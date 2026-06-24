Es ist eine dieser Zahlen, die jedes Jahr ein Stück größer wird — und jedes Jahr dasselbe Unbehagen auslöst. 481 Millionen Euro hat die Bundesverwaltung 2025 allein für Microsoft-Lizenzen ausgegeben, rund 38 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Werte stammen aus Antworten des Bundesfinanzministeriums auf parlamentarische Anfragen, über die heise online berichtet. Bemerkenswert ist nicht nur die Summe, sondern die Richtung: Während Berlin seit Jahren von digitaler Souveränität redet, wächst die Abhängigkeit vom größten Software-Lieferanten ungebremst.

Auf einen Blick

481 Millionen Euro Microsoft-Lizenzkosten der Bundesverwaltung 2025 — etwa 38 Prozent mehr als 2024.

Nach erweiterter Rechnung summieren sich die Ausgaben von 2017 bis 2025 auf rund 1,9 Milliarden Euro (frühere, engere Zählweise: 1,3 Milliarden).

Die staatliche Open-Source-Alternative OpenDesk kommt auf 8.756 Lizenzen — 7.904 davon entfallen auf ein einziges Haus, das Robert-Koch-Institut.

Neu ist eine Genehmigungspflicht für IT-Beschaffungen über 500.000 Euro pro Jahr beziehungsweise 3 Millionen Euro Gesamtkosten.

Was die neue Rechnung zeigt

Die 481 Millionen sind reine Lizenzgebühren — Migrationsprojekte, Schulungen und Betrieb noch gar nicht eingerechnet. Neu an den jetzt vorgelegten Antworten ist vor allem die Methodik: Zählt man die mittelbare Bundesverwaltung und Zuwendungsempfänger mit, summieren sich die Microsoft-Ausgaben zwischen 2017 und 2025 auf rund 1,9 Milliarden Euro. Nach der bisherigen, engeren Zählweise waren es 1,3 Milliarden. Die höhere Zahl ist also kein plötzlicher Ausgabensprung, sondern ein ehrlicherer Blick auf das, was ohnehin längst floss.

Angefragt hatten die Daten Abgeordnete der Opposition, unter anderem Sascha Wagner (Linke) und Rebecca Lenhard (Grüne). Der Verlauf über die Jahre ist eindeutig: Die Kurve kennt nur eine Richtung, und 2025 fällt der Sprung mit 38 Prozent besonders deutlich aus. Wer einen einzigen Lieferanten so tief im Maschinenraum sitzen hat, muss dessen Preisgestaltung am Ende hinnehmen — Verhandlungsmacht sieht anders aus.

Warum der Ausstieg so zäh ist

Dass es auch anders ginge, soll OpenDesk zeigen, die vom staatlichen Zentrum für Digitale Souveränität (Zendis) entwickelte Open-Source-Bürosuite. Die Realität ist ernüchternd: Behördenweit sind 8.756 Lizenzen im Einsatz, und 7.904 davon laufen beim Robert-Koch-Institut. Anders gesagt — ein Haus trägt fast den gesamten Bestand, der Rest der Bundesverwaltung rührt die Alternative kaum an.

Das überrascht niemanden, der gewachsene Windows-Umgebungen aus der Nähe kennt. Ich betreue selbst genug Setups mit Active Directory, Exchange und einem Stapel Fachverfahren, die auf Office-Formate und Microsoft-Schnittstellen festgenagelt sind, um zu wissen: Der Wechsel scheitert selten an der Textverarbeitung. Er scheitert an den hundert kleinen Abhängigkeiten drumherum — Makros, Schnittstellen, eingespielte Abläufe, Leute, die seit zwanzig Jahren dieselben Menüs kennen. Eine Bürosuite tauscht man an einem Wochenende, ein ganzes Ökosystem nicht.

Souveränität bleibt eine Ankündigung

Immerhin zieht das Digitalministerium eine Bremse ein: IT-Beschaffungen über 500.000 Euro im Jahr oder 3 Millionen Euro Gesamtkosten brauchen künftig eine Genehmigung. Das bändigt vielleicht die nächste Rechnung — eine Alternative schafft es nicht. Solange OpenDesk ein Pilotprojekt mit einem einzigen ernsthaften Nutzer bleibt, ist „Souveränität“ vor allem ein Wort für Sonntagsreden. Bayern hat im Juni einen fast milliardenschweren Microsoft-Rahmenvertrag vorerst gestoppt und damit gezeigt, dass politischer Wille existieren kann; der Bund liefert bislang vor allem höhere Zahlen.

Sascha Wagner verweist aufs Nachbarland: Frankreich fährt bei der Verwaltungs-IT konsequenter auf offene Lösungen. Und die Open Source Business Alliance warnt seit Längerem, dass die Abhängigkeit nicht nur die Modernisierung ausbremst, sondern auch ein Sicherheitsrisiko ist — wer den Stecker nicht selbst in der Hand hält, ist im Ernstfall auf das Wohlwollen eines US-Konzerns angewiesen. 1,9 Milliarden Euro später wäre etwas weniger Reden und etwas mehr Migrationsbudget der ehrlichere Weg.