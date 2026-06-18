Wie schnell ist das Internet, für das man zahlt — und wie schnell ist es wirklich? Die Bundesnetzagentur misst das jedes Jahr nach, und der neue Jahresbericht zur Breitbandmessung fällt im Mobilfunk ernüchternd aus: Nur 7 Prozent der 5G-Nutzer erreichen die maximale Downloadrate ihres Tarifs. Im Festnetz sieht die Bilanz deutlich freundlicher aus.

Mobilfunk enttäuscht, Festnetz liefert solide

Der Bericht — die zehnte Ausgabe, Messzeitraum Oktober 2024 bis September 2025 — stützt sich auf hunderttausende Nutzermessungen: 766.838 im Mobilfunk, 184.452 im Festnetz. Im Mobilfunk erreichen demnach nur 7 Prozent der 5G-Verbindungen die volle gebuchte Datenrate. Das klingt schlimmer, als es ist: Mobilfunktarife werben mit „bis zu“-Werten, also dem theoretischen Bestfall in einer leeren Funkzelle bei perfektem Empfang — den trifft man im Alltag selten. 5G macht inzwischen 55,3 Prozent aller Mobilfunk-Messungen aus, nach 43,8 Prozent im Vorjahr, und schneidet vor allem in den höheren Tempoklassen klar besser ab als 4G.

Im Festnetz ist die Lage stabiler. 85,9 Prozent der Anschlüsse erreichen mindestens die Hälfte der gebuchten Maximalrate, 45,9 Prozent die volle Rate oder mehr. Gegenüber dem Vorjahr (86,5 beziehungsweise 45,2 Prozent) bewegt sich das kaum — solide, aber eben auch nicht glänzend. Eine Einschränkung macht die Behörde selbst: Die Messungen sagen nichts über den allgemeinen Netzausbau aus, sondern nur, ob ein Anbieter beim einzelnen Kunden die vereinbarte Leistung liefert.

Wenn das Tempo dauerhaft fehlt — der Blick auf die Rechnung

Hier wird der Bericht praktisch. Wer dauerhaft deutlich weniger bekommt als vertraglich zugesichert, hat seit der Reform des Telekommunikationsgesetzes ein Minderungsrecht: Die kostenlose Breitbandmessung-Desktop-App der Bundesnetzagentur erzeugt über mehrere Tage ein Messprotokoll, das als Nachweis dient — damit lässt sich der Monatspreis anteilig kürzen oder der Vertrag außerordentlich kündigen. Wenn bei mir das Support-Telefon mit „Internet ist zu langsam“ klingelt, ist der erste Schritt fast immer genau dieser: ein paar Tage offiziell messen, dann hat man Schwarz auf Weiß, ob der Anbieter hält, was er verspricht. Bei einem Anschluss hat dieses Protokoll am Ende tatsächlich den Preis gedrückt.

Das ist die andere Hälfte der Geschichte: Während der Breitbandatlas zeigt, wo schnelle Anschlüsse überhaupt fehlen, prüft die Breitbandmessung, ob die vorhandenen halten, was der Vertrag verspricht. Beides zusammen ergibt erst das vollständige Bild — und beides fällt für Deutschland durchwachsen aus.

Unterm Strich ein bekanntes Muster: Im Festnetz bekommt knapp die Hälfte die volle Leistung, im Mobilfunk ist das gebuchte Maximum eher Theorie. Ärgerlich ist daran vor allem, dass viele es einfach hinnehmen — dabei liegt das Werkzeug, um sich zu wehren, kostenlos auf der Seite der Behörde.