Wenn ein Konzern ein Studio kauft und Eigenständigkeit verspricht, ist der entscheidende Termin selten die Übernahme — sondern die dritte Sparrunde danach. Bei Bungie ist sie jetzt angekommen. Sony hat am 25. Juni 2026 einen großen Stellenabbau beim Destiny-Macher angekündigt: Es trifft den Großteil des Destiny-Teams, dazu Entwickler des Online-Shooters Marathon. Studiochef Justin Truman, seit 2010 im Destiny-Team und erst seit August 2025 an der Spitze, verlässt das Studio.

Vom 3,6-Milliarden-Kauf zur dritten Kürzungsrunde

Sony übernahm Bungie 2022 für rund 3,6 Milliarden US-Dollar — mit dem ausdrücklichen Versprechen, das Studio bleibe unabhängig. Drei Jahre später steht in Sonys eigener Bilanz eine Abwertung auf etwa 2,8 Milliarden Dollar, ein Buchverlust von über 700 Millionen. Und der aktuelle Abbau ist beileibe nicht der erste: Rund 100 Stellen fielen im Oktober 2023, weitere 220 im Juli 2024. Jetzt folgt die dritte Welle.

Das Muster kenne ich aus der Übernahme-Folklore der IT-Branche zur Genüge: Der Käufer schwört, alles bleibe, wie es ist — und nach der ersten Bilanz, die nicht liefert, kommen die „Synergien“, kommt die Integration, kommt der Abbau. Bei einem gekauften Spielestudio läuft es am Ende selten anders als bei einem geschluckten Softwarehaus. Eine konkrete Zahl, wie viele Stellen diesmal wegfallen, nennt Sony nicht — nur, dass die Reduzierung „notwendig“ sei, um das Studio für die Zukunft aufzustellen.

Destiny 2 im Wartungsmodus, Marathon offiziell „wichtig“

Der Schnitt kommt direkt nach dem finalen Inhalts-Update für Destiny 2 am 9. Juni 2026. Das Spiel geht damit faktisch in den Wartungsmodus; größere neue Projekte stecken laut Bungie noch in der „frühen Inkubation“. Im Klartext: Das Team, das das Live-Game über Jahre getragen hat, wird in dieser Größe nicht mehr gebraucht — und ein Destiny 3 ist nicht in Sicht.

Bei Marathon, Bungies Extraction-Shooter, gibt sich Sony betont optimistisch. PlayStation-Chef Hermen Hulst nennt das Spiel einen „wichtigen Teil“ des Portfolios und will das Team weiter stützen, das auf der Basis von Season 1 und 2 aufbaue. Nur: Auch dieses Team verliert Leute. Ein Bekenntnis zur „wichtigen Marke“ liest sich anders, wenn man im selben Atemzug einen Teil der Belegschaft streicht — das klingt eher nach Schadensbegrenzung als nach Aufbruch.

Wenn das Live-Service-Modell seine Erfinder einholt

Bungie war einmal das Studio, das mit Halo und später Destiny die Blaupause für das Live-Service-Spiel geliefert hat: ein Game, das nie fertig ist, jahrelang gepflegt, dauernd monetarisiert. Genau dieses Modell holt jetzt seine Erfinder ein. Bringt ein einzelnes Spiel nicht mehr die Wachstumszahlen, die ein Konzern eingeplant hat, wird das Dauerbetriebs-Team zum Kostenfaktor — und der Plan, mit einem zweiten Live-Game das Risiko zu streuen, steht und fällt mit dessen Erfolg. Für die Spieler bedeutet die Wartungsmodus-Ansage vor allem eins: Wer noch in Destiny 2 investiert ist, sollte die eigenen Erwartungen an künftige Inhalte ein gutes Stück nach unten schrauben.