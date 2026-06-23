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Canyon Roadlite:ON V2X: Das E-Bike funkt jetzt mit dem Auto — nur fehlen die Gegenstellen

Auf der Eurobike zeigt Canyon ein Konzept-Rad, das seine Position direkt an V2X-fähige Autos funkt. Die Technik ist seriennah — der Haken liegt bei den Fahrzeugen, die mithören müssten.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 23. Juni 2026 · in Mobilität & Autos
Canyon Roadlite:ON V2X Konzept-E-Bike, Frontansicht mit Cockpit und integrierter V2X-Technik
Bild: Canyon

Wer im Berufsverkehr mit dem Rad an einer Kreuzung steht und neben sich einen abbiegenden Transporter sieht, kennt das mulmige Sekundengefühl: Hat der Fahrer mich überhaupt registriert? Genau diese Unsicherheit will Canyon technisch beantworten. Der Koblenzer Hersteller zeigt auf der Eurobike das Roadlite:ON V2X — ein Konzept-Rad, das seine Position direkt an Autos funkt, und zwar über den Standard, den die Autoindustrie längst selbst einsetzt.

Was im Roadlite:ON steckt

Das Herzstück ist ein V2X-Nano-Board des Spezialisten nfiniity, montiert am Unterrohr. Die kombinierte V2X- und GPS-Antenne sitzt im Steuerrohr. Das Rad sendet damit laufend seine Position und Bewegungsdaten. Ein V2X-fähiges Auto zeigt den Radfahrer dann auf dem Bordbildschirm an — und umgekehrt bekommt die Person auf dem Sattel eine haptische Warnung im Lenkergriff sowie Hinweise auf Smartphone oder Smartwatch. Angetrieben wird das Konzept von einem Bosch-Nabenmotor, dazu kommen ein dynamisches Bremslicht und ein Radar zur Abstandsüberwachung.

Der entscheidende Punkt: Hier funkt nichts proprietär. Canyon setzt auf den etablierten Car2X-Standard, getestet mit Unterstützung der Volkswagen Group und validiert über Vectors Automotive-Werkzeug CANoe.Car2x. Laut Canyon sind allein in Deutschland bereits über zwei Millionen VW-Fahrzeuge mit V2X-Modulen unterwegs. Die Gegenstellen existieren also schon — zumindest in einem Teil der Flotte.

V2X-Hardware von Canyon und nfiniity: Nano-Board und Antenne für die Fahrzeugkommunikation
Bild: Canyon

Das eigentliche Problem sitzt im Auto

So clever das Rad ist — es löst nur die halbe Gleichung. V2X nützt erst, wenn auf der anderen Seite genug Fahrzeuge mithören. Canyon stellt die Sache in der eigenen Ankündigung sogar als offene Frage in den Raum: Müssen sich eigentlich die Räder ändern? Mich überzeugt dieses Framing nicht. Die Verantwortung für die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer wird damit elegant auf eben jene verschoben, die im Ernstfall im Krankenhaus landen — während der entscheidende Hebel in den Fahrzeugflotten steckt. Ein einzelner Fahrradhersteller kann diese Verbreitung nicht herstellen. Das ist ein klassisches Henne-Ei-Problem, und gelöst wird es nicht über ein schönes Messe-Rad, sondern über Standardisierung und im Zweifel über regulatorischen Druck.

Immerhin: Dass Canyon auf den vorhandenen Auto-Standard aufsetzt statt eine eigene Insel-Lösung zu bauen, ist die einzig sinnvolle Richtung. Ein Rad, das nur mit Rädern derselben Marke spricht, wäre die nächste nutzlose App gewesen.

Noch ein Konzept, kein Kaufrad

Bei aller Technik bleibt das Roadlite:ON V2X vorerst ein Ausstellungsstück. Canyon zeigt es auf der Eurobike, die vom 24. bis 27. Juni in Frankfurt läuft. Die Hardware sei „seriennah“, ein Marktstart komme laut Hersteller frühestens im kommenden Jahr in Betracht — möglicherweise zunächst als Beta. Ein Preis steht nicht im Raum. Daneben präsentiert Canyon mit „Predict“ ein zweites Sicherheitskonzept, das ganz ohne die Außenwelt auskommt: Kameras, Radar, lokale KI und Bewegungssensoren sollen Gefahren direkt am Rad erkennen.

Radarsystem am Heck des Canyon Roadlite:ON V2X zur Abstandsüberwachung
Bild: Canyon

Dass ein Rad mit dem Auto spricht, klingt nach Zukunft, und die Hardware dafür ist offenbar fertig. Ob daraus mehr wird als ein Exponat mit Red-Dot-Award am Cockpit, entscheidet sich allerdings nicht bei Canyon, sondern in den Fahrzeugflotten und in der Gesetzgebung. Solange V2X im Auto eine optionale Komfortfunktion bleibt, schützt das schickste Sende-Rad vor allem die, deren Gegenüber zufällig schon den passenden Empfänger an Bord hat.

Canyon E-Bike V2X Verkehrssicherheit Volkswagen

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.