Im Mai sorgte ein Stream in der Robotik-Szene für Gesprächsstoff: Drei Figure-03-Roboter sortierten acht Tage am Stück Pakete — rund 250.000 Stück, ohne einen einzigen Hardware-Ausfall. Die Frage damals war, ob das auch jenseits der Dauervorführung trägt. BMW gibt nun die Antwort und schickt Figure 03 in den regulären Werksbetrieb. Im Werk Spartanburg übernimmt der Humanoide die Arbeit des Vorgängers Figure 02.

Was Figure 03 in Halle 52 macht — und was am Roboter neu ist

In der Logistik-Sequenzierung sortiert Figure 03 unsortiert angelieferte Bauteile in einen Sequenzierwagen, der sie in der richtigen Reihenfolge an die Montagelinie bringt. Eine monotone, repetitive Aufgabe — genau die Sorte Arbeit, die laut BMW Menschen entlasten soll. Den Einsatz nennt der Konzern ausbaufähig und skalierbar.

Am Roboter selbst hat sich gegenüber dem Vorgänger einiges getan. 1,73 Meter groß, 61 Kilogramm schwer, jetzt mit einer weichen Außenhülle an Kopf, Rumpf, Armen und Beinen, damit ein Zusammenstoß mit einem Menschen glimpflicher ausgeht. In den Handflächen stecken taktile Sensoren und Kameras für präziseres Greifen, geladen wird kabellos — laut Figure ein Plus bei der Verfügbarkeit. Der Akku hält rund fünf Stunden, und ansprechen lässt sich der Roboter per Sprache.

Figure 02 hat die Vorarbeit geliefert

Der Wechsel kommt nicht aus dem Nichts. Schon 2025 hatte BMW im selben Werk den Vorgänger Figure 02 im Pilotbetrieb: Er positionierte Karosserieteile fürs Schweißen und war über zehn Monate an der Produktion von mehr als 30.000 BMW X3 beteiligt — der Nachweis, dass ein Humanoid im Schichtbetrieb sicher und präzise genug arbeitet. Den Acht-Tage-Marathon des Nachfolgers hatten wir im Mai eingeordnet; die 250.000 Pakete waren beeindruckend, blieben aber eine Vorführung. Jetzt steht das Modell an einer echten Linie. Eingebettet ist das Ganze in BMWs „iFactory“-Ansatz mit digitalem Werks-Zwilling und 3D-Simulation.

Demo ist nicht Dauerbetrieb

Ich habe genug Rollouts gesehen, die in der Vorführung makellos liefen und im Tagesgeschäft an Kleinigkeiten scheiterten — eine Verkabelung hier, ein Sonderfall da. Acht Tage Stream sind eine Sache; der 250. Tag in einer lauten Halle mit wechselnden Bauteilen, Staub und Zeitdruck eine andere. Genau dort entscheidet sich, ob Figure 03 Werkzeug oder teures Maskottchen wird. Dass BMW den Schritt vom Piloten zum Ablöser des Vorgängers geht, ist trotzdem das stärkere Signal als jede Marathon-Statistik: Ein Konzern stellt seine Sequenzierung nicht auf einen Roboter um, der nur in der Demo glänzt.