Eurobike das Roadlite:ON V2X — ein Konzept-Rad, das seine Position direkt an Autos funkt, und zwar über den Standard, den die Autoindustrie längst selbst einsetzt.

Was im Roadlite:ON steckt

Das Herzstück ist ein V2X-Nano-Board des Spezialisten nfiniity, montiert am Unterrohr. Die kombinierte V2X- und GPS-Antenne sitzt im Steuerrohr. Das Rad sendet damit laufend seine Position und Bewegungsdaten. Ein V2X-fähiges Auto zeigt den Radfahrer dann auf dem Bordbildschirm an — und umgekehrt bekommt die Person auf dem Sattel eine haptische Warnung im Lenkergriff sowie Hinweise auf Smartphone oder Smartwatch. Angetrieben wird das Konzept von einem Bosch-Nabenmotor, dazu kommen ein dynamisches Bremslicht und ein Radar zur Abstandsüberwachung.

Der entscheidende Punkt: Hier funkt nichts proprietär. Canyon setzt auf den etablierten Car2X-Standard, getestet mit Unterstützung der Volkswagen Group und validiert über Vectors Automotive-Werkzeug CANoe.Car2x. Laut Canyon sind allein in Deutschland bereits über zwei Millionen VW-Fahrzeuge mit V2X-Modulen unterwegs. Die Gegenstellen existieren also schon — zumindest in einem Teil der Flotte.

Bild: Canyon

Das eigentliche Problem sitzt im Auto

So clever das Rad ist — es löst nur die halbe Gleichung. V2X nützt erst, wenn auf der anderen Seite genug Fahrzeuge mithören. Canyon stellt die Sache in der eigenen Ankündigung sogar als offene Frage in den Raum: Müssen sich eigentlich die Räder ändern? Mich überzeugt dieses Framing nicht. Die Verantwortung für die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer wird damit elegant auf eben jene verschoben, die im Ernstfall im Krankenhaus landen — während der entscheidende Hebel in den Fahrzeugflotten steckt. Ein einzelner Fahrradhersteller kann diese Verbreitung nicht herstellen. Das ist ein klassisches Henne-Ei-Problem, und gelöst wird es nicht über ein schönes Messe-Rad, sondern über Standardisierung und im Zweifel über regulatorischen Druck.

Immerhin: Dass Canyon auf den vorhandenen Auto-Standard aufsetzt statt eine eigene Insel-Lösung zu bauen, ist die einzig sinnvolle Richtung. Ein Rad, das nur mit Rädern derselben Marke spricht, wäre die nächste nutzlose App gewesen.

Noch ein Konzept, kein Kaufrad

Bei aller Technik bleibt das Roadlite:ON V2X vorerst ein Ausstellungsstück. Canyon zeigt es auf der Eurobike, die vom 24. bis 27. Juni in Frankfurt läuft. Die Hardware sei „seriennah“, ein Marktstart komme laut Hersteller frühestens im kommenden Jahr in Betracht — möglicherweise zunächst als Beta. Ein Preis steht nicht im Raum. Daneben präsentiert Canyon mit „Predict“ ein zweites Sicherheitskonzept, das ganz ohne die Außenwelt auskommt: Kameras, Radar, lokale KI und Bewegungssensoren sollen Gefahren direkt am Rad erkennen.

Bild: Canyon

Dass ein Rad mit dem Auto spricht, klingt nach Zukunft, und die Hardware dafür ist offenbar fertig. Ob daraus mehr wird als ein Exponat mit Red-Dot-Award am Cockpit, entscheidet sich allerdings nicht bei Canyon, sondern in den Fahrzeugflotten und in der Gesetzgebung. Solange V2X im Auto eine optionale Komfortfunktion bleibt, schützt das schickste Sende-Rad vor allem die, deren Gegenüber zufällig schon den passenden Empfänger an Bord hat.