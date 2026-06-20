Wenn ein chinesischer Hersteller einen ausgewachsenen Siebensitzer mit 950 Kilometern Normreichweite für umgerechnet gut 30.000 Euro auf den Heimatmarkt wirft, wird man in Wolfsburg, München und Stuttgart hellhörig. Genau das hat BYD mit dem Great Tang getan — über 150.000 Bestellungen in China seit dem Marktstart, und jetzt steht der Schritt nach Europa fest. Der sensationelle Preis bleibt allerdings in China.

Was im Great Tang steckt

Der BYD Great Tang ist das neue Flaggschiff der Dynasty-Reihe: ein gut 5,30 Meter langes SUV mit drei Sitzreihen und sieben Plätzen. Unter dem Boden sitzt die zweite Generation der Blade-Batterie auf LFP-Basis, angebunden an eine 1000-Volt-Architektur. Die Reichweite gibt BYD mit bis zu 950 Kilometern an — allerdings nach dem chinesischen CLTC-Zyklus, der erfahrungsgemäß 15 bis 25 Prozent über dem europäischen WLTP liegt. Unterm Strich bleiben damit grob 700 Kilometer; eine unabhängige WLTP-Messung steht aus.

Beim Laden nennt BYD bis zu 1.500 Kilowatt, von 10 auf 70 Prozent in fünf Minuten. Die Zahl ist beeindruckend und vorerst ehrlich gesagt theoretisch: Ladesäulen, die das ausreizen, gibt es in Europa praktisch nicht. In der Allradversion leistet der Wagen bis zu 585 Kilowatt — rund 795 PS — und beschleunigt in 3,9 Sekunden auf Tempo 100. Werte, die vor wenigen Jahren Sportwagen vorbehalten waren, stecken hier in einem Familienauto.

Modell: BYD Great Tang, 7-sitziges Elektro-SUV, rund 5,30 m lang

BYD Great Tang, 7-sitziges Elektro-SUV, rund 5,30 m lang Reichweite: bis 950 km (CLTC), realistisch grob 700 km (WLTP, geschätzt)

bis 950 km (CLTC), realistisch grob 700 km (WLTP, geschätzt) Laden: bis 1.500 kW, 10–70 % in fünf Minuten (Herstellerangabe)

bis 1.500 kW, 10–70 % in fünf Minuten (Herstellerangabe) Antrieb: bis 585 kW / ~795 PS Allrad, 0–100 km/h in 3,9 s

bis 585 kW / ~795 PS Allrad, 0–100 km/h in 3,9 s Europa: Vorstellung Paris Oktober 2026, Auslieferung Anfang 2027 (DE/NO/NL), Preis offen

Der Preis ist die eigentliche Nachricht — und sein Haken

Dass BYD den Great Tang nach Europa bringt, berichtete zuerst Bloomberg. Vorgestellt wird der Wagen auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2026, erste Kundenfahrzeuge sollen Anfang 2027 in den Pilotmärkten Deutschland, Norwegen und den Niederlanden ausgeliefert werden. In China steht er ab rund 240.000 Yuan in der Liste, umgerechnet etwa 31.000 bis 36.000 Euro.

Diese Zahl wird in Europa niemand sehen. Die EU erhebt Ausgleichszölle auf importierte chinesische Elektroautos, dazu kommt die übliche Aufpreis-Logik fürs Premium-Segment. Realistisch dürfte der Great Tang hier eher in Richtung 60.000 bis knapp unter 90.000 Euro rutschen — Genaues nennt BYD noch nicht. Selbst dann bliebe er ein Brett: Der günstigste vergleichbare Siebensitzer, der Kia EV9, startet bei rund 72.500 Euro, ein Mercedes EQS SUV liegt jenseits der 100.000. Ich habe in der IT über zwanzig Jahre zugesehen, wie sich chinesische Anbieter von „billig und egal“ zu „technisch vorne und trotzdem günstiger“ hochgearbeitet haben — beim Auto läuft gerade exakt derselbe Film, nur eine Etage teurer. BYD, das zuletzt mit einer Haftungsgarantie für seinen Fahrassistenten die Konkurrenz unter Zugzwang setzte, weiß sehr genau, an welcher Stelle es den Etablierten wehtut.

Für die deutschen Hersteller wird es ungemütlich

150.000 Vorbestellungen im Heimatmarkt sind eine Ansage, und der Schritt nach Europa zielt genau auf das Segment, in dem BMW und Mercedes ihr Geld verdienen. Trotzdem würde ich den Großen noch keine Panik verordnen: Ein Datenblatt ist das eine — ein flächendeckendes Servicenetz, Ersatzteilversorgung und verlässliche Software-Updates über zehn Jahre sind das andere, und genau da müssen die chinesischen Marken in Europa erst liefern. Der Great Tang ist auf dem Papier ein ernstzunehmendes Auto zu einem Preis, der wehtut. Nur landet die wirklich spektakuläre Zahl, die gerade durch die Schlagzeilen geistert, niemals auf einer deutschen Rechnung.