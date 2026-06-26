„Minority Report“ war als Warnung gedacht, nicht als Bauplan. Die Polizei von Avon and Somerset im Südwesten Englands hat es trotzdem versucht und über Jahre ein ganzes Arsenal an Vorhersage-Modellen aufgebaut. Das nennt sich Predictive Policing — vorausschauende Polizeiarbeit. Eine gemeinsame Recherche von Liberty Investigates und WIRED zeigt nun, dass das meiste davon schlecht bis gar nicht funktioniert.

23 Modelle für Einbrüche, Vermisste und Opfer

Mindestens 23 verschiedene Modelle hat die Behörde entwickelt: für Einbrüche, für das Ausbleiben von Gerichtsterminen, für Vermisstenfälle, für das Risiko, Opfer häuslicher Gewalt zu werden, dazu Systeme rund um sexuelle und kriminelle Ausbeutung von Kindern. Die Idee ist immer dieselbe — aus historischen Daten ableiten, wo und bei wem es als Nächstes brennt.

Nur trägt die Idee nicht. Die unabhängige Prüffirma Eticas bescheinigte den Modellen durchweg niedrige Trefferquoten. Ein Modell zur Einbruchsvorhersage lag über drei Jahre hinweg unter zehn Prozent Genauigkeit. Eine App zum Offender Management erkannte gerade einmal jeden dritten tatsächlichen Täter korrekt. Das sind keine Anlaufschwierigkeiten, das ist über Jahre dokumentiertes Versagen.

Schlechte Daten, kein Quellcode — und Kinder, die durchs Raster fallen

Der Grund liegt selten am Algorithmus, fast immer an den Daten darunter. Als die Polizei ihr System über fünf Kommunen ausweiten wollte, scheiterten die nötigen Vereinbarungen zum Datenaustausch — also fielen die Sozialdaten der Stadt Bristol weg, und den Modellen blieb ein überwiegend polizeilicher Datenkern ohne die früheren sozialen Faktoren. Wer schon einmal eine über 15 Jahre gewachsene Datenbank migriert hat, kennt das Problem: falsch kategorisiert, halb ausgefüllt, doppelt erfasst. Aus solchem Material zieht auch das cleverste Modell keine verlässliche Prognose — „garbage in, garbage out“ ist keine Floskel, sondern Tagesgeschäft.

Dazu kommt ein Transparenzproblem, das fassungslos macht: Die Prüfer konnten den Quellcode und die Liste der verwendeten Variablen schlicht nicht auffinden. Eine echte Bewertung war damit unmöglich, und für die bereits 2023 als „nicht einsatztauglich“ gestoppten Modelle zur Kinder-Ausbeutung existierten nicht einmal Aufzeichnungen, warum man sie abschaltete. Wie schief die Ergebnisse dabei lagen, fasste ein Mitarbeiter zusammen: Menschen, die kurz zuvor Opfer von Sexualdelikten geworden waren, landeten im Risiko-Ranking teils unter Einbruchs-Tätern.

Gescheitert — und trotzdem landesweit ausgerollt

Man könnte das als Lehrstück abhaken, wäre da nicht der Zeitpunkt. Die britische Regierung hat 2025 unter dem Namen PoliceAI eine Initiative gestartet, die KI-Werkzeuge mit rund 75 Millionen Pfund über drei Jahre auf die 43 Polizeibehörden in England und Wales ausrollt — angesiedelt beim College of Policing. Dessen Chef ist Andy Marsh, der frühere Chief Constable von ausgerechnet Avon and Somerset.

Ein Modell, dessen Quellcode und Variablen sich nicht einmal mehr auffinden lassen, hat in einer Polizeibehörde nichts verloren — Prüfbarkeit ist hier keine Kür, sondern Grundvoraussetzung. Dass nun derselbe Mann, unter dem das gescheiterte Pilotprojekt lief, die landesweite Ausweitung anführt, ist der eigentlich beunruhigende Teil dieser Geschichte.