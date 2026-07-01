Blogspan gibt es jetzt auch als eigene Android-App. Sie ist auf schnelles Lesen unterwegs ausgelegt, funktioniert offline und kommt ohne den üblichen Tracking-Ballast aus.

Die meisten von euch lesen Blogspan ohnehin auf dem Handy. Eine mobile Website tut das im Prinzip auch – aber sie bleibt ein Kompromiss: Sie lädt bei jedem Aufruf neu, im Zug oder im Funkloch wird es zäh, und das Wechseln zwischen den Ressorts fühlt sich nie ganz nach „App“ an. Genau dafür haben wir die Blogspan-App gebaut: eine native Android-Anwendung, kein in eine Hülle gepacktes Browserfenster.

Was in der App steckt

Die Startseite ist als Magazin aufgebaut – mit Aufmacher, den neuesten Beiträgen, dem Bereich „Im Fokus“ und den meistgelesenen Artikeln. Alle zwölf Ressorts erreicht man über die Navigation, jeweils in den gewohnten Ressort-Farben – von Hardware & Gadgets über Cloud & Sicherheit bis Foto & Video. Dazu kommen die Format-Sammlungen: Tests, Praxis-Tipps, Erfahrungsberichte, Kommentar und In eigener Sache lassen sich gebündelt durchstöbern, wenn man gezielt nach einer Textsorte sucht.

Volltextsuche, Autorenseiten und das Lesen der Kommentare sind ebenfalls an Bord. Wer einen Artikel einmal geöffnet hat, kann ihn später auch ohne Netz noch einmal aufrufen – praktisch im Zug oder im fensterlosen Serverraum beim Kunden.

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Die Magazin-Startseite: Aufmacher, „Im Fokus“ und darunter die meistgelesenen Beiträge.

Lesen, wie es gerade passt

Beim Lesemodus haben wir uns auf das konzentriert, was unterwegs wirklich hilft:

Heller und dunkler Modus sowie eine frei verstellbare Schriftgröße.

Eine Lesefortschritts-Anzeige, damit man weiß, wie viel noch kommt.

Vorlesefunktion (Text-to-Speech) auf Deutsch – fürs Hören beim Autofahren oder Kochen.

Bild-Zoom und Teilen direkt über das Android-Share-Menü.

Push-Benachrichtigungen bei neuen Beiträgen gibt es auch – aber freiwillig und auf Wunsch pro Ressort, sodass nur ankommt, was einen interessiert. Auf Tablets und im Querformat passt sich das Layout entsprechend an.

Artikelansicht mit Lesemodus: Schriftgröße, Vorlesen und Lesefortschritt direkt in der Kopfzeile.

Technik & Datenschutz

Unter der Haube steckt Kotlin mit Jetpack Compose und Material 3 – das sorgt für ein modernes, flottes UI. Die App läuft ab Android 8 (minSdk 26) und ist bis Android 15/16 optimiert. Die Inhalte kommen live von blogspan.net über die offizielle WordPress-Schnittstelle.

Beim Datenschutz bleiben wir bei dem, was auch für die Website gilt: Die App ist schlank gebaut und lädt nur, was gebraucht wird. Keine unnötigen Berechtigungen, keine Tracking-Wand. Die Reichweitenmessung läuft datenschonend über Statify, ganz ohne personenbezogene Profile. Push ist freiwillig und jederzeit abschaltbar.

Auf dem Tablet: alle Ressorts in ihren Farben, darunter die Rubriken von Tests bis In eigener Sache.

Verfügbarkeit und Ausblick

Die App ist ab sofort kostenlos im Google Play Store erhältlich. Eine iOS-Version soll später folgen – einen Termin nennen wir erst, wenn er steht.

Die App ist frisch, also rechnet mit der einen oder anderen Ecke. Wer einen Fehler findet oder eine Funktion vermisst, schreibt uns am besten an info@blogspan.net – das fließt direkt in die nächsten Versionen ein.

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Google Play und das Google-Play-Logo sind Marken von Google LLC.