Der Name i3 stand bei BMW einmal für ein eigenwilliges kleines Elektroauto mit Karbon-Karosserie und gegenläufig öffnenden Türen. Mit dem Wagen, den BMW jetzt unter demselben Namen verkauft, hat das wenig gemein: Der neue i3 ist die vollelektrische 3er-Limousine — und das zweite Serienmodell der „Neuen Klasse“. Seit dem 18. Juni lässt sich zunächst die First Edition bestellen, der reguläre Marktstart folgt im Herbst 2026.

Was die Neue Klasse technisch auffährt

Unter dem Blech sitzt die sechste Generation von BMWs eDrive-Technik. Der Akku fasst 108,7 kWh und ist als tragendes Bauteil in die Karosserie integriert — er stützt die Struktur also mit. Daraus zieht der i3 50 xDrive nach WLTP eine Reichweite von 758 bis 906 Kilometern, das günstigere Basismodell soll bis zu 912 km schaffen. Das sind Normzyklus-Werte; im Alltag landet man darunter, bei höherem Tempo und Kälte spürbar.

Bild: BMW

Interessanter als die nackte Reichweite ist das, was beim Laden passiert. Der i3 nutzt eine 800-Volt-Architektur und nimmt am Schnelllader bis zu 400 kW auf — genug für, laut BMW, bis zu 423 Kilometer in zehn Minuten. Das ist der eigentliche Fortschritt, nicht die letzten fünfzig Kilometer auf dem Datenblatt: Wer viel Strecke fährt, merkt eine kurze Ladepause stärker als ein bisschen mehr Restreichweite. Der Antrieb dazu: zwei E-Maschinen, Allrad, 345 kW (469 PS), 645 Nm, 4,7 Sekunden auf Tempo 100.

First Edition heißt vor allem: voll ausgestattet

Die First Edition ist die früh bestellbare Variante mit dickem Ausstattungspaket. An Bord ist unter anderem:

M Sport Paket und „BMW Iconic Glow“-Lichtpaket an der Front

3D-Head-up-Display und elektrisch verstellbare Multifunktionssitze

Drei-Zonen-Klimaautomatik

Harman-Kardon-Anlage mit Dolby Atmos

AC-Laden mit 22 kW

Das schlägt sich im Preis nieder: 75.340 Euro kostet die First Edition, während der reguläre i3 50 xDrive bei 65.900 Euro startet. Den vollen Paket-Aufschlag zahlt also, wer früh zugreift.

Wo der i3 im Markt steht

Preislich spielt der i3 oben mit. Mercedes‘ CLA fährt als Elektroauto schon ab rund 49.500 Euro vor und kommt auf bis zu 792 km WLTP; Teslas Model 3 Long Range kostet um die 45.000 Euro bei etwa 700 km; der Audi A6 e-tron beginnt bei 67.920 Euro. Der i3 verlangt mehr, liefert dafür die längste Normreichweite und die schnellste Ladeleistung der Runde. Ob das den Aufpreis trägt, entscheidet sich weniger am Datenblatt als an der Frage, wie oft man die 400 kW unterwegs überhaupt abrufen kann — Schnelllader mit dieser Leistung sind noch dünn gesät. Und den Namen i3 muss man jetzt eben neu lernen.