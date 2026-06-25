Wer im ländlichen Niedersachsen unterwegs ist, kennt die Stelle, an der die Navigation mitten im Satz verstummt und das Telefon von 5G auf ein einsames „E“ zurückfällt — ich auch. Genau solche Funklöcher will die Bundesnetzagentur in den nächsten Tagen sichtbar machen: Vom 24. Juni bis zum 1. Juli läuft die zweite bundesweite Mobilfunk-Messwoche, und diesmal messen nicht Behörde oder Betreiber, sondern die Nutzer selbst.

Auf einen Blick

Zweite bundesweite Mobilfunk-Messwoche, 24. Juni bis 1. Juli 2026

Mitmach-App „Mobilfunk-Check“ der Bundesnetzagentur, ohne Registrierung

Erfasst standortbezogen, ob und mit welcher Technik (2G/4G/5G) das Gerät verbunden ist

Daten fließen anonym in die Funkloch-Karte des Gigabit-Grundbuchs

Erste bundesweite Runde: knapp 200 Millionen Messpunkte von über 100.000 Teilnehmern

So läuft die Messwoche ab

Das Prinzip ist bewusst niedrigschwellig gehalten. App „Mobilfunk-Check“ herunterladen, Aufzeichnung starten, normal unterwegs sein — Pendelweg, Einkaufsfahrt, Spaziergang. Die App hält im Hintergrund fest, ob das Gerät am jeweiligen Standort überhaupt Empfang hat und welche Technik anliegt, von 2G bis 5G. Eine Registrierung ist nicht nötig, die Daten werden anonym erfasst. Sie liegen zunächst lokal auf dem Telefon und wandern später, sobald wieder eine ordentliche Verbindung steht, in die Funkloch-Karte des sogenannten Gigabit-Grundbuchs. Motto der Aktion: „Deutschland checkt sein Netz.“

Warum es echte Messungen braucht

Der Reiz liegt im Abgleich. Die Abdeckungskarten der Netzbetreiber sind Rechenmodelle — sie zeigen, wo theoretisch Empfang sein müsste. Was am Gerät ankommt, ist oft etwas anderes, gerade auf dem Land. Dass gebuchte und tatsächliche Leistung im Mobilfunk teils erheblich auseinanderliegen, hat die Bundesnetzagentur erst kürzlich in ihrer jährlichen Breitbandmessung dokumentiert. Die Messwoche setzt genau dort an: Sie sammelt Erfahrungswerte aus der realen Nutzung, nicht aus der Simulation. Die Ergebnisse gibt die Behörde anschließend an die Netzbetreiber sowie an Länder und Kommunen weiter, die damit den Ausbau priorisieren und Genehmigungshürden angehen sollen.

Bleibt die unbequeme Frage, was die Messpunkte am Ende bewegen. Sichtbar gemacht werden die Löcher schon lange — die erste bundesweite Runde brachte knapp 200 Millionen Messpunkte, allein in Nordrhein-Westfalen kamen über drei Jahre rund 53 Millionen zusammen. Geschlossen sind die Lücken damit nicht, denn am ländlichen Ausbau scheitert es selten an fehlenden Daten, sondern an Wirtschaftlichkeit und Genehmigungen. Der eigentliche Hebel ist der Druck: Je genauer dokumentiert ist, wo das Netz versagt, desto schwerer lässt es sich kleinreden. Mitmessen kostet wenig — und ein bisschen mehr Belegmaterial gegen schöngerechnete Karten kann nicht schaden.