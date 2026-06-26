Ein Vorstandsvertrag wird selten zum Spaß bis 2031 verlängert. Bei Bosch ist genau das Anfang dieses Jahres passiert — und keine sechs Monate später räumt Stefan Hartung den Chefsessel. Zum 30. Juni tritt der Vorstandsvorsitzende zurück, auf eigenen Wunsch und in Abstimmung mit den Gesellschaftern, wie der Stuttgarter Technologiekonzern mitteilt. Die deutsche Industrie begleite ich seit über zwanzig Jahren aus der Dienstleister-Perspektive, und solche Formulierungen stehen nie zufällig in einer Mitteilung.

Viereinhalb Jahre — und der Vertrag lief eigentlich bis 2031

Hartung führt Bosch seit Januar 2022. Mit dem Abgang Ende Juni kommt er auf gut viereinhalb Jahre an der Spitze — die kürzeste Amtszeit, die ein Bosch-Chef bislang hatte. Pikant ist das Timing: Erst Anfang 2026 hatten die Gesellschafter seinen Vertrag bis 2031 verlängert. Offiziell will sich der 60-Jährige künftig neuen gesellschaftlichen und unternehmerischen Aufgaben außerhalb des Konzerns widmen. Aufsichtsratschef Stefan Asenkerschbaumer ließ wissen, dass Gesellschafter und Aufsichtsrat die Entscheidung bedauern; Hartung selbst erklärte, der Schritt sei ihm nach über 20 Jahren bei Bosch nicht leichtgefallen.

Fischer kommt aus der Finanzecke — und kennt den Laden

Nachfolger wird zum 1. Juli Christian Fischer, bislang Hartungs Stellvertreter im Vorstand. Der gebürtige Hamburger und promovierte Finanzwissenschaftler ist ein alter Bosch-Mann: 1996 als kaufmännischer Trainee eingestiegen, 2003 zur Beratung Roland Berger abgewandert, 2018 zurückgekehrt. Ein Quereinsteiger sieht anders aus. Für die Belegschaft bedeutet das eher Kontinuität als Bruch — ob Kontinuität in der aktuellen Lage das ist, was Bosch braucht, steht auf einem anderen Blatt.

Der Wechsel fällt in die unbequemste Phase

Bosch ist der weltgrößte Automobilzulieferer — und genau das ist gerade das Problem. Die Autonachfrage schwächelt, der Preisdruck steigt, die asiatische Konkurrenz liefert günstiger, und am Standort Deutschland sind die Kosten hoch. Die Gewinne sind eingebrochen, gesteckte Margenziele verfehlt. Schon Ende 2024 hatte der Konzern einen harten Sparkurs angekündigt; bis 2030 sollen rund 22.000 Stellen wegfallen. Mein Eindruck nach Jahren am Rand solcher Transformationen: Ein Zulieferer, der zu lange am Verbrenner-Geschäft hing, dreht das nicht mit einem Personalwechsel an der Spitze um — die Wende zu Elektroantrieb und Software kostet erst einmal Geld und Marge, bevor sie etwas einbringt.

Was Fischer anders machen will als der Mann, dem die Gesellschafter eben noch bis 2031 vertraut haben, muss er erst zeigen. Die strukturellen Baustellen — auslaufendes Verbrenner-Geschäft, teure Software-Wende, Werke in Hochlohnländern — wandern mit dem Chefsessel nicht weg. Sie liegen ab dem 1. Juli nur auf einem anderen Schreibtisch.