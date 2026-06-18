36,18 Millionen Dollar — so viel überweist Robert Bosch an die US-Exportbehörde Bureau of Industry and Security (BIS), weil zwei Konzerngesellschaften über vier Jahre hinweg Sensoren und Software an Huawei geliefert haben. Ohne die nötige Genehmigung, an ein Unternehmen, das in den USA auf der Sperrliste steht. Der eigentlich bemerkenswerte Teil steht aber im Kleingedruckten: Das US-Justizministerium verzichtet auf eine Strafanzeige — zum ersten Mal überhaupt unter einer neuen Richtlinie.

72 Millionen Dollar Sensoren — vier Jahre lang an einen gesperrten Kunden

Konkret ging es um MEMS-Sensoren — die winzigen mikroelektromechanischen Bauteile, die in praktisch jedem Smartphone, in Wearables und in Fahrzeugen stecken — sowie um Software für die Mobilfunkbranche. Gesamtwert der Lieferungen: rund 72,4 Millionen Dollar. Zeitraum: 16. September 2020 bis 26. September 2024. Verschickt haben die Ware zwei Bosch-Gesellschaften aus dem Ausland, also nicht aus den USA heraus.

Und trotzdem griff amerikanisches Recht. Möglich macht das die Foreign Direct Product Rule: Sie erfasst auch im Ausland gefertigte Güter, sobald in deren Herstellung oder Design bestimmte US-Technologie eingeflossen ist. Huawei steht seit 2019 auf der sogenannten Entity List — Lieferungen an das Unternehmen brauchen seither eine BIS-Lizenz. Die lag nicht vor.

Selbstanzeige zahlt sich aus

Bosch spricht von einem „unbeabsichtigten Fehler“. Die US-Behörde sieht das anders: Der Konzern hätte genauer prüfen müssen, wohin seine Bauteile gehen. Entscheidend für die Höhe der Strafe war am Ende aber etwas anderes — Bosch hat die Verstöße selbst angezeigt und mit den Ermittlern zusammengearbeitet. Diese Voluntary Self-Disclosure drückt die Sanktion.

Das zeigt sich an den Zahlen. Zur Strafe von 36,18 Millionen Dollar kommt eine mit dem Justizministerium vereinbarte Gewinnabschöpfung, die jedoch zum großen Teil ausgesetzt wird — tatsächlich fällig sind davon rund 3,6 Millionen Dollar. Und das Department of Justice verzichtet ganz auf eine strafrechtliche Verfolgung. Es ist die erste solche „Declination“ unter der neuen Corporate Enforcement Policy der Behörde. David Peters, stellvertretender US-Handelsstaatssekretär, verkauft den Fall denn auch als zweierlei: Warnung an alle, die Exportkontrollen auf die leichte Schulter nehmen — und Vorbild dafür, dass sich eine Selbstanzeige lohnt.

Das ist das Zuckerbrot-und-Peitsche-Modell in Reinform: Wer einen Verstoß selbst meldet, zahlt zwar, entgeht aber dem Strafverfahren. Wer auffliegt, ohne sich gemeldet zu haben, steht deutlich schlechter da.

Warum das jeden Zulieferer angeht

Der Kern ist nicht die Summe — für einen Konzern dieser Größe sind 36 Millionen Dollar verkraftbar. Der Kern ist die Reichweite: Eine US-Behörde bestraft einen deutschen Konzern für im Ausland gefertigte Waren, die an einen chinesischen Abnehmer gingen. Wer als europäischer Zulieferer im US-chinesischen Technologiestreit zwischen den Fronten steht, muss inzwischen für jedes Bauteil wissen, wie viel amerikanische Technologie darin steckt — und wo es am Ende landet. Bei MEMS-Sensoren, bei denen Bosch Weltmarktführer ist und die millionenfach verbaut werden, ist das keine triviale Buchhaltung.

In meiner eigenen Firma ist das eine Nummer kleiner, im Prinzip aber dasselbe Spiel: Als das BSI vor Kaspersky warnte, flog die Software bei mehreren Setups raus — von heute auf morgen, weil eine Behörde eine Liste ändert. Was gestern eine normale Bestellung war, ist heute ein Compliance-Fall. Im Großen trifft genau diese Logik jetzt einen Weltkonzern, der seine MEMS-Sparte ohnehin zum Hoffnungsträger umbaut: Dieselben Sensoren sollen den schwächelnden Konzern künftig zum Zulieferer für humanoide Roboter machen.

Bleibt die Frage, was hängen bleibt. Die 36 Millionen sind schnell vergessen, der Präzedenzfall nicht: Washington dehnt seine Exportkontrollen weiter über die eigenen Grenzen hinaus aus — und die Selbstanzeige wird vom Ausweg zum eingepreisten Standard. „Im Ausland gefertigt“ heißt eben längst nicht mehr „außerhalb des US-Rechts“.