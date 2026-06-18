Es ist eine dieser Schwellen, die man erst im Rückblick als Wendepunkt erkennt: 2025 haben die Menschen in Deutschland zum ersten Mal häufiger ohne Bargeld bezahlt als mit. 55 Prozent aller Einkäufe liefen bargeldlos, 45 Prozent mit Schein und Münze — so steht es in der neuen Studie der Bundesbank zum Zahlungsverhalten. Für ein Land, das jahrzehntelang als Bargeld-Hochburg galt, ist das mehr als eine statistische Fußnote.

Karte vor Handy — wie sich die 55 Prozent verteilen

Das meistgenutzte bargeldlose Mittel ist die Debitkarte, die klassische Girocard. Das Smartphone holt auf, liegt aber noch klar dahinter. Gezählt nach der Anzahl der Bezahlvorgänge sieht die Verteilung so aus:

Bargeld: 45 Prozent

Debitkarte: 26 Prozent

Mobile Verfahren (Smartphone, Smartwatch): 10 Prozent

Online-Bezahlverfahren: 6 Prozent

Sonstige: 13 Prozent

Der Bargeld-Anteil ist damit gegenüber 2023 um sechs Prozentpunkte gefallen — damals hielt die Barzahlung mit 51 Prozent noch knapp die Mehrheit. Rechnet man nicht die Vorgänge, sondern die Euro-Beträge, dreht sich das Bild: Nach Umsatz führt die Karte mit 28 Prozent (vier Punkte weniger als 2023), Bargeld und Überweisung liegen gleichauf bei je 23 Prozent. Die Erklärung ist banal — kleine Beträge wandern bar über die Theke, die großen laufen per Überweisung. Ich gehöre selbst zu denen, die an der Bäckertheke noch Münzen kramen und erst beim Wocheneinkauf zur Karte greifen. Genau dieses Muster steckt hinter der Lücke zwischen „nach Anzahl“ und „nach Betrag“.

Warum das Bargeld trotzdem bleibt

Die Bundesbank verkauft die Zahlen ausdrücklich nicht als Abgesang aufs Bargeld. 80 Prozent der Befragten halten den Zugang zu Bargeld für wichtig oder unverzichtbar. Und die Akzeptanz auf der Gegenseite hat zwar zugelegt — bei 86 Prozent der erfassten Vor-Ort-Käufe war bargeldlose Zahlung möglich, fünf Punkte mehr als 2023 — perfekt ist sie aber nicht. Rund jeder Vierte konnte im Monat vor der Befragung mindestens einmal nicht so bargeldlos zahlen, wie er wollte.

Die Reibung läuft dabei in beide Richtungen: Mancher Laden nimmt nur Karte, der nächste nur Bargeld. Wichtiger ist der Hinweis der Bundesbank, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen beim digitalen Bezahlen mitkommen — ältere Menschen, gesundheitlich Eingeschränkte, Personen mit geringem Einkommen oder wenig digitaler Erfahrung. Ein Trend in der Statistik ist eben kein gleichmäßiger Trend in der Gesellschaft.

Komfort hat eine Kehrseite

Mich überzeugt das Bild von der „bargeldlosen Gesellschaft“ als Selbstläufer trotzdem nicht ganz — und das hat weniger mit Nostalgie zu tun als mit Technik. Digitales Bezahlen hängt an Strom, Netz und einem funktionierenden Terminal. Wer schon einmal an einer Kasse stand, an der der Kartenleser gestreikt hat, weiß, wie schnell aus „bequem“ ein „dann eben gar nicht“ wird. Bargeld ist in solchen Momenten keine Gewohnheit, sondern eine Ausfallsicherung. Solange die digitale Bezahlinfrastruktur nicht ausfallsicher genug ist, um die Münze vollständig zu ersetzen, geht es weniger darum, wie schnell das Bargeld verschwindet. Entscheidend ist, ob die Wahl zwischen beiden Wegen erhalten bleibt.