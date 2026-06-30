Während andere Hersteller ihre Baureihen konsequent auf reine Elektroautos umstellen, geht BMW beim neuen X5 in die entgegengesetzte Richtung: möglichst viele Antriebe unter einem Dach. Die fünfte Generation des großen SUV ist nach BMWs eigener Zählung das erste Serienmodell, das mit fünf verschiedenen Antriebsarten zu haben ist — Benzin, Diesel, Plug-in-Hybrid, vollelektrisch und ab 2028 mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Vorgestellt wurde der Wagen im US-Werk Spartanburg, wo er ab August 2026 vom Band läuft.

Ein Auto, fünf Wege — und eine bewusste Nicht-Entscheidung

BMW nennt das „Technologieoffenheit“. Hinter dem Begriff steckt eine Marktwette: Statt sich wie viele Wettbewerber auf den E-Antrieb festzulegen, hält der Konzern jede Tür offen und überlässt die Entscheidung dem Käufer. Der Benziner mit 294 kW Mildhybrid startet bei 98.800 Euro, der Diesel mit 230 kW bei 94.800 Euro, die beiden Plug-in-Hybride bei 102.800 beziehungsweise 125.000 Euro für das Topmodell X5 M60e mit 450 kW.

Klug ist das in einem Markt, in dem die E-Auto-Nachfrage hinter den Prognosen zurückbleibt und niemand das Tempo der Umstellung sicher vorhersagt. Es ist aber auch teuer: fünf Antriebsstränge parallel zu entwickeln und zu fertigen, kostet Geld, das am Ende der Kunde trägt. Mich überzeugt die Absicherung als Strategie — sie liest sich aber zugleich wie ein Eingeständnis, dass BMW sich beim Antrieb der Zukunft noch nicht entscheiden will.

Der iX5: das eigentliche Highlight

Technisch interessant ist vor allem die vollelektrische Variante. Der iX5 60 xDrive ist das erste vollelektrische BMW-Modell aus US-Produktion und nutzt die Gen6-Technik der Neuen Klasse, die BMW vor wenigen Wochen mit dem i3 gestartet hat: 800-Volt-Architektur, zylindrische Zellen, 141 kWh netto. Daraus zieht der Wagen 425 kW (578 PS) und laut BMW bis zu 845 Kilometer WLTP-Reichweite. Geladen wird mit bis zu 460 kW, der Sprung von 10 auf 80 Prozent soll in 23 Minuten gelingen — Werte, die ein unabhängiger Test erst bestätigen muss, die auf dem Papier aber konkurrenzfähig sind.

Optisch ist der iX5 vom Verbrenner kaum zu unterscheiden und ähnelt stark dem kleineren iX3. Innen ersetzt eine schmale, konfigurierbare Leiste unter der Windschutzscheibe das klassische Kombiinstrument. Mit 4,99 Metern Länge und einem Gewicht von fast 3,5 Tonnen in der Topversion ist der X5 dabei kein zierliches Stadtauto — was er aber auch nie sein wollte.

Wo die Rechnung nicht ganz aufgeht

Zwei Punkte trüben das Bild. Der erste ist der Wasserstoff-X5, der 2028 folgen soll: bis zu 750 Kilometer Reichweite, die Tanks im Fahrzeugboden untergebracht. Die Technik ist beeindruckend, nur fehlt ihr in Deutschland weiter das Tankstellennetz — eine Brennstoffzelle im Privat-SUV bleibt damit vorerst ein Schaufenster-Projekt ohne echte Alltagstauglichkeit. Der zweite Punkt ist kleiner, aber bezeichnend: BMW verbannt die klassischen Türgriffe und ersetzt sie durch Touchflächen am Fensterrahmen. Solche versteckten Griffe sehen im Marketing gut aus und nerven spätestens im Winter mit klammen Fingern — gelöst haben sie nie ein Problem, das ich an einem Auto hatte.

Bleibt der Preis. Rund 95.000 Euro für den günstigsten Diesel, knapp 99.000 für den Benziner — ein deutlicher Sprung gegenüber dem aktuellen X5, der bei etwa 76.000 Euro beginnt; Konkurrenten wie Mercedes GLE und Audi Q7 starten derzeit ebenfalls um die 75.000 Euro. BMW positioniert den X5 damit klar nach oben. Wer die fünf Antriebe als Wahlfreiheit liest, bekommt sie — bezahlt sie aber mit.