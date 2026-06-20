Bobby Prince ist tot. Der Komponist, dessen Riffs Millionen Spieler durch die Höllenkorridore von Doom gejagt haben, starb am 16. Juni im Alter von 81 Jahren — bestätigt unter anderem von seinem alten Weggefährten John Romero. Wer in den frühen Neunzigern einen PC mit Sound Blaster hatte, kannte seine Musik lange vor seinem Namen.

Vom Vietnam-Veteranen zum Soundtrack der Shooter-Geschichte

Prince kam spät zur Spielemusik, und auf Umwegen. Vor dem Synthesizer war er Zugführer in Vietnam, arbeitete später in der Beratung und praktizierte als Anwalt. Erst dann landete er beim damals noch kleinen Studio id Software, dessen Aufstieg wir zum 30-jährigen Quake-Jubiläum nachgezeichnet haben — und schrieb dort die Musik zu Wolfenstein 3D (1992), Doom (1993) und Doom II. Später kamen Klassiker anderer Studios dazu — Rise of the Triad (Apogee) und Duke Nukem 3D (3D Realms).

Das ist keine beliebige Liste. Es ist im Grunde die Tonspur des Moments, in dem der Ego-Shooter zur prägenden PC-Gattung wurde. Der Gitarren-Riff aus E1M1, dem ersten Doom-Level, sitzt bis heute — auch bei Leuten, die das Spiel nie selbst gestartet haben. John Romero, Mit-Designer von Doom und Wolfenstein 3D, sprach nach Prince‘ Tod von einer Spur, die der Komponist sowohl in den Spielen als auch in seinem eigenen Leben hinterlassen habe.

Handwerk gegen die Hardware: FM-Synthese und der Trick mit dem Klang

Beeindruckend an Prince‘ Arbeit ist aus heutiger Sicht weniger die Melodie als das, wogegen sie ankämpfte. 1993 kam Spielemusik nicht von der Festplatte, sondern wurde auf der Soundkarte erzeugt — auf der verbreiteten Sound Blaster über den OPL-Chip per FM-Synthese, mit nur einer Handvoll Stimmen. Prince kannte die MIDI-Innereien gut genug, um seine Stücke so zu setzen, dass die Soundeffekte — Schüsse, aufgehende Türen, das Knurren der Gegner — sich trotzdem durchsetzten und nicht im Klangbrei versanken.

Ich habe Doom damals auf einem 486er mit Sound Blaster gehört, und unter PC-Bastlern war der Unterschied zwischen der kratzigen FM-Synthese und einer echten Wavetable-Karte regelmäßig Tagesgespräch. Genau dafür musste man komponieren: für Hardware, die in jedem Rechner anders klang. Dass dieselben Riffs auf einer billigen Karte und auf einem teuren Sampler trugen, war kein Zufall, sondern Kalkül.

Späte Anerkennung — und was sie über Spielemusik sagt

Lange galt Spielemusik als technische Beigabe, als das, was eben auch noch aus dem Lautsprecher kam. Dass die US-amerikanische Library of Congress im Mai 2026 ausgerechnet den Doom-Soundtrack in ihr National Recording Registry aufnahm — die Sammlung von Tonaufnahmen mit kultureller Bedeutung —, ist deshalb mehr als eine Fußnote. Schon 2006 hatte ihm die Game Audio Network Guild einen Preis fürs Lebenswerk verliehen.

Mich überzeugt an dieser späten Würdigung vor allem der Zeitpunkt: Sie kam, als Prince sie noch selbst mitbekommen konnte. Und sie galt einer Arbeit, die Generationen von Spielern im Ohr behalten haben, ohne je den Namen des Komponisten zu kennen. Einen ehrlicheren Nachruf kann ein Soundtrack kaum bekommen.