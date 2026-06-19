Behörden-IT und Open Source galten lange als Gegensätze. Umso bemerkenswerter ist, was das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) jetzt vorgelegt hat: Die KI-Module des Projekts SPARK stehen ab sofort frei auf der Plattform Open CoDE — quelloffen und nachnutzbar, nach dem Prinzip „Public Money – Public Code“. SPARK steht für „Schnellere Planung und Realisierung durch KI“ und soll die zähen Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte beschleunigen.

Was die Module tatsächlich können

Die Software setzt genau an den Stellen an, die in jedem Genehmigungsverfahren Zeit fressen. Sie liest Antragsunterlagen aus und extrahiert die relevanten Informationen, prüft Anträge auf formale und materielle Vollständigkeit, unterstützt die rechtliche Prüfung samt Entscheidungsdokumentation und hilft bei der Verwaltung von Einwendungen und Beteiligungsverfahren. Entwickelt haben das zwei Innovationspartner, die mit SPARK Workflow und SPARK API zwei konkurrierende Anwendungen gebaut haben — die Namen nennt das Ministerium in seiner Mitteilung nicht. Die ersten Module liegen seit dem 1. April 2026 offen, das komplette Paket seit dem 16. Juni.

Die „Halbierung“ — eine Zahl ohne Beleg

Die Überschrift der Mitteilung verspricht „halbierte“ Genehmigungszeiten. Belastbare Pilotzahlen, Prozentwerte oder ein konkretes Referenzprojekt liefert das BMDS dazu nicht. Das Problem, das die Software lösen soll, ist real — Genehmigungsverfahren für kritische Infrastruktur überziehen die gesetzlichen Fristen regelmäßig um mehr als ein halbes Jahr. Ob eine automatisierte Vollständigkeitsprüfung diese Verzögerung tatsächlich halbiert oder nur an einer Stelle ein paar Wochen spart, lässt sich aus der Mitteilung nicht ablesen. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger spricht von einer Verwaltung, die „schnell, transparent und nutzerzentriert“ funktioniere — das ist die Absicht, nicht der Nachweis.

Warum der offene Weg trotzdem zählt

Ich habe in gut zwanzig Jahren genug Behörden-IT aus der Distanz begleitet, um zu wissen, wo es meist klemmt: nicht am Funktionsumfang, sondern an der Weitergabe. Jede Kommune schreibt neu aus, jedes Land kocht sein eigenes Süppchen, am Ende zahlt die öffentliche Hand dieselbe Software gleich dreimal. Hier liegt der eigentliche Wert von SPARK — nicht in der Halbierungs-Zahl, sondern darin, dass ein Landratsamt den Code eines Bundesprojekts ohne Lizenzgebühr und ohne Vendor-Lock-in übernehmen, anpassen und produktiv setzen kann. Dass der Quellcode eines agentenbasierten KI-Systems offenliegt, ist zudem die Voraussetzung, um überhaupt nachvollziehen zu können, nach welchen Regeln eine Behörde eine Vollständigkeitsprüfung automatisiert. Am 30. Juni und 1. Juli lädt das BMDS zu einem zweitägigen Hackathon mit drei Challenges, um die Weiterentwicklung anzuschieben.

Der Knackpunkt steht wie so oft nicht im Code, sondern in den Amtsstuben. Eine quelloffene KI bringt nichts, wenn Sachbearbeiter ihr nicht trauen oder eine unterbesetzte IT-Abteilung das Modell nie ausrollt. Den schwierigeren Teil — veröffentlichen statt verkaufen — hat der Bund diesmal richtig gemacht. Den zäheren Teil, die Übernahme in der Fläche, kann er nicht verordnen.